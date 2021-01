Les Chiefs de Kansas City savaient que la NFL avait leur numéro toute la saison. Ils n’ont pas cligné des yeux.

Les Chiefs ont utilisé un coaching stellaire et une écurie de talents pour répondre à presque tous les défis et créer une deuxième place consécutive au Super Bowl.

Le quart-arrière vedette Patrick Mahomes a affiché une performance spectaculaire au championnat de l’AFC juste une semaine après son entrée dans le protocole de commotion cérébrale de la NFL. Il a dégagé le protocole vendredi et est revenu pour mener son équipe à une victoire décisive 38-24 contre les Bills de Buffalo au stade Arrowhead dimanche soir.

Les Chiefs affronteront Tom Brady et les Buccaneers à Tampa pour le Super Bowl 55 le 7 février. Les Bucs ont battu Green Bay à Lambeau Field 31-26 dans le match de championnat NFC et deviendront la première équipe de l’histoire de la NFL à disputer le Super Bowl dans son stade d’origine.

Les Chiefs viseront à devenir la première équipe à défendre leur titre du Super Bowl depuis Brady et les Patriots après les saisons 2003 et 2004. Et ils devront battre Brady, qui a atteint son 10e Super Bowl en 20 saisons, pour le faire.

«Le travail n’est pas terminé», a déclaré Mahomes. «Nous allons à Tampa. Nous allons essayer de le relancer.

Le championnat AFC, pendant une grande partie de la nuit, n’était pas proche.

La même équipe des Chiefs qui avait remporté ses huit matchs précédents par une moyenne de quatre points est tombée dans un trou de 9-0 après que le receveur de deuxième année Mecole Hardman ait étouffé un botté de dégagement à la moitié du premier quart. Buffalo a récupéré à la ligne des 3 verges et a rapidement marqué un touché le jeu suivant. Mais à la mi-temps, le déficit – et la gaffe de Hardman – n’étaient que de simples souvenirs. Les Chiefs ont marqué 21 points sans réponse, Hardman intervenant pour organiser le premier touché de Kansas City avec un balayage de jet retentissant de 50 verges.

Peut-être qu’un touché de quatre matchs et 75 verges a résumé la meilleure journée des Chiefs. Mahomes a été limogé sans perte, puis a cloué Hill sur une route oblique au moment où il remportait le premier essai. Hill ne s’est pas arrêté là. Il a zigzagué et zagué, brisant les plaqués et dépassant les défenseurs à une vitesse maximale de 20,76 miles par heure, selon NextGen Stats.

Au moment où les défenseurs ont enfin réussi à le tirer hors des limites, Hill avait déplacé les chaînes de 71 verges vers le 3. Trois claquements plus tard, Kelce ferait une passe à la pelle de Mahomes pour un touché d’un mètre.

Le duo Hill-Kelce a submergé les défenseurs de Buffalo, Hill a accumulé 172 verges en neuf attrapés tandis que Kelce a récolté 118 verges et deux touchés sur un record de match de championnat 13 attrapés. La méthode – une pelle basse, un loft haut chacun vers la zone des buts – importait moins que le joueur, Kelce apparemment imparable alors que les Chiefs affichaient leur match le plus marquant en trois mois. Une semaine après avoir battu les Browns, Hill et Kelce sont devenus les premiers coéquipiers de l’histoire des séries éliminatoires à publier plusieurs matchs de 100 verges chacun, selon CBS.

Les Bills, en revanche, ne trouvaient pas de rythme. Le receveur stellaire Stefon Diggs a eu beaucoup de mal jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Le bras d’Allen était parfois fort, incohérent à d’autres. Le vigoureux quart-arrière des Bills a profité de son sens aigu du brouillage, décollant pour 88 verges en sept matchs. Mais les Bills ne pouvaient pas soutenir les lecteurs, ne convertissant que 5 des 14 conversions en troisième position et se contentant de buts sur le terrain deux fois dans la zone rouge.

Cela pourrait fonctionner contre certains, mais pas contre Mahomes, dont les chefs sont entrés dans la zone rouge à cinq reprises et sont sortis avec cinq touchés.

Mahomes, qui a déclaré vendredi qu’il n’avait plus de symptômes de commotion cérébrale et que les médecins ne s’attendaient pas à des problèmes persistants, a terminé un 29-of-38 efficace pour 325 verges et trois touchés et aucune interception.

«Nous avons le trophée Lamar Hunt de retour à Kansas City et maintenant nous devons aller chercher le grand, bébé», a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid. «Ramenons l’or à la maison.»

Suivez Jori Epstein de USA TODAY Sports sur Twitter @JoriEpstein.