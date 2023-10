La séquence de 16 victoires consécutives des Chiefs de Kansas City (6-2) contre les Broncos de Denver (3-5) est officiellement terminée. Une défaite écoeurante a vu les Chiefs s’écraser au Mile-High Stadium lors de la semaine 8 de la saison 2023 de la NFL. Le coup d’envoi de 15h25 marquait le deuxième affrontement entre les rivaux de l’AFC Ouest en moins de trois semaines. La conférence de presse complète d’après-match des Chiefs peut être visionnée en direct dans le lecteur vidéo ci-dessus. Une vilaine défaite sur le terrain pour Kansas City a été aggravée par des températures glaciales et un quart-arrière malade. Patrick Mahomes a été un ajout surprise au rapport sur les blessures avec la grippe tard dimanche matin. Le MVP en titre aurait peut-être souhaité avoir déclaré malade après avoir tâté, lancé deux interceptions et marqué zéro touché. En équipe, Kansas City a enregistré cinq revirements au total. Vous n’avez pas pu voir les Chiefs affronter les Broncos à Denver ? Nous vous proposons les faits saillants, les plus grands scénarios et les conférences de presse d’après-match, le tout livré ici même dans cet article. Score final | Chefs 9-21 Broncos | Les Chiefs perdent la conférence d’après-match des Chiefs contre les Broncos. Entraîneur-chef Andy Reid : Quart-arrière Patrick Mahomes : Sécurité Justin Reid : Mises à jour du quatrième trimestre des Chiefs contre les Broncos : T4 | 0:34 (Chiefs Drive 11 | Fin du match) – Kansas City manque de temps et la séquence de 16 victoires consécutives des Chiefs contre les Broncos est enfin interrompue. T4| 0:34 (Broncos Drive 10 | Field Goal) – Les Broncos sont capables d’en faire un match à trois scores avec un panier réussi avec un tir en puce. T4| 2h00 (Broncos Drive 10 | En cours) – Denver se dirige vers l’avertissement de deux minutes avec une victoire presque scellée. Denver a le premier et le but avec Kansas City hors temps morts et en baisse 12.Q4 | 4:45 (Chiefs Drive 10 | Interception) – Les espoirs de victoire sont presque disparus alors que Mahomes retourne le ballon avec un botté de dégagement désespéré au quatrième essai. T4| 6:33 (Broncos Drive 9 | Punt) – La défense de Kansas City fait tout ce qu’elle peut pour donner aux Chiefs une chance de gagner. Denver fait un triplé et place Kansas City sur la ligne des 31 verges, pour un drive incontournable, avec un botté de dégagement.Q4| 7h40 (Chiefs Drive 9 | Turnover on Downs) – Le temps commence à manquer pour les Chiefs. Kansas City se rapproche de la zone des buts, mais une connexion manquée de Mahomes au receveur Skyy Moore lors de la quatrième noyade met fin à l’entraînement des Chiefs.Q4| 10h15 (Broncos Drive 8 | Touchdown) – Le receveur large Courtland Sutton réussit la troisième passe TD de Russell Wilson de la journée pour donner une avance de 12 aux Broncos au milieu du quatrième quart. T4| 11h15 (Broncos Drive 8 | En cours) – Encore un désastre pour les Chiefs. Denver propulse le ballon sur le terrain lors d’un entraînement long et méthodique. La défense des Chiefs, désormais secondeur Willie Gay Jr. en raison d’une blessure au coccyx, est capable de faire juste assez pour forcer un botté de dégagement de Denver. Malheureusement pour Kansas City, le receveur Mecole Hardman atténue le botté de dégagement et Denver conserve la possession du ballon sur la ligne des 5 verges. Mises à jour du troisième quart des Chiefs contre les Broncos : Fin du troisième trimestre (Broncos Drive 8 | En cours) – La tête des Broncos dans le quatrième quart-temps avec l’avantage et avec un tir pour élargir leur avance.Q3| 2:53 (Chiefs Drive 8 | Punt) – Kansas City n’est pas en mesure de marquer, mais l’équipe est enfin capable de renverser la position sur le terrain en sa faveur. En baisse de cinq, les Chiefs font preuve de prudence et choisissent d’épingler Denver sur leur ligne de 10 verges.Q3| 6h40 (Broncos Drive 7 | Field Goal bloqué) – La sécurité Justin Reid arrive en grand pour Kansas City au troisième quart. Le défenseur a parfaitement lu et bloqué un panier des Broncos, neutralisant un long drive de sept minutes de Denver. Les Chiefs reprennent le relais sur leur propre ligne de 26 verges. T3| 15h00 – Les Broncos recevront le coup d’envoi de la seconde mi-temps après avoir remporté le tirage au sort et différé en haut du match. Mises à jour du deuxième trimestre des Chiefs contre les Broncos : Fin du deuxième trimestre (Chiefs Drive 7 | Field Goal) – Les Chiefs n’ont besoin que de 9 secondes pour marquer. Kansas City est capable de capitaliser sur le chiffre d’affaires tardif de Denver avec un panier en plein essor de 56 verges.Q2 | 0:09 (Broncos Drive 6 | Fumble) – L’ailier défensif George Karlaftis réussit un strip-sack juste avant la mi-temps. Willie Gay Jr. récupère et donne à Kansas City un dernier souffle aux points avant la mi-temps. T2| 0:48 (Chiefs Drive 6 | Fumble) – Une mauvaise journée empire pour les Chiefs. Patrick Mahomes tâtonne le ballon au fond du territoire de Denver. T2| 2h00 (Chiefs Drive 6 | En cours) – Kansas City se dirige vers l’avertissement de deux minutes au milieu du terrain avec une opportunité d’égaliser le match avant la mi-temps. T2| 15h30 (Broncos Drive 5 | Punt) – La défense de Kansas City s’est resserrée avant la mi-temps. Les Chiefs parviennent à limoger le quart Russell Wilson de Bronco au troisième essai pour forcer un botté de dégagement et donner à Mahomes et à sa compagnie une autre chance de marquer en première mi-temps.Q2 | 5:39 (Chiefs Drive 5 | Field Goal) – Les Chiefs pénètrent profondément dans le territoire de Denver pour la deuxième fois, mais sont encore une fois incapables de faire entrer le ballon dans la zone des buts. Kansas City réduit son déficit à 8 points grâce à un panier de Butker de 34 verges. T2| 8h35 (Broncos Drive 4 | Turnover on Downs) – La défense et secondeur de Kansas City Drue Tranquil arrive en grand lorsque les Chiefs en ont besoin. Denver est contrecarré par une conversion ratée en quatrième tentative pour mettre fin à son entraînement et donner aux Chiefs leur meilleure possession de terrain de départ de la journée. T2| 10h01 (Chiefs Drive 4 | Interception) – Patrick Mahomes aggrave le jeu déjà bâclé de Kansas City avec une autre erreur. Le quart-arrière effectue une passe risquée au milieu et le demi de coin de Denver Ja’Quan McMillian la retire. Denver reprend possession au milieu de terrain. T2| 11h51 (Broncos Drive 3 | Touchdown) – Alors que les erreurs auto-infligées commencent à s’accumuler pour les Chiefs, les Broncos continuent de jouer au football sans erreur. Le receveur Jerry Juedy brûle la défense de Kansas City sur deux attrapés impressionnants pour prolonger l’avance de Denver. T2| 13:03 (Chiefs Drive 3 | Fumble) – Une capture impressionnante au milieu du receveur Marquez Valdes-Scantling se transforme en désastre après qu’un coup sûr de la sécurité Justin Simmons fait sortir le ballon. Denver récupère le ballon et prend le relais sur la ligne des 50 yards.Q2| 14:13 (Broncos Drive 2 | Punt) – Kansas City est capable de quitter le terrain en forçant un botté de dégagement de Denver après qu’un appel d’interférence de passe offensive sur le WR Courtland Sutton ait contribué à mettre les Broncos dans une situation difficile. Kansas City prend le relais sur la ligne des 25 verges. Mises à jour du premier quart des Chiefs contre les Broncos Fin du premier trimestre (Broncos Drive 2 | en cours) – Le premier cadre du match se termine avec les Broncos en possession du ballon à leur propre 27- ligne de triage, Q1 | 1:14 (Chiefs Drive 2 | Field Goal) – Une impressionnante prise de pointe de Justin Watson et une course d’embrayage de Mahomes amènent les Chiefs dans la zone rouge. Kansas City n’arrive pas à terminer le travail. Face à 4 et 3 à trois sur la ligne de but, Kansas City décide de se contenter d’un field goal de Harrison Butker de 23 yards pour réduire l’avance de Denver. T1| 8:04 (Broncos Drive 1 | Touchdown) – Les Broncos capitalisent sur une excellente position de départ et dominent sur le terrain lors de leur premier entraînement. Le porteur de ballon Javonte Williams réalise un touché pour Denver pour prendre une avance de 7 à 0 sur les Chiefs. T1| 13h16 (Chiefs Drive 1 | Punt) – Les Chiefs connaissent un début décevant. Kansas City recule de quatre mètres lors de son premier entraînement et reçoit un trois-et-out pour commencer le match. Un excellent retour de botté de dégagement pour Denver verra les Broncos ouvrir en attaque sur le territoire des Chiefs sur la ligne des 39 verges.Q1| 15h00 – Les Broncos remportent le tirage au sort et reportent le choix. Les Chiefs recevront et commenceront avec le ballon. Mises à jour d’avant-match Chiefs vs. Broncos : 14h59 – Il est à peu près à cette heure ! 14h27 – Les choses s’annoncent terriblement froides à Denver. La température n’est que de 26 degrés une heure avant le coup d’envoi. 13h54 – Denver et Kansas City ont publié leur liste d’inactifs pour la journée. Pas de surprises ici. Les Chiefs sont privés de deux contributeurs WR Justyn Ross et LB Nick Bolton. Le WR Justin Watson affrontera les Broncos. 13h39 – La voix des Chiefs, Mitch Holthus sera à l’appel pour son 500e match dimanche. 13h33 – Patrick Mahomes est sur le terrain pour l’échauffement 10h30 – Patrick Mahomes aurait la grippe , mais je m’attends toujours à jouer. Selon certaines rumeurs, Taylor Swift ne serait pas présente au match des Chiefs de dimanche. Plus de couverture des Chiefs de Kansas City :

