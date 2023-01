Les Chiefs de Kansas City décrochent la tête de série n ° 1 de l’AFC avec une victoire 31-13 sur les Raiders de Las Vegas lors de la finale de la saison régulière | Nouvelles de la NFL

Isiah Pacheco célèbre son touché précipité pour les Chiefs de Kansas City alors qu’ils ont obtenu la tête de série n ° 1 de l’AFC

Les Chiefs de Kansas City ont obtenu la tête de série n ° 1 de l’AFC et un laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires avec une victoire sur la route 31-13 contre les Raiders de Las Vegas samedi soir.

Histoire du jeu

Compte tenu de la décision de la NFL d’annuler le match de lundi soir entre les Buffalo Bills (12-3) et les Bengals de Cincinnati (11-4), après que la sécurité des Bills Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque sur le terrain, les Chiefs savaient en entrant dans le concours de samedi qu’une victoire décrocherait la tête de série de la conférence.

Mais en raison d’un changement convenu dans la structure des séries éliminatoires par la ligue vendredi, compte tenu des circonstances extraordinaires de la semaine dernière dans la NFL, les Chiefs ne sont pas assurés d’avoir l’avantage sur le terrain pour le match de championnat de l’AFC s’ils vont aussi loin dans les séries éliminatoires. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Une pénalité pour avoir retenu a privé les Chiefs de Kansas City d’un touché sur leur jeu de trucage «carrousel», mais ils ont quand même marqué lors du jeu suivant! Une pénalité pour avoir retenu a privé les Chiefs de Kansas City d’un touché sur leur jeu de trucage «carrousel», mais ils ont quand même marqué lors du jeu suivant!

Il y a eu un moment d’applaudissements pour Hamlin avant le match entre les Raiders de Las Vegas et les Chiefs de Kansas City samedi, avec des joueurs des deux côtés vus dans des t-shirts “Love For Damar”, montrant leur soutien.

Les Chiefs n’ont ensuite pas perdu de temps pour prendre les devants dans le match, alors que Patrick Mahomes s’est connecté avec le receveur Justin Watson pour une réception de 67 verges sur seulement le deuxième jeu de la mêlée avant que le QB ne lance une courte passe de touché à Jerick McKinnon trois. joue plus tard.

Ronald Jones, Kadarius Toney et Isiah Pacheco ont chacun viré sur des courses de TD pour les Chiefs, tandis que Harrison Butker a lancé un panier de 44 verges, alors que l’équipe visiteuse en a inscrit 31 à Las Vegas.

“Obtenir ce bye, c’est comme gagner un match éliminatoire”, a déclaré Mahomes après le match. “Maintenant, nous devons juste nous concentrer sur demain, puis la semaine prochaine pour voir qui nous affrontons et sortir avec notre meilleur football.”

La défense des Chiefs a harcelé à plusieurs reprises le quart-arrière des Raiders Jarrett Stidham, en particulier en première mi-temps, alors qu’ils l’ont limogé quatre fois – dont l’un a conduit à un échappé – et l’ont éliminé une fois.

Stidham, ne faisant que son deuxième départ dans la NFL après que les Raiders aient mis Derek Carr au banc, a lancé pour 219 verges et un touché. Il a également parcouru 50 mètres.

Les Raiders (6-11) tiraient de l’arrière 14-3 au début du deuxième quart lorsqu’ils ont parcouru 74 verges jusqu’à la ligne de deux verges des Chiefs. Cependant, des échecs consécutifs aux troisième et quatrième essais de Stidham les ont vus retourner le ballon lors des essais.

Kansas City a ensuite parcouru 98 verges en 12 jeux, clôturant la série avec un score de 11 verges de Kadarius Toney. Stidham a tâtonné sur la prochaine possession des Raiders et, deux jeux plus tard, Butker a lancé un panier de 44 verges dans les dernières secondes de la première mi-temps pour voir les Chiefs mener 24-3.

Las Vegas a ouvert le troisième quart avec un entraînement de 13 jeux, mais a dû se contenter d’un panier de 38 verges de Daniel Carlson.

Pacheco a marqué au début du quatrième quart pour KC, tandis que les Raiders ont finalement trouvé la zone des buts pour rien de plus qu’un score de consolation à mi-chemin plus tard dans le quatrième alors que Stidham a trouvé Hunter Renfrow pour un touché de 11 verges.

Leaders des statistiques

Chefs

Dépassement : Patrick Mahomes, 18/26, 202 yards, 1 TD

Rushing: Isiah Pacheco, huit courses, 64 yards, 1 TD

Réception : Justin Watson, une prise, 67 verges s

Travis Kelce, six attrapés, 38 verges

Raiders

Dépassement : Jarrett Stidham, 22/36, 219 yards, 1 TD, 1 INT

Rushing: Josh Jacobs, 17 courses, 45 verges

Réception : Davante Adams, cinq attrapés, 73 verges

Hunter Renfrow, sept attrapés, 63 yards, 1 TD

Et après?

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (8-8) doivent gagner pour s’assurer une place en séries éliminatoires dans l’AFC alors qu’ils se rendent au Billets de Buffalo (12-3) lors du dernier dimanche NFL de la saison régulière 2022 – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 18h.

Le match sera le premier des Bills suite à l’arrêt cardiaque subi par Damar Hamlin sur le terrain lors de leur match contre les Bengals lundi soir. Hamlin a tweeté samedi pour la première fois depuis, disant qu’il était “reconnaissant pour tous ceux qui ont tendu la main et prié”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Neil Reynolds, Jason Bell, Phoebe Schecter et Jeff Reinebold reviennent sur une semaine émouvante suite à l’arrêt cardiaque subi par Damar Hamlin sur le terrain lors du match des Bills contre les Bengals lundi soir. Neil Reynolds, Jason Bell, Phoebe Schecter et Jeff Reinebold reviennent sur une semaine émouvante suite à l’arrêt cardiaque subi par Damar Hamlin sur le terrain lors du match des Bills contre les Bengals lundi soir.

Après l’action à Buffalo, nous nous dirigeons vers Philadelphie pour le Aigles‘ (13-3) fin de saison contre le Géants de New York (9-6-1) – coup d’envoi, 21h25. L’équipe locale doit gagner pour conclure la tête de série n ° 1, un laissez-passer au premier tour et un avantage à domicile tout au long des séries éliminatoires. Les Giants, quant à eux, sont déjà assurés de la tête de série n ° 6 de la NFC.

Pour clôturer le triple en-tête du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Football Night in America et un match massif à Lambeau Field alors que Emballeurs de Green Bay (8-8) héberger le Lions de Détroit (8-8) – coup d’envoi, 1h20, lundi. Les Packers décrochent une place en séries éliminatoires avec une victoire, tandis qu’une victoire des Lions les verrait revendiquer la dernière place de joker restante dans la NFC, à condition que les Seahawks de Seattle perdent leur match précédent contre les Rams de Los Angeles.

En plus de l’action en direct sur Sky Sports NFL et Main Event, vous pouvez vous tenir au courant des événements de tous les autres jeux via NFL RedZone sur Sky Sports Mix (à partir de 18 heures) car les places en séries éliminatoires sont gagnées et perdues. lors de la dernière journée de la saison régulière.

