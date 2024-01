Les Chiefs de Kansas City se dirigent vers le Super Bowl et dominent les Ravens dans le match pour le titre de l’AFC

Les Chiefs de Kansas City sont une fois de plus champions de l’AFC. Le chemin a peut-être été différent, mais les grandes équipes trouvent un chemin. Après une saison qui les a vus inhabituellement lutter en attaque, les Chiefs ont pris soin des affaires quand cela comptait le plus contre les Ravens de Baltimore lors du match de championnat de l’AFC. Patrick Mahomes et Andy Reid se dirigent maintenant vers le Super Bowl LVIII à Las Vegas, leur quatrième ensemble. en tant que combinaison quart-arrière-entraîneur-chef. Le match opposait Mahomes au futur double MVP Lamar Jackson et Reid à son ancien élève John Harbaugh. Un peu de magie de Mahomes, une soirée historique de l’ailier rapproché Travis Kelce et une défense grouillante des Chiefs se sont avérés trop pour une équipe stellaire des Ravens au M&T Bank Stadium de Baltimore. Vous n’avez pas pu regarder en direct le sixième match consécutif de championnat de l’AFC des Chiefs ? Nous vous proposons les faits saillants, les plus grands scénarios et les conférences de presse d’après-match. Score final | Chefs 17-10 Corbeaux | Chiefs WinChiefs Mises à jour d’après-matchPatrick Mahomes Conférence de presse du championnat AFC : L’un des plus grands quarts-arrières à avoir jamais joué au jeu est au milieu d’une autre incroyable série éliminatoire. Après avoir battu les Bills lors de la ronde de division, Mahomes a été presque parfait contre les Ravens lors du match de championnat de l’AFC. Le quart-arrière a complété 77 pour cent de ses passes pour 241 verges, un touché et une note de passeur de 100,5. Les Chiefs ont connu une seconde période tranquille, mais Mahomes n’a commis aucune erreur contre la meilleure défense de la ligue des Ravens. Conférence de presse du Championnat de l’AFC d’Andy Reid : « Et les Chiefs ? » : Andy Reid a critiqué les Chiefs pour avoir joué un football dur et agressif dans le Championnat de l’AFC. Reid a fait l’éloge de Mahomes, de la défense et bien sûr de Marquez Valdes-Scantling pour avoir encore une fois réussi après une année difficile. la NFL dimanche. Sneed a organisé le jeu à la fin du troisième quart, forçant un échappé dans la zone des buts de la part de la recrue des Ravens, Zay Flowers. Conférence de presse du Championnat AFC Chris Jones : Chris Jones n’a peut-être pas fait sentir sa présence sur la feuille de statistiques, mais il a fait sentir sa présence. Le leader défensif de Kansas City a continuellement poussé la ligne offensive des Ravens sur les genoux de Lamar Jackson, forçant le quart-arrière à prendre de mauvaises décisions tout au long de la nuit. Conférence de presse du championnat Clark Hunt AFC : Le propriétaire des Chiefs a félicité Andy Reid et Patrick Mahomes tout en honorant le poids supplémentaire de remporter le trophée Lamar Hunt la même année où l’équipe a perdu sa matriarche, Norma Hunt. Conférence de presse du championnat de l’AFC Brett Veach : Le directeur général de Kansas City a dévoilé une saison des Chiefs pleine de hauts et de bas, appelant spécifiquement les bas comme carburant pour aider l’équipe à surmonter la fatigue d’une autre longue saison. Les Chiefs sont à nouveau champions de l’AFC. Justin Reid dit à bientôt à Las Vegas !!! Taylor Swift se dirige également vers le Super Bowl. Toutes mes excuses à ses ennemis. Beaucoup de choses à dire sur le pod cette semaine. Nous nous sommes encore une fois battus pour le droit de faire la fête. Regardez Power & Light exploser d’enthousiasme alors que les Chiefs obtiennent leur billet pour un autre Super Bowl – Faites défiler vers le bas et progressez pour un récapitulatif complet des plus grands moments forts du jeu. Mises à jour du quatrième trimestre de Chiefs vs Ravens : Q4 | 0:00 – (Chiefs Drive 11 – Victory Formation) Kansas City se dirige vers l’avertissement de 2 minutes avec une réception à Marquez Valdes Scantling qui met fin au match. Après une saison marquée par des chutes, MVS attrape le seul ballon qui compte – celui qui envoie les Chiefs au Super Bowl LVIII à Las Vegas. T4| 2:38 – (Baltimore Drive 11 – Field Goal) Après que les Ravens se soient contentés de trois points sur un panier de 43 verges pour en faire un match à une possession, les Chiefs sont maintenant à quelques premiers essais avant de se diriger vers le Super Bowl. LVIII.Q4| 5:13 – (Chiefs Drive 10 – Punt) Kansas City n’est pas en mesure de mettre de côté le match après le turnover. Les Chiefs ne réussissent qu’un trois-et-out avant de renvoyer le ballon aux Ravens. Baltimore a une perte de possession de 10 sur la ligne des 42 verges.Q4| 6:54 – (Ravens Drive 10 – Interception) Lamar Jackson force une passe en triple couverture et les Chiefs le font payer. Le safety Deon Bush, en jeu après une blessure de Mike Edwards, réalise l’interception. Kansas City frappe désormais à la porte d’un énième Super Bowl s’il parvient à conserver son avance. T4| 10h35 – (Chiefs Drive 9 – Punt) Les Chiefs n’ont pas encore vaincu une défense physique des Ravens en seconde période, étant à nouveau arrêtés avant de se mettre en position de but. Un botté de dégagement en plein essor de Townsend place Baltimore dans une situation difficile en attaque sur la ligne d’un mètre. T4| 14:09 – (Ravens Drive 9 – Fumble) Le demi de coin des Chiefs L’Jarius Sneed arrive énorme au dernier moment possible, forçant un échappé sur la recrue Zay Flowers sur la ligne d’un mètre. Le ballon sort de l’arrière de la zone des buts et compte comme un touchback pour Kansas City. Au lieu d’abandonner un touché, les Chiefs reprendront le relais sur la ligne des 20 verges. Mises à jour du troisième quart des Chiefs contre les Ravens : Q3 | 0:00 – (Ravens Drive 9 – En cours) Les Ravens frappent à la porte de la zone des buts à la fin du troisième quart-temps à Baltimore. Lamar Jackson s’est connecté avec la recrue Zay Flowers pour mettre les Ravens en position de but.Q3 | 0:49 – (Chiefs Drive 8 – Punt) Les Chiefs et les Ravens échangent des bottés de dégagement. La ligne offensive de Kansas City explose, forçant Mahomes à lancer le ballon au troisième essai. Townsend donne son meilleur botté de dégagement de la journée jusqu’à présent. Le joueur de 53 verges place l’offensive des Ravens sur la ligne des 36 verges de Baltimore. T3| 3:25 – (Ravens Drive 8 – Punt) La défense de Kansas City poursuit son incroyable saison, mettant fin à un long entraînement des Ravens juste en deçà de la portée des paniers. Le coordonnateur défensif des Chiefs, Steve Spagnuolo, appelle une classe de maître pour composer le blitz. Les Chiefs ont une chance d’étendre leur avance, mais devront parcourir toute la longueur du terrain après qu’un botté de dégagement les ait bloqués sur leur propre ligne de 8 mètres.Q3| 7:05 – (Chiefs Drive 7 – Punt) Une autre pénalité de retenue sur le plaqueur droit Jawaan Taylor aide à tuer un entraînement prometteur des Chiefs. Le botté de dégagement de Townsend tourne dans la zone des buts, donnant aux Ravens la possession sur la ligne des 20 verges de Baltimore. T3| 12h13 – (Ravens Drive 7 – Punt) Chaque équipe ouvre la seconde mi-temps avec un trois-et-out. La défense de Kansas City semble solide à la sortie de la pause, réussissant presque une interception au troisième essai. Ils devront terminer le match sans l’ailier défensif Charles Omenihu, qui a été rétrogradé en raison d’une blessure au genou. Les Chiefs reprennent possession du ballon sur la ligne des 22 verges de Kansas City.Q3| 13h42 – (Chiefs Drive 6 – Punt) Le premier entraînement de Kansas City tombe en ouverture de la seconde mi-temps avec un trois-et-out. Les Ravens reprennent le relais après le botté de dégagement sur la ligne des 22 verges de Baltimore. Mises à jour du deuxième trimestre des Chiefs contre les Ravens : Q2 | 0:00 – (Ravens Drive 6 – Fin de la mi-temps) À seulement quatre secondes de la fin, les Ravens se mettent à genoux et envoient le match à la mi-temps. T2| 0:04 – (Chiefs Drive 5 – Field Goal) Kansas City est capable de surmonter deux appels éreintants au garde Trey Smith grâce à la jambe de Harrison Butker. Le Kicker réussit un panier de 52 verges, augmentant l’avance des Chiefs à 10.Q2 | 1:46 – (Ravens Drive 5 – Punt) Kansas City obtient un autre tir pour marquer avant la mi-temps. La défense des Chiefs parvient à arrêter les Ravens au milieu de terrain. Mahomes et sa compagnie reprennent le relais sur la ligne des 11 verges de Kansas City.Q2 | 14h00 – (Ravens Drive 5 – En cours) Les Ravens sont en possession du ballon sur la ligne des 47 verges de Baltimore avant l’avertissement de deux minutes. Les Chiefs devront terminer la campagne sans l’ailier défensif Charles Omenihu, dont il est douteux de revenir en raison d’une blessure à la jambe. T2| 2:47 – (Chiefs Drive 4 – Punt) Les Chiefs ne sont pas la seule équipe à avoir une bonne défense dans ce match. Les Ravens forcent Kansas City à entamer ses trois premiers matchs de la journée. Le parieur des Chiefs Tommy Townsend délivre un coup de pied de 30 verges, abattu sur la ligne des 41 verges de Baltimore.Q2 | 4:03 – (Ravens Drive 4 – Punt) Une passe incroyable du quart des Ravens Lamar Jackson (à lui-même) n’est pas suffisante pour sauver Baltimore d’une défense grouillante des Chiefs. Chris Jones a fait connaître sa présence lors de cette campagne, mettant fin aux deux derniers jeux des Ravens. Les Chiefs reprennent le relais après un botté de dégagement de 49 verges sur la ligne des 29 verges de Kansas City. T2| 6:18 – (Chiefs Drive 3 – Turnover on Downs) Kansas City ne peut pas capitaliser sur le turnover, ne parvenant pas à se convertir en quatrième et un en profondeur sur le territoire des Ravens. Baltimore arrête une course du RB Isiah Pacheco, reprenant le relais sur sa propre ligne de 13 verges.Q2| 9:26 – (Raven Drive 3 – Fumble) Kansas City a aussi une défense, au cas où vous l’auriez oublié. Le pick-up intersaison des Chiefs le long de la ligne défensive, Charles Omenihu, arrive en grand. Le joueur de ligne défensive force un échappé de Lamar Jackson, plaçant les Chiefs au plus profond du territoire des Ravens sur la ligne des 30 verges de Baltimore. T2| 10h56 – (Chiefs Drive 2 – Touchdown) Un autre touché sur un autre trajet tentaculaire pour Kansas City. Cette fois, le RB des Chiefs Isiah Pacheco le frappe dans la zone des buts. L’entraînement a été souligné par ce qui restera comme l’une des meilleures captures de la carrière déjà de Travis Kelce au Temple de la renommée. Kansas City mâche 9 minutes et 2 secondes de chronomètre de jeu. le lecteur. Mises à jour du premier trimestre des Chiefs contre les Ravens : T1 | 0:00 – (Chiefs Drive 2 – En cours) Un premier quart-temps rapide se termine avec les Chiefs en possession du ballon, convertissant un troisième et un quatre sur la ligne des 32 verges de Baltimore. Le plan de match de Kansas City est clair : donnez le ballon à Kelce, Pacheco et Rice. T1| 4:58 – (Ravens Drive 2 – Touchdown) Les Ravens ripostent de manière retentissante lors de leur deuxième drive du match. Après avoir failli être éliminé pour un sack, Lamar Jackson débouche une balle incroyablement profonde au receveur large Zay Flowers pour égaliser le match à sept chacun. T1| 7h41 – (Chiefs Drive 1 – Touchdown) Une décision audacieuse de Kansas City porte ses fruits dès le début. Mahomes descend d’un…