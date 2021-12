Les Chiefs de Kansas City de retour sur le radar du championnat de la NFL après une séquence de quatre victoires consécutives | Nouvelles de la NFL

Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City ont remporté leurs quatre derniers matchs de suite pour entrer dans le vif de la course aux éliminatoires de l’AFC

Alors, de quoi tout le monde s’inquiétait-il ?

Après leurs troubles du début de saison, Andy Reid, Patrick Mahomes et compagnie semblent être de retour dans les affaires, et les 7-4 Kansas City Chiefs ont la chance de se dégager d’un AFC West bondé avec la visite de rivaux de division, le 6 -5 Denver Broncos, au Arrowhead Stadium dimanche – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h20 tôt le lundi matin.

Avec autant de bouleversements choquants dans la ligue au cours des dernières semaines, la séquence de quatre victoires consécutives des Chiefs est presque passée sous le radar. Mais dans cette saison la plus ouverte sur la NFL, leur forme améliorée n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment.

Il y a à peine cinq semaines, les Chiefs ont couronné un début misérable avec une défaite de 27-3 contre les Titans du Tennessee, tombant à un record de 3-4 dans le processus.

Ce match était un instantané des difficultés de Kansas City en début de saison – une défense qui fuit, des revirements constants et une attaque dépendante de Mahomes pour faire des miracles pour les garder dans le match. Certains de ces problèmes – la défense, en particulier – n’étaient pas nouveaux, mais alors que les chefs avaient déjà trouvé un moyen de les surmonter, il semblait maintenant qu’ils n’avaient pas eu de chance.

Les Chiefs étaient les favoris de la pré-saison et leur attaque était considérée comme le nouvel étalon-or de la NFL. Certains commentateurs avaient même prédit qu’ils passeraient toute la campagne invaincus, mais les mercuriels Mahomes semblaient soudainement mortels et le reste de l’équipe était incapable de prendre le relais pour lui, Kansas City semblait en danger de manquer les séries éliminatoires tous ensemble.

Assez généralement, les Chiefs ont à nouveau inversé le script, se frayant progressivement un chemin à travers le pack des séries éliminatoires à chaque victoire, tandis que les premiers favoris se sont effondrés sur des défaites qui donnent à réfléchir.

Le retour est loin d’être terminé cependant. À l’approche de la compétition de dimanche, l’avance de Kansas City dans la division n’est qu’un match – et ce n’est pas seulement l’AFC West qui est chargé non plus, l’AFC tout entier regorge de prétendants, avec 13 des 16 équipes toujours dans le mix pour seulement sept séries éliminatoires taches.

En bref, gagner la division est la clé et chaque match devient d’autant plus vital que nous nous dirigeons vers le dernier tiers de la saison. Alors que les Chiefs commencent comme de grands favoris par rapport aux Broncos – une équipe qu’ils ont battue 11 fois de suite – cette année a vu beaucoup trop de surprises pour prendre quoi que ce soit pour acquis. Pour faire le travail, ce seront parmi les clés de Kansas City ce dimanche.

Le front défensif de Kansas City

Une révélation surprenante au cours de leur course de novembre a été la défense de Kansas City, universellement acceptée comme leur plus gros défaut ces dernières années. Cela n’a pas été le cas dernièrement, car ils n’ont concédé que 47 points lors de leurs quatre derniers matchs, tenant Dak Prescott et l’offensive des Cowboys de Dallas à seulement neuf points et les Raiders de Derek Carr à 14. Pour le contexte, cela vient après avoir concédé 30 points ou plus dans cinq de leurs six premiers matchs cette saison – et 29 dans l’autre.

L’une des plus grandes clés de ce succès a été une ruée vers les passes bien améliorée. L’amélioration de la condition physique et des performances des ailiers défensifs du Pro Bowl Chris Jones et Frank Clark a fait une énorme différence pour le front défensif de KC, tandis que l’ajout de Melvin Ingram à la date limite des échanges ajoute une profondeur qu’ils n’ont pas eue depuis un certain temps.

Minimiser les jeux à gros gains

L’image d’un Tyrann Mathieu exaspéré tenant ses mains en l’air après un autre gros gain de passes pour l’offensive adverse a été fréquente cette année. Pourtant, les signes indiquent que Kansas City prend également un tournant ici.

Les Chiefs ont 11 plats à emporter lors de leurs six derniers matchs, contre seulement quatre lors de leurs cinq premiers matchs, tandis que leur secondaire en difficulté s’est intensifié pour arrêter les gros jeux de passes. La dernière fois contre Dallas, ils ont maintenu le candidat MVP Prescott à une moyenne de seulement cinq verges par tentative de passe lors de leur victoire 19-9, sans aucun touché.

Cela augure très bien pour l’équipe de Reid, surtout compte tenu du jeu de passes médiocre de Denver. S’ils peuvent empêcher Denver de faire des verges faciles dans les airs, une attaque déjà limitée des Broncos sera encore plus étirée.

Réduire les chiffres d’affaires

Les chiffres d’affaires ont hanté les Chiefs en début de saison. Seuls les Jets de New York ont ​​donné le ballon plus que les Chiefs, tandis que Mahomes a connu une période particulièrement difficile. Étonnamment, ses 11 interceptions cette saison sont égales à son total combiné de 2019 et 2020, plusieurs d’entre elles résultant du fait de forcer l’action à l’extérieur de la poche.

Au cours du dernier mois, cependant, Mahomes et Kansas City ont drastiquement réprimé les cadeaux. Beaucoup de mérite doit aller à la ligne offensive et à son blocage des passes amélioré, n’autorisant que 1,3 sacs par match lors de leurs trois derniers matchs et donnant à Mahomes plus de temps dans la poche.

Maintenant, l’offensive est de retour à la machine bien huilée à laquelle nous nous attendons, comme en témoigne le match de cinq touchés et de 406 verges de Mahomes contre les Raiders il y a trois semaines. Contre une défense de Denver bien entraînée dimanche, ils auront à nouveau besoin de Mahomes à son meilleur.

Regardez le match de division de l’AFC West entre les Denver Broncos et les Chiefs de Kansas City au Arrowhead Stadium (coup d’envoi à 1h20, lundi matin) dans le cadre d’un triple match de la NFL dimanche soir, en direct sur Sky Sports NFL à partir de 17h.