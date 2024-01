Les Chiefs de Kansas City remportent le titre de l’AFC pour la 4e fois en 5 ans

BALTIMORE — Les Chiefs de Kansas City, qui pendant la majeure partie de cette saison régulière ont semblé plus vulnérables que jamais depuis que Patrick Mahomes est devenu leur quart partant en 2018, retournent au Super Bowl.

Les Chiefs ont marqué un touché sur chacune de leurs deux premières possessions, puis ont tenu bon pour battre les Ravens de Baltimore 17-10, envoyant Kansas City au Super Bowl pour la quatrième fois au cours des cinq dernières années.

Les Chiefs, qui ont battu les Eagles de Philadelphie lors du Super Bowl LVIII la saison dernière, cherchent à devenir la première équipe à répéter son titre de champion du Super Bowl depuis les New England Patriots en 2004.

“Vous ne le prenez pas pour acquis”, a déclaré Mahomes, qui a réalisé 30 sur 39 pour 241 verges et un touché. “Vous ne savez jamais combien vous allez atteindre ou si vous allez en atteindre un. C’est donc vraiment spécial de le faire avec ces gars-là après ce que nous avons vécu toute la saison. Les gars se rassemblent. , c’est vraiment spécial. Mais je leur ai dit : “Le travail n’est pas terminé”. Notre travail maintenant est de nous préparer à affronter une bonne équipe de football au Super Bowl et d’essayer d’obtenir cette bague.”

Le jeu décisif était une passe de 32 verges de Mahomes à Marquez Valdes-Scantling aux 3e et 9e avec plus de deux minutes à jouer. Un échec aurait donné aux Ravens le ballon avec suffisamment de temps pour égaliser ou gagner.

Les Ravens ont lancé un blitz et Mahomes a lancé une passe parfaite pour Valdes-Scantling. Les Chiefs ont alors réussi à manquer de temps.

“Ce n’était pas difficile de décider”, a ensuite plaisanté l’entraîneur Andy Reid. “Juste quelques mots. C’était zéro blitz. Nous savions que ce serait zéro blitz ou du moins nous avions une bonne idée. On ne sait jamais vraiment, mais nous pensions que nous le savions et c’était le cas et cela a placé MVS dans une excellente position. c’est vrai… pour faire le jeu. “

Choix de l’éditeur 2 Connexes

L’ailier rapproché Travis Kelce a réussi 11 attrapés pour 116 verges et un touché. Pendant le match, il a battu le record de tous les temps de Jerry Rice de 151 réceptions en séries éliminatoires. Avec une fiche de 11-6 en saison régulière, les Chiefs ont perdu plus de matchs que jamais avec Mahomes comme partant. Ils ont joué des matchs bâclés, notamment une défaite à domicile lors de la semaine 16 contre Las Vegas au cours de laquelle les Raiders ont marqué leurs deux touchés en défense suite aux revirements des Chiefs lors de jeux consécutifs en mêlée.

Mais le directeur général Brett Veach a déclaré que la défaite contre les Raiders avait en quelque sorte servi de sonnette d’alarme aux Chiefs, qui ont remporté leurs deux derniers matchs de saison régulière et trois autres en séries éliminatoires.

“Parfois, les pires choses qui vous sont arrivées ou qui vous sont arrivées au cours de votre saison se sont révélées être les meilleures”, a déclaré Veach. “Nous trouvions des moyens de gagner des matchs, mais quelque chose n’allait pas, que ce soit en attaque, en défense ou sur les équipes spéciales. Ce n’était tout simplement pas synchronisé, mais nous gagnions et je pense que parfois c’est juste du déodorant…

“Cette défaite, je pense, nous a vraiment frappés et je pense qu’elle a permis à toute l’organisation de se regarder dans le miroir. Je souligne donc vraiment que ce match est vraiment l’un des facteurs de motivation clés pour que tout le monde soit à l’écoute ici.”

Mahomes a connu dans de nombreux cas la pire saison statistique de sa carrière avec un QBR de 63, une moyenne de verges par tentative de 7,0 et un sommet en carrière de 14 interceptions. Il était affecté par les problèmes qui l’entouraient. Les Chiefs ont perdu plus de passes que n’importe quelle équipe de la ligue et ont terminé deuxièmes pour les pénalités offensives. Parmi les équipes les plus marquantes de la ligue au cours des dernières années, les Chiefs ont terminé cette année au 15e rang avec 21,8 points par match.

Mais lors des trois matchs éliminatoires, Mahomes compte cinq touchés et aucune interception.

Après avoir battu les Dolphins de Miami au Arrowhead Stadium lors de la ronde des wild-cards, les Chiefs ont dû jouer sur la route pour la première fois de la carrière de Mahomes en séries éliminatoires lors de la ronde de division contre les Bills de Buffalo. Les Chiefs étaient des outsiders mais ont battu les Bills 27-24.