Les Chiefs de Kansas City font une référence astucieuse à Taylor Swift dans le message d’arrivée de Travis Kelce

Travis Kelce est arrivé avec style au stade Mercedes-Benz dimanche soir, et le compte X des Chiefs a utilisé son entrée à Atlanta comme une chance de faire un clin d’œil pas si subtil à sa petite amie Taylor Swift.

En acceptant un prix VMA plus tôt ce mois-ci, Swift a félicité Kelce pour le « plaisir » et la « magie » qu’il a apporté à sa vie.

Et lorsque les Chiefs ont publié une photo de la tenue d’avant-match de Kelce avant leur match contre les Falcons, ils ont légendé le message « Bonheur. Amusement. Magie. »

Les fans de Swift ont adoré la référence et ont partagé leur approbation dans les réponses.

« Quel que soit l’administrateur, JE T’AIME », a déclaré l’un d’eux.

Les Chiefs ont fait un clin d’œil à Taylor Swift en publiant l’entrée de Travis Kelce dimanche

Swift a distingué son petit ami Travis Kelce après avoir remporté son VMA pour la meilleure vidéo

« Cette légende est parfaite », a déclaré un autre.

« Je vois ce que tu as fait là », a ajouté un troisième fan.

Lorsque Swift a remporté le prix de la vidéo de l’année pour son clip « Fortnight », elle a publiquement reconnu Kelce sur scène pour son soutien.

« J’entendais toujours quelqu’un applaudir de l’autre côté du studio où nous tournions. [the music video]’, dit-elle.

« Et cette personne, c’était mon petit ami, Travis. Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur, en plaisir et en magie, et je veux le remercier d’avoir ajouté cela à notre séance photo, car je m’en souviendrai toujours. »

Swift, qui a été nominée pour 12 VMA, a finalement quitté la soirée avec sept récompenses grâce à son album « The Tortured Poets Department ».

On voit Kelce monter à bord du bus de l’équipe quelques instants avant d’arriver au stade Mercedes-Benz

Kelce a ensuite été vu en train de s’échauffer sur le terrain avant le grand affrontement de dimanche soir

Kelce s’est habillé pour le Sunday Night Football avec une veste noire surdimensionnée et une cravate audacieuse.

Il a complété son look avec une chemise blanche, des lunettes de soleil et des baskets rouge vif après être monté à bord du bus de l’équipe avec des slip-ons noirs quelques instants auparavant.

Kelce a été soutenue en personne par Swift au cours des deux premières semaines de la saison, alors qu’elle était présente au stade Arrowhead pour les matchs des Chiefs contre les Bengals et les Chiefs.