Les Chiefs de Kansas City et les Lions de Détroit se qualifient pour les matchs de championnat de conférence

CNN

—



Les compositions des champions de conférence du week-end prochain ont été décidées après que les Chiefs de Kansas City ont obtenu leur dimanche, pour la sixième place consécutive pour un match de championnat de l’AFC et les Lions de Détroit se dirigent vers leur première mise en jeu de ce type depuis des décennies dans la NFC.

Les Chiefs ont consolidé leur place avec une victoire éclatante de 27-24 contre les Bills de Buffalo dimanche au Highmark Stadium d’Orchard Park, New York. Plus tôt dans la journée, les Lions ont terminé avec une victoire de 31-23 contre les Buccaneers de Tampa Bay au Ford Field de Détroit.

Dimanche prochain, les Lions affronteront les 49ers de San Francisco et se disputeront une place au Super Bowl LVIII à Las Vegas le mois prochain.

Les Chiefs se rendront également à Baltimore le week-end prochain pour affronter les Corbeaux dans le match de championnat de l’AFC, ce qui en fait la deuxième équipe à se qualifier pour six matchs de championnat de conférence consécutifs, derrière seulement les huit progressions consécutives des New England Patriots entre 2011 et 2018.

Le match des Chiefs de dimanche a débuté par un coup d’envoi dynamique, avec une température de 26 degrés dans le stade, selon la diffusion de CBS. Pourtant, l’ailier rapproché Travis Kelce a été encouragé par sa petite amie, Taylor Swiftet son frère Jason Kelce des Eagles de Philadelphie, dans les tribunes.

Le premier touché du match a eu lieu au deuxième quart sur un score de 3-3 lorsque le quart-arrière des Bills Josh Allen a marqué sur une course de cinq verges pour prendre une avance de 10-3. Allen a couru à nouveau pour son deuxième touché au sol pour en faire un match de 17-13 à la mi-temps.

L’offensive des Chiefs est sortie de la mi-temps, parcourant 75 mètres sur le terrain. Le quart-arrière vedette Patrick Mahomes a passé le ballon à Kelce et a plongé vers le pylône pour marquer son deuxième touché du match et donner à Kansas City une avance de 20-17.

Cette décision marquait le 16e touché de la paire en séries éliminatoires, les faisant dépasser l’ancien quart-arrière des New England Patriots Tom Brady et l’ailier rapproché Rob Gronkowski pour le plus grand nombre de touchés QB-TE dans l’histoire des séries éliminatoires de la NFL.

La bataille de va-et-vient entre les deux équipes s’est poursuivie alors que les Bills ont répondu avec un touché d’Allen au receveur large Khalil Shakir pour prendre une avance de 24-20.

Au début du quatrième quart-temps, après que le porteur de ballon des Chiefs Isiah Pacheco ait réussi un touché pour reprendre l’avance, la défense de Kansas City a forcé les Bills à faire trois et à se retirer lors de la poursuite.

À la fin du quatrième quart, l’offensive des Bills a lancé 16 jeux et 54 verges pour établir un panier potentiel de 44 verges égalisateur. Cependant, le botteur des Bills Tyler Bass a raté, assurant la victoire aux Chiefs.

S’exprimant sur l’émission CBS après le match, Mahomes a évoqué la semaine de préparation à venir pour les Chiefs.

“Nous savons que nous allons avoir un sacré défi la semaine prochaine, mais nos gars seront prêts à aller là-bas et voir ce que nous pouvons faire.”

José Juárez/AP Le receveur des Detroit Lions Josh Reynolds célèbre avec ses coéquipiers Jameson Williams et Jared Goff après avoir marqué un touché contre les Buccaneers de Tampa Bay dimanche.

La victoire des Lions contre les Buccaneers envoie l’équipe à son premier match de championnat NFC depuis 1991.

Le premier quart-temps a été une bataille défensive qui a vu les deux équipes échanger des buts sur le terrain. Les Lions ont trouvé la zone des buts en premier sur une passe de touché de neuf verges du quart-arrière Jared Goff au receveur large Josh Reynolds pour prendre une avance de 10-3.

L’offensive des Buccaneers a stagné pendant la majeure partie de la première mi-temps jusqu’au dernier entraînement de l’équipe avant la mi-temps. Le quart-arrière de Tampa Bay, Baker Mayfield, s’est finalement connecté sur une passe de touché à l’ailier rapproché Cade Otton pour égaliser les choses à 10 à la mi-temps.

Les deux équipes ont échangé des scores au troisième quart pour maintenir les choses à égalité à 17 avant que le porteur de ballon recrue Jahmyr Gibbs ne montre sa vitesse et ne coure sur 31 verges pour donner à Detroit une avance de 24-17.

Avec un peu plus de six minutes à jouer, les Lions ont pris la tête après une passe de touché de Goff au receveur large Amon-Ra St. Brown pour en faire un match à deux possessions.

Les Buccaneers ont répondu en parcourant le terrain sur 75 verges et en terminant avec une passe de touché de 16 verges de Mayfield au receveur large Mike Evans. Mais les Buccaneers n’ont pas réussi la conversion de deux points et ont fait un match de 31-23 avec un peu plus de quatre minutes à jouer.

Les Buccaneers ont forcé l’arrêt de l’offensive des Lions pour récupérer le ballon et leur donner une chance de marquer un touché avec une conversion de deux points pour égaliser le match à 31 avec seulement environ deux minutes à jouer.

Finalement, les Lions ont forcé Mayfield à lancer sa deuxième interception du match et à sceller la victoire de Détroit.

Goff a terminé le match avec 287 verges et deux touchés et Mayfield a totalisé 349 verges, trois touchés et deux interceptions.

Goff a déclaré que la foule était « la meilleure » lorsqu’il a parlé à l’émission NBC après le match et a déclaré qu’il espérait « leur donner beaucoup plus » à l’avenir.

“Regardes autour. Ils ne vont pas partir d’ici avant un certain temps », a déclaré Goff. « Ils ont été spéciaux ce soir, tout comme ils l’étaient la semaine dernière, mais ils le méritent. Ils méritent cela et ils méritent d’en profiter.