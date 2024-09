Les Chiefs continuent de survivre au meilleur tir de chacun, mais la marge d’erreur se réduit avec la blessure de Rice

INGLEWOOD, Californie — Peu importe l’adversaire, peu importe l’endroit prévu au calendrier, peu importe qui porte l’uniforme de l’adversaire, de nombreux Chiefs de Kansas City se rappellent, comme ils l’ont fait dimanche contre les Chargers de Los Angeles, de leur fardeau. , aussi cliché que cela puisse paraître.

« Nous allons tirer le meilleur de chacun. »

L’entraîneur Andy Reid l’a dit en peu de mots. Tout comme le quart Patrick Mahomes, le secondeur Drue Tranquill et même le porteur de ballon Samaje Perine, qui a rejoint les Chiefs il y a un mois, après la victoire 17-10 des Chiefs, leur quatrième victoire par un score en autant de semaines pour commencer la saison.

«Je me souviens qu’en tant que joueur des Chargers, vous étiez prêt à affronter les Chiefs», a déclaré Tranquill, qui a passé quatre saisons avec les Chargers. « Chaque fois que les Chiefs venaient en ville ou que nous allions à Arrowhead (stade), c’était comme : « C’est un putain de gros jeu ! » Vous l’avez ressenti, quelque chose d’un peu plus.

Les Chargers ont incarné une telle équipe dimanche au SoFi Stadium, même sans certains de leurs meilleurs joueurs, dont le rusher Joey Bosa (hanche), le plaqueur gauche Rashawn Slater (pectoral), la sécurité Derwin James Jr. (suspension d’un match) et la recrue droite. plaqueur Joe Alt (genou). De plus, le quart-arrière Justin Herbert, qui a joué avec une entorse à la cheville, a eu des difficultés avec sa mobilité lorsqu’il avait les poches vides.

Pourtant, les Chargers (2-2) ont joué aussi bien qu’ils auraient pu l’espérer au premier quart. Ils ont construit une avance de 10 points en capitalisant sur deux cadeaux des Chiefs, un échappé de l’arrière recrue Carson Steele et une passe renversée de Mahomes qui a été interceptée.

La façon dont le turnover de Mahomes s’est terminé était encore pire que le tableau d’affichage de l’époque. Alors que le demi de coin Kristian Fulton renvoyait le ballon près de la ligne de touche des Chiefs, il était pourchassé par Rashee Rice, le principal receveur de Kansas City. La jambe droite de Rice était pliée vers l’arrière lorsqu’il a heurté Mahomes, qui utilisait son épaule droite pour tenter de plaquer Fulton.

En quelques minutes, Rice a été transporté au vestiaire, les mains et une serviette couvrant son visage.

« Rashee a fait un très bon jeu », a déclaré Mahomes. «J’essayais de plaquer le gars et je me suis évidemment roulé sur lui. Si je ne retourne pas le ballon, cela n’arrivera jamais. Je connais Rashee et à quel point il est dur. Comme il était déprimé, je savais que ce n’était pas bon. Tout ce que nous pouvons faire, c’est prier pour que les radiographies et les IRM soient meilleures que ce qu’elles paraissent.

Rice subira une IRM de son genou lundi matin. Selon une source de l’équipe, les Chiefs craignent que Rice ne se déchire le LCA, une blessure qui mettrait fin à sa saison. Au début du match de dimanche, Rice menait les Chiefs avec 24 réceptions pour 288 verges et deux touchés.

« Nous devrons attendre et voir », a déclaré Reid. « Je suis sûr que ce ne sont pas des nouvelles aussi bonnes que nous le souhaiterions. Les gars se sont tous serré les coudes et ils se sentent mal pour Rashee parce qu’il passe une année fantastique.

Au milieu du deuxième quart-temps, Mahomes s’est retrouvé face à un groupe de joueurs talentueux qu’il n’aurait pas pu anticiper il y a à peine six semaines – les ailiers rapprochés Travis Kelce et Noah Gray, les porteurs de ballon Kareem Hunt et Perine et un corps de receveurs. de JuJu Smith-Schuster, Justin Watson, Skyy Moore et la recrue Xavier Worthy.

Ce n’était pas l’offensive que les Chiefs prévoyaient avant le début de la saison. Mais les Chiefs étaient privés du receveur vétéran Marquise Brown (épaule gauche), du porteur de ballon Isiah Pacheco (péroné droit) et de Rice.

Il sera encore plus difficile pour les Chiefs de survivre au meilleur tir de chaque équipe. Mais maintenant, d’autres ont l’opportunité d’intensifier leurs efforts, comme Worthy l’a fait juste avant la mi-temps dimanche.

Mahomes et Worthy ont eu suffisamment de temps depuis la ligne offensive pour se connecter sur la plus longue connexion de la saison, un touché de 54 verges.

« En marge, j’ai dit à Pat, probablement vers le premier quart-temps : ‘Si nous recevons cette décision de jeu, je vais bégayer un peu (au milieu de mon parcours de vol)' », a déclaré Worthy. «Ça a fonctionné. Ça s’est passé comme ça, ce qui est fou.

Le secondaire des Chargers a donné à Worthy un coussin de 8 verges avant le début du jeu. Worthy, qui a couru le sprint de 40 verges au combiné en un temps record de 4,21 secondes, a quand même sprinté devant deux défenseurs, Fulton et la sécurité Alohi Gilman, avant d’attraper le ballon dans la zone des buts. Le ballon a parcouru 62,2 mètres dans les airs, la plus longue distance aérienne parcourue par Mahomes au cours de ses huit années de carrière, et Worthy a atteint une vitesse de pointe de 21,46 mph, la troisième plus rapide par un porteur de ballon de la ligue cette saison, selon Next. Statistiques de génération.

« Quand cela se produit et que cela fonctionne dans un match, c’est tout simplement très amusant », a déclaré le plaqueur droit Jawaan Taylor à propos du touché. « L’élan a définitivement changé. »

Alors que l’offensive des Chiefs avait besoin de temps pour s’adapter après la blessure de Rice, la défense, dirigée par le passeur Chris Jones, a commencé à attaquer la ligne offensive des Chargers pour perturber Herbert. Les Chargers avaient quatre possessions au deuxième quart. Ils ont botté quatre fois.

« Au début, nous essayons de comprendre ce qu’ils essaient de faire », a déclaré Tranquill. «Ils ont fait beaucoup de mouvements, ils ont réussi à gagner du terrain sur les écrans et ils avaient un bon plan de match. Au fur et à mesure que le match avance, Spags (le coordinateur défensif des Chiefs Steve Spagnuolo) est l’un des meilleurs pour sentir quand il peut prendre ses décisions, et nous savions qu’ils étaient un peu battus sur la ligne O et qu’il pourrait y avoir une certaine communication et chimie. problèmes. Nous avons pu en profiter. »

Après la mi-temps, le meilleur tir des Chargers pour reprendre l’avantage est survenu au début du quatrième quart-temps.

Mais Spagnuolo et ses joueurs ont réussi à fabriquer un autre arrêt d’embrayage au plus profond de la zone rouge. L’entraîneur des Chargers, Jim Harbaugh, a décidé de garder l’offensive sur le terrain pour un jeu de quatrième et un depuis la ligne de 3 verges des Chiefs. Jones a battu le gardien droit suppléant Sam Mustipher pour générer une pression immédiate sur Herbert, qui a lancé un échec, le ballon étant loin d’être un receveur de passe dans la zone des buts.

« Ce n’est pas seulement un jeu qui est suffisamment important pour affecter l’ensemble du match, mais je pense qu’il y a quatre ou cinq jeux qui ont affecté (ce) match », a déclaré Jones. « Je regarde suffisamment de films où je peux comprendre les tendances et ensuite il faut comprendre ce que les équipes aiment faire dans certaines situations et formations. »

Jones a dominé la ligne de mêlée en seconde période. Il a terminé avec deux sacs et trois coups sûrs du quart-arrière, un sommet de la saison.

Les Chargers n’ont plus jamais déplacé le ballon au-delà du milieu de terrain. Jones a limogé Herbert lors du dernier jeu offensif des Chargers sur un troisième et 11 jeu avec moins de quatre minutes à jouer.

« À mon avis, il est le passeur le plus dominant en tête-à-tête dans la NFL », a déclaré Tranquill à propos de Jones. « Il peut se précipiter à l’intérieur comme à l’extérieur et nous essayons chaque semaine de trouver comment lui permettre de s’affronter en tête-à-tête parce que son taux de victoire est très élevé. Lorsque vous lui lancez un face-à-face, le quarterback n’aura pas beaucoup de temps.

Après quatre matchs, les Chiefs possèdent toujours l’une des meilleures défenses de la ligue, même après avoir échangé le demi de coin L’Jarius Sneed aux Titans du Tennessee pendant l’intersaison. Les Chiefs ont limité leurs quatre adversaires – les Chargers, les Falcons d’Atlanta, les Bengals de Cincinnati et les Ravens de Baltimore – à 26 points ou moins, pour une moyenne de 18 points par match.

« Cela témoigne du fait que nos entraîneurs et (le directeur général Brett) Veach ont recruté les bons gars et Spags », a déclaré Jones. « Je ne pense pas qu’il reçoive suffisamment de crédit pour le travail qu’il accomplit et l’investissement qu’il fait dans les joueurs et pour s’assurer qu’ils sont à leur meilleur et ce qu’il est capable de retirer de nous. »

Lors d’un entraînement au quatrième quart, Mahomes et le reste de l’offensive des Chiefs ont réussi à faire ce qui était nécessaire pour quitter le SoFi Stadium avec une autre victoire. La performance de Mahomes a été décousue, mais il a conçu un touché gagnant en seulement cinq jeux. Le plus grand moment fort a été la passe de 29 verges de Mahomes au milieu du terrain à Gray. La pièce mettait en vedette Kelce et l’ailier rapproché recrue Jared Wiley bloquant pour Mahomes.

Perine a marqué le score gagnant sur une course de 2 verges dans la zone des buts.

« Ce n’est rien de différent des trois premières semaines », a déclaré Perine. « Nous faisons cela chaque semaine. Je suppose que nous savons comment gagner.

(Photo de Chris Jones et Justin Herbert : Kevork Djansezian / Getty Images)