Les Chiefs battent les Ravens, Patrick Mahomes se rend à un autre Super Bowl

Patrick Mahomes dirige le Chefs de Kansas City au Super Bowl pour la quatrième fois en six saisons en tant que titulaire.







C’est incroyable. Pourtant, cela nous a tous pris au dépourvu. Honte à nous.

Patrick Lavon Mahomes II jouera probablement encore une douzaine de saisons dans la NFL. Il est déjà sur le point d’entrer au Temple de la renommée du football professionnel à l’âge de 28 ans. Peu importe la direction que prendra sa carrière à partir d’ici (et elle sera probablement encore plus étonnante qu’elle ne l’a déjà été), nous regarderons tous en arrière. lors de la saison 2023 comme l’une de ses plus grandes réalisations, que les Chiefs puissent remporter ou non le Super Bowl dans deux semaines à Las Vegas après une victoire surprise de 17-10 au Corbeaux de Baltimore lors du match de championnat de l’AFC dimanche.

En vérité, les Chiefs n’avaient rien à faire en tant qu’équipe du Super Bowl. Mais c’est Patrick Mahomes.

Pourtant, ses acteurs de soutien l’ont trahi pendant toute la saison alors qu’ils se frayaient un chemin vers une saison de 11-6, remportant l’AFC Ouest pour la huitième saison consécutive. Les Chiefs ont perdu plusieurs matchs parce que les receveurs de Mahomes ont laissé tomber des passes et commis des erreurs critiques. Le receveur recrue Rashee Rice a flashé et a connu une belle saison, mais contrairement à la saison 2022, l’offensive des Chiefs a vraiment raté Tyreek Hill échangé.

La cible préférée de Mahomes, l’ailier rapproché Travis Kelce, s’est évanoui vers la fin de la saison et a disputé sept matchs sans marquer de touché.

Les problèmes offensifs des Chiefs ont culminé en décembre, où, parfois, ils semblaient tout simplement lamentables. Mahomes semblait pressant et cela se voyait sur son visage. Il ressentait le stress de devoir le faire lui-même.

Les problèmes des Chiefs étaient pleinement visibles le jour de Noël lors d’un match indépendant, alors qu’ils semblaient totalement anémiques, perdant 20-14 à domicile contre les Raiders de Las Vegas. Ce n’était que la deuxième victoire des Raiders au Arrowhead Stadium en une décennie. Ce fut le point culminant de la saison des Raiders et le dernier clou pour que l’entraîneur par intérim Antonio Pierce obtienne le poste d’entraîneur-chef à temps plein à Las Vegas.

Les Chiefs semblaient se diriger vers une sortie rapide des séries éliminatoires.

Pourtant, cinq semaines plus tard, les Chiefs se préparent maintenant à passer une semaine au centre d’entraînement des Raiders à Henderson, au Nevada, et utiliseront le vestiaire des Raiders au stade Allegiant lors du Super Bowl.

Patrick Freakin’ Mahomes.

Malgré le manque de puissance de feu et le manque de cohérence, les séries éliminatoires ont commencé et les Chiefs ressemblaient aux Chiefs à cause de Mahomes. Ils ont facilement éliminé Miami à domicile lors du Super Wild Card Round, puis Mahomes a pris la route pour la première fois de sa riche carrière en séries éliminatoires et a battu les deux Billets de buffle et le Baltimore Raven comme outsider.

Nous ne sommes pas habitués à voir Mahomes comme un outsider. Il nous a montré pourquoi en ramenant les Chiefs au Super Bowl.

Même si Mahomes a été magistralement efficace dimanche (il a complété 30 passes sur 39 pour 241 verges avec une passe de touché), ce n’était pas tout lui, bien sûr. Kelce a connu un match monstre avec 11 attrapés pour 116 verges alors qu’il devenait le leader de tous les temps en réception des séries éliminatoires de la NFL. La défense des Chiefs a organisé une masterclass contre le probable MVP de la NFL Lamar Jackson et a forcé trois revirements.

C’était une victoire de tous les temps et tout a été conçu par le meilleur quart-arrière de la NFL.

Si les Chiefs remportent le Lombardi et donnent à Mahomes sa troisième victoire au Super Bowl à l’âge de 28 ans, les discussions sur sa capture des sept anneaux de Tom Brady seront réelles.

Cela ne semblait pas possible il y a un mois. Pourtant, cela aurait dû.

C’est Patrick Mahomes.

