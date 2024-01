Les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco obtiennent leur revanche au Super Bowl

Si nous avons l’impression d’être déjà venus ici, c’est parce que nous l’avons déjà fait.

Pour une deuxième année consécutive, et la quatrième fois en cinq saisons, les Chiefs de Kansas City participent au Super Bowl. Leur adversaire est le 49ers de San Franciscoqui se trouve être l’équipe que les Chiefs ont battue pour commencer leur ère de domination.

Donne un nouveau sens au terme « reculez-le ».

“C’est une sacrée équipe. Ils ont un sacré entraîneur, un sacré quarterback, une sacrée défense”, a déclaré l’entraîneur des Niners Kyle Shanahan. “Je n’ai pas eu l’occasion de les voir beaucoup cette année parce que nous n’avons pas eu beaucoup de bandes croisées.

“Mais nous avons déjà une assez bonne idée de ce à quoi cela va ressembler”, a-t-il ajouté. “Ils le font depuis un moment, depuis que nous les avons rencontrés en 19. On dirait qu’ils sont là chaque année depuis. Nous avons vraiment essayé de revenir à ce moment. Nous avons été proches à plusieurs reprises. , et cette fois nous y sommes parvenus.”

Peu de gens se seraient attendus à cette revanche au milieu de la saison – et pas seulement à cause de la théorie du complot du logo du Super Bowl. Aussi redoutables que les Chiefs aient semblé en séries éliminatoires, ils semblaient aussi vulnérables en saison régulière.

Patrick Mahomes et Travis Kelce avaient perdu leur mojo, Kelce étant soi-disant « distrait » par sa relation très médiatisée avec la superstar de la pop Taylor Swift. Le corps de réception était une erreur qui attendait de se produire. La défense de Steve Spagnuolo a été vicieuse, mais elle a aussi connu des moments d’incohérence. (Toux, Packers de Green Bay, toux.)

Mais au moment critique, les Chiefs ont fait ce qu’ils font depuis cinq ans.

Kelce a réussi 11 attrapés pour 116 verges et un touché à Kansas City 17-10 remporter le championnat de l’AFC dimanche, réalisant de gros jeux chaque fois que les Chiefs en avaient besoin. Quant à ces receveurs décriés, Mahomes a scellé la victoire avec une passe de 32 verges à Marquez Valdes-Scantling.

Et la défense de Spagnuolo était à son meilleur, harcelant le présumé MVP Lamar Jackson dans son pire match de la saison.

“C’est difficile de faire des saisons consécutives”, a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid. “C’est une chose difficile et il faut y travailler, y travailler mentalement. Ce n’est pas une chose facile. Je suis tellement heureux pour les gars et de la façon dont ils ont géré cela. Quand est venu le temps de mettre le martelez, ils mettent le marteau à terre.

“Et le meilleur, c’est que nous n’avons pas fini. Nous avons un autre match. Vous aimez que ces saisons se poursuivent aussi longtemps qu’elles le peuvent et nous y sommes.”

Faire face à un ennemi familier. Sur le papier, du moins.

Alors que le noyau des Chiefs est en grande partie le même que depuis 2019 – Mahomes, Kelce, la défense de Spagnuolo – les 49ers sont une équipe très différente. Oui, Kyle Shanahan est toujours l’entraîneur. Deebo Samuel, George Kittle et Kyle Juszczyk rendent toujours la vie misérable aux coordonnateurs défensifs.

Mais Jimmy Garoppolo, le quarterback de San Francisco il y a cinq ans, est parti depuis longtemps. Idem pour Trey Lance. Brock Purdy, l’actuel quart-arrière, n’est qu’à deux ans de devenir M. Irrelevant, le dernier choix du repêchage de la NFL.

“Je n’étais pas là, évidemment, en 2019, mais on pouvait simplement dire aux gars (qui étaient)… ce sera spécial pour eux de jouer contre ces gars-là”, a déclaré Purdy.

Mais la plus grande différence entre les Niners de 2019 et aujourd’hui est l’ajout de Christian McCaffrey, le meilleur joueur offensif de la NFC. Les Niners l’ont récupéré au milieu de la saison dernière après plus de cinq saisons en Caroline, et il testera la défense de Kansas City comme aucun autre joueur ne l’a fait.

Demandez simplement aux Lions de Détroit. Ils avaient une avance de 17 points sur les Niners à la mi-temps, mais le deuxième score du match de McCaffrey a égalisé vers la fin du troisième quart-temps. McCaffrey a terminé avec 90 verges en 20 courses et a également réussi quatre attrapés pour 42 verges lors de la victoire 34-31.

“C’est évidemment une excellente équipe, une excellente défense”, a déclaré McCaffrey. “Un gros défi sur une grande scène et nous sommes excités à ce sujet.”

Et contrairement à 2019, les Niners ont dû se démener pour accéder au Super Bowl. Ils ont dû se rallier le week-end dernier contre les Packers puis à nouveau contre les Lions.

“Quand vous devez revenir et gagner deux matchs très difficiles, cela crée en quelque sorte un sentiment d’urgence dans tout le bâtiment”, a déclaré Kittle. “Cela met en quelque sorte de l’huile sur le feu… du genre : “Hé les gars, nous étions presque hors de combat à deux reprises. Essayons de ne plus refaire ça.””

Selon Tony Holzman-Escareno, chercheur principal de la NFL, ce sera le quatrième match revanche du Super Bowl entre entraîneurs. Les autres étaient Chuck Noll et Tom Landry ; Jimmy Johnson et Marv Levy ; et Tom Coughlin et Bill Belichick. Si vous connaissez votre historique dans la NFL, vous savez où va cette statistique.

L’entraîneur qui a remporté le premier match a également remporté le second.

Mais comme le dit le proverbe, c’est pour cela qu’ils jouent à ce jeu. Peut-être que les Chiefs gagneront à nouveau, consolidant ainsi leur statut de dynastie. Peut-être que les Niners prendront leur revanche et prouveront qu’ils sont l’équipe que tout le monde pensait être toute la saison.

Ce qui est sûr, c’est que ce match revanche, cette rencontre de la meilleure équipe de la saison régulière et de la meilleure des séries éliminatoires sera probablement, comme le disait Shanahan, un sacré match.

