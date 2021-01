Pour la troisième saison consécutive, les Chiefs de Kansas City accueilleront le championnat de l’AFC.

Les Chiefs ont survécu aux Browns de Cleveland 22-17 dimanche au Arrowhead Stadium, même après que le quart-arrière vedette Patrick Mahomes ait subi une commotion cérébrale de fin de match sur un jeu d’option à mi-chemin du troisième quart du match de la ronde de division.

La dernière période a été une montagne russe, les Browns marquant et interceptant par la suite, puis soufflant leur tentative de prendre les devants. L’ailier défensif des Browns, Myles Garrett, a limogé le quart-arrière de réserve Chad Henne avec 2:33 à jouer, mais Henne a vengé le sac et le chiffre d’affaires quand il a frappé pour 13 verges pour se classer quatrième et 1. Il a couronné la victoire en déployant pour trouver Tyreek Hill pour une passe en quatrième et en pouces sur un jeu semblait surprendre tout le monde.

Plus:Le quart des Chiefs Patrick Mahomes subit une commotion cérébrale contre les Browns, éliminé du match

Plus:La NFL publie le calendrier des matchs de championnat de la conférence 2020

Mahomes avait aidé son équipe à prendre une avance de 9 points avant que son cou ne se renverse lorsqu’il est plaqué sur un gardien. Mahomes s’est ensuite retourné, puis a vacillé pour tenter de se relever. Ses yeux semblaient flous juste avant d’être escorté hors du terrain.

Mais deux quarts et demi d’une performance nette de Mahomes ont porté. Il a complété 21 passes sur 30 pour 255 verges et un touché en plus de courir trois fois pour 14 verges et un autre score.

Henne a terminé 6 sur 8 pour 66 verges et une interception, en plus de se précipiter deux fois pour 12 verges.

La sécheresse du championnat AFC des Browns, qui remonte à 1989, se poursuit. Mais leur première apparition en séries éliminatoires en 18 ans représente néanmoins un revirement dramatique dans la première saison de l’entraîneur-chef Kevin Stefanski.

Cleveland est tombé dans un trou alors qu’il avait du mal à organiser un match de course en première mi-temps, encore blessé par une blessure au plaqueur gauche Jedrick Wills lors de son premier cliché du match.

Le quart-arrière des Browns, Baker Mayfield, a été plutôt vif – 23 sur 37 pour 204 verges, un touché et une interception – mais quelques erreurs clés et des entraînements futiles étaient trop difficiles à surmonter.

Les Browns ont marché sur le terrain, menaçant d’entrer à la mi-temps avec une seule possession alors que Mayfield a effectué une passe de 23 verges au receveur Rashard Higgins, qui a plongé à 3 mètres de la zone des buts alors qu’il atteignait le pylône. Au lieu de cela, la sécurité des Chiefs Daniel Sorensen a plongé son épaule droite et a explosé Higgins juste à temps pour forcer un touché, les Browns perdant non seulement le ballon, mais aussi leurs points et leur possession. La règle du touchback – et le premier contact apparemment avec le casque de Sorensen – a suscité des critiques. « Cela me semble en temps réel » comme la tête la première, a expliqué Gene Steratore, analyste des règles de CBS et ancien responsable de la NFL, à l’émission. Mayfield baissa la tête, les mains sur ses genoux avec consternation.

Les choses se sont aggravées pour les Browns lors de leur première possession de la deuxième mi-temps, la sécurité des Chiefs Pro Bowl Tyrann Mathieu anticipant l’intention de Mayfield juste à temps de sauter la passe destinée à Jarvis Landry. Heureusement pour Cleveland, les Chiefs ont reniflé après un panier de 33 verges de Harrison Butker (9 pour 9 de 30-39 en saison régulière) a frappé la gauche à la verticale par un après-midi venteux à Kansas City.

Mais l’avance précoce de Kansas City ne faiblira jamais.

Les Chiefs accueilleront les Bills de Buffalo lors du match pour le titre de l’AFC au Arrowhead Stadium avec un voyage au Super Bowl en ligne. Une victoire donnerait aux Chiefs une chance d’être la première équipe depuis la Nouvelle-Angleterre en 2003-04 à répéter en tant que champions. Une victoire pour Buffalo met les Bills pour la première fois depuis la saison 1993.