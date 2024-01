Les Chiefs de Kansas City sont en tête des Bills et se dirigent vers un 6e match consécutif pour le titre de l’AFC

Les Chiefs de Kansas City participeront à un sixième match de championnat consécutif de l’AFC après avoir éliminé les Bills à Buffalo lors de la ronde de division. Le match a vu le quart-arrière Patrick Mahomes remporter le premier match éliminatoire sur route de sa carrière, de façon dramatique, par un score de 27- 24. C’était le troisième combat en séries éliminatoires et la victoire de Mahomes contre le quart-arrière vedette rival Josh Allen. Un coup de pied manqué du botteur des Bills Tyler Bass a finalement condamné Buffalo dans les derniers instants du match. Un premier essai était également nécessaire aux Chiefs pour remporter une victoire. Vous n’avez pas pu regarder en direct le premier match éliminatoire sur route de Patrick Mahomes ? Vous pouvez visionner les plus grands moments, intrigues et conférences d’après-match du match éliminatoire wild-card dans cet article. Vous pouvez regarder la conférence de presse d’après-match des Chiefs en direct dans le lecteur vidéo ci-dessus. Chaque presseur individuel sera ajouté ci-dessous une fois terminé. Chefs 27-24 Projets de loi | Score finalChiefs vs. Bills, mises à jour du quatrième trimestre : T4 | 0:00 – (Chiefs Drive 9 – Victory Formation) Kansas City obtient un premier essai, envoyant Patrick Mahomes à son sixième match consécutif de championnat de l’AFC.Q4| 1:47 – (Bills Drive 8 – Objectif sur le terrain manqué) Les chances de victoire des Bills viennent de chuter près de zéro après un coup de pied manqué de Tyler Bass de Buffalo. Les Chiefs seront à un premier essai avant de se rendre à un autre match de championnat de l’AFC.Q4| 14h00 – (Bills Drive 8 – En cours) Les Bills recherchent un autre changement d’avance alors que le temps commence à s’écouler au quatrième quart. Buffalo a un deuxième et neuf sur la ligne des 26 verges de Kansas City avant les deux dernières minutes du match. T4| 8:23 – (Chiefs Drive 8 – Punt) Kansas City est incapable de prolonger l’avance des Chiefs. Après avoir été bloqué au milieu de terrain, Tommy Townsend délivre son premier botté de dégagement du match. Le touchback donne le ballon aux Bills sur la ligne des 20 verges de Buffalo.Q4| 10h52 – (Bills Drive 7 – Punt) Les Bills sont également incapables de capitaliser sur une erreur majeure. La défense de Kansas City impose un trois-et-out. Le parieur des Bills amoché, Sam Martin, lance un botté de dégagement et place Kansas City sur sa propre ligne de 43 verges.Q4 | 12h09 – (Chiefs Drive 7 – Fumble) Les problèmes de turnover de Kansas City aident à sortir Buffalo d’une situation troublante. Le receveur large Mecole Hardman tâtonne sur la ligne des trois mètres et le ballon sort de l’arrière de la zone des buts. Cela sert de touchback pour les Bills qui prendront désormais le relais sur la ligne des 25 verges de Buffalo.Q4| 13h00 – (Bills Drive 6 – Punt) Un faux botté de dégagement raté pour les Bills se transforme en désastre. Kansas City récupère le ballon et, après le jeu de trucs, commencera son prochain entraînement sur la ligne des 31 verges de Buffalo.Q4| 14h20 – (Chiefs Drive 6 – Touchdown) Kansas City ne perd pas de temps pour entrer dans la zone des buts. Cette fois, c’est le porteur de ballon Isiah Pacheco qui termine le parcours avec une course intransigeante. Mises à jour du troisième trimestre des Chiefs vs. Bills : T3 | 0:00 – (Chiefs Drive 6 – En cours) Kansas City cherche à rester au chaud et à reprendre la tête avant le quatrième quart-temps. Les Chiefs ont commencé leur sixième entraînement sur la ligne des 25 verges de Kansas City et entament maintenant le dernier cadre du match avec un deuxième et sept sur la ligne des 16 verges de Buffalo.Q3| 3:29 – (Bills Drive 5 – Touchdown) L’Jarius Sneed a abandonné son premier touchdown de la saison. Josh Allen frappe le receveur des Bills Khalil Shakir lors d’une troisième passe remarquable pour redonner l’avantage à Buffalo. Les Bills gagnent 8 minutes et 25 secondes de retard sur le trajet. Kansas City traverse une période très difficile pour arrêter le jeu de course de Buffalo.Q3| 11h48 – (Chiefs Drive 5 – Touchdown) Kansas City ouvre la seconde mi-temps avec un entraînement emphatique. Travis Kelce continue sa grande soirée avec son deuxième touchdown du match. Le score et le point supplémentaire réussi sur le drive ont permis aux Chiefs de reculer de trois points. Ne pas se perdre sur le drive est une excellente capture du receveur Marquez Valdes-Scantling, qui réalise sa meilleure capture de la saison à un moment clé. . T3| 15h00 – (Chiefs Drive 5 – En cours) Kansas City ouvre le troisième quart-temps avec une chance de reprendre la tête. Un touchback place les Chiefs sur la ligne des 25 verges de Kansas City. Les Chiefs devront terminer le match sans le secondeur Willie Gay Jr., qui est désormais officiellement absent en raison d’une blessure au cou. Mises à jour du deuxième trimestre des Chiefs vs. Bills : T2 | 0:00 – (Chiefs Drive 4 – Kneel Down) Kansas City est incapable de marquer avec le temps restant limité. Après un jeu rapide, les Chiefs décident de laisser le temps s’écouler et de se diriger vers la mi-tempsQ2| 0:26 – (Bills Drive 4 – Touchdown) Josh Allen utilise ses jambes pour donner à nouveau l’avantage à Buffalo. Les Bills sont capables de parcourir le terrain et de propulser le ballon dans la zone des buts. T2| 14h00 – (Bills Drive 4 – En cours) Les Bills ont un premier et un 10 avant l’avertissement de deux minutes sur la ligne des 35 verges de Buffalo.Q2| 4:11 – (Chiefs Drive 3 – Touchdown)Travis Kelce passe officiellement une bonne nuit à Buffalo. Les Chiefs sont capables de placer le ballon dans la zone des buts sur une passe de 22 verges de Mahomes à un Kelce grand ouvert. Bien sûr, Killa Trav a dû lever les mains pour Taylor. De plus, Jason Kelce se sent très heureux pour son frère. Le porteur de ballon Clyde Edwards-Helaire a également fait sa part sur le trajet. livrant une longue course de 28 verges pour mettre les Chiefs en position de but. T2| 6:07 – (Bills Drive 3 – Punt) Le premier botté de dégagement du match est offert par la défense des Chiefs, qui, bien qu’elle ait été soudainement frappée, est capable de placer les Bills à quatre et quatre sur le territoire de Buffalo. Le retourneur Ritchie James a un retour décent et place les Chiefs sur la ligne des 36 verges de Kansas City. T2| 9:12 – (Chiefs Drive 2 – Field Goal) Les Chiefs sont capables de réduire l’avance de Buffalo mais l’équipe continue d’avoir des difficultés dans la zone rouge. Kansas City se contente d’un panier de 29 verges de Harrison Butker. Mahomes a frappé Kelce sur le drive pour un gros gain de 29 verges. T2| 13:32 – (Bills Drive 2 – Touchdown) La défense typiquement solide de Kansas City est dominée le long de la ligne de mêlée pour ouvrir le match. La présence manquante du plaqueur défensif Derick Nnadi le long de la ligne est ressentie par les Chiefs. Josh Allen propulse le ballon dans la zone des buts pour six sur un gardien du quart-arrière. Le point supplémentaire est bon et les Bills montent 10 à 3. Le secondeur des Chiefs Willie Gay Jr. est douteux de revenir après s’être blessé au cou pendant le trajet. Mises à jour du premier trimestre des Chiefs vs. Bills : T1 | 0h00 – (Bills Drive 2 – En cours) Les choses sont toutes liées après un quart-temps à Buffalo. Mais ce ne sera peut-être même pas pour longtemps. Les Bills se dirigent vers le deuxième quart du match avec un deuxième et deux sur la ligne des 17 verges de Kansas City. T1| 4:35 – (Chiefs Drive 1 – Field Goal) Kansas City est capable de pénétrer dans le territoire des Bills avant de se faire arrêter aux troisième et cinq sur la ligne des 29 verges de Buffalo. Le coup de pied de 47 mètres d’Harrison Butker est bon. L’entraînement a été souligné par deux gros lancers de Patrick Mahomes à Travis Kelce et Rashee Rice.Q1| 8h08 – (Bills Drive 1 – Field Goal) Un entraînement d’ouverture long et bâclé pour les Buffalo Bills s’arrête juste avant la zone des buts. Kansas City propose une position sur la ligne de but pour forcer un panier de 27 verges du Bills Kicker Tyler Bass. L’entraînement a été sauvé par un latéral controversé que les Chiefs ont refusé de contester lors d’une passe avant au-delà de la ligne de mêlée. La sécurité de Kansas City, Mike Edwards, est en protocole de commotion cérébrale après avoir interrompu une passe entre le quart Josh Allen et le receveur Steffon Diggs. T1| 14h52 – (Bills Drive 1 – En cours) Kansas City remporte le tirage au sort et reporte. Les Chiefs débuteront la seconde mi-temps avec le football. Josh Allen et compagnie prennent le relais pour ouvrir le match sur la ligne des 31 verges. Mises à jour d’avant-match Chiefs vs. Bills :17h37 – Jason Kelce passe du temps avec les gens de Taylor Swift !17h16 – Un discours d’avant-match de Mahomes !17h14 – Juste au cas où quelqu’un aurait oublié cela. 17h03 – Jason Kelce semble bien prendre sa décision de prendre sa retraite. 16h32 – Un peu de Pop d’avant-match. 16h26 – les échauffements d’avant-match sont en cours. Il fait 26 degrés à Buffalo aujourd’hui. 16h23 – Beaucoup moins de neige dans le stade pour ce match. 16h15 – Devinez qui ? C’est Taylor Swift. Qui d’autre attendiez-vous ? 16h10 – Et voici les Bills inactifs. Ils seront dangereusement maigres au poste de secondeur avec Terrel Bernard et Baylon Spector absents en raison d’une blessure. 16h01 – Les inactifs de Kansas City ont été libérés. le receveur Kadarius Toney reste sur la touche. 15h46 – Kelce est prêt pour les affaires. 15h44 – Mahomes est le premier sur le terrain. 15h02 – La première apparition de Josh Allen de la journée. 15h02 – Apparemment, Peppa Pig est également arrivée. 14h47 – QB est arrivé à Orchard Park. 14h38 – Le grand frère Jason Kelce est en ville pour surveiller Travis. 13h54 – Des averses de neige volent à New York. 12h23 – Un anniversaire en séries éliminatoires pour le meilleur cornerback de Kansas City !

