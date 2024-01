Les Chiefs accèdent à un sixième match consécutif pour le titre de l’AFC après avoir battu les Bills dans un autre classique des séries éliminatoires

Par Larry Holder, Nate Taylor et Joe Buscaglia

Les Chiefs de Kansas City et les Buffalo Bills ont ajouté un autre classique des séries éliminatoires à leur rivalité dimanche. Mais encore une fois, les Chiefs se sont imposés avec une victoire de 27-24 contre les Bills au Highmark Stadium.

Les Chiefs se rendront à Baltimore pour affronter les Ravens en championnat de l’AFC dimanche prochain au M&T Stadium. Kansas City disputera son sixième match consécutif de championnat de l’AFC.

Les Bills, quant à eux, sont renvoyés chez eux par les Chiefs pour la troisième fois en quatre ans. Kansas City a battu Buffalo au championnat de conférence lors des séries éliminatoires de 2020, en ronde de division lors des séries éliminatoires de 2021 et à nouveau en ronde de division dimanche.

“Ça craint”, a déclaré Josh Allen après le match. « Perdre, c’est nul. Perdre contre eux, perdre contre n’importe qui, à la maison, c’est nul.

Le botteur des Bills, Tyler Bass, a raté un panier de 44 verges à droite avec 1:43 à jouer dans le match, ce qui aurait égalisé.

Isiah Pacheco des Chiefs a décroché le score gagnant en réussissant un touché de 5 verges moins d’une minute après le début du quatrième quart pour remonter 27-24.

Mais une série de virages fous au quatrième quart-temps a gêné les deux équipes après le touché de Pacheco. Tout a commencé lorsque Buffalo n’a pas réussi à décrocher un premier essai lors d’une fausse tentative de botté de dégagement sur son propre territoire. Kansas City n’a déployé que 10 joueurs pour le retour de botté de dégagement et a quand même arrêté Damar Hamlin des Bills avant le premier essai sur la fausse tentative de botté de dégagement. Les Chiefs ont repris le ballon lors des downs sur la ligne des 32 verges des Bills.

« La défense, ils l’ont allumée au quatrième quart-temps. C’est une excellente attaque, c’est un grand joueur de football en Josh Allen et une grande équipe et ils parcouraient le terrain et la défense a dit que ça suffit et ils ont réussi les arrêts », a déclaré le quart des chefs Patrick Mahomes.

Deux jeux plus tard, Mecole Hardman des Chiefs a capté une passe de Mahomes et a échappé le ballon alors qu’il était plaqué près de la ligne de but. À l’origine, les autorités avaient rejeté Hardman. Buffalo a contesté l’appel avec succès, alors que les officiels ont décidé que le ballon sortait de la zone des buts pour un touchback donnant la possession aux Bills.

Les Bills semblaient se mettre en position d’au moins égaliser le match, mais le manque de Bass a mis fin à la saison des Bills.

Les deux touchés précipités d’Allen en première mi-temps ont propulsé les Bills à une avance de 17-13 à la mi-temps. Le premier est survenu sur une course de 5 verges au début du deuxième quart-temps. Le deuxième a aidé Buffalo à reprendre l’avantage à 17-13 sur un TD de 2 verges vers la fin de la première mi-temps.

Les Chiefs ont pris une avance de 13-10 lorsque Mahomes s’est connecté avec un Travis Kelce grand ouvert sur une réception de touché de 22 verges avec 3:33 à jouer au deuxième quart. Kelce a envoyé un baiser et a formé un cœur avec ses mains en direction de la suite où la pop star Taylor Swift, la petite amie de Kelce, regardait le match dans le stade. Peu de temps après, le centre des Eagles Jason Kelce, le frère de Travis, est venu torse nu devant la suite en plein air pour hurler sa satisfaction pour le touché de son frère.

La défense de Kansas City s’intensifie

Alors que la saison des Chiefs était en jeu, le coordonnateur défensif Steve Spagnuolo s’est appuyé sur son meilleur personnel, son gros paquet. Avec trois sécurités sur le terrain – Justin Reid, Deon Bush et la recrue Chamarri Conner – la défense des Chiefs a réussi à empêcher les Bills d’entrer dans la zone des buts lors de leur dernier entraînement du match. Chris Jones, le meilleur passeur des Chiefs, a également été exceptionnel. Il a créé suffisamment de pression pour avoir un impact sur les deux dernières tentatives de passe d’Allen, qui sont toutes deux incomplètes.

Encore plus impressionnant, les Chiefs n’ont pas cédé la grosse passe à Allen malgré le sécurité Mike Edwards a subi une commotion cérébrale dès le deuxième jeu du match lorsqu’il a interrompu une passe au milieu du terrain. L’arrêt des Chiefs juste à l’extérieur de la zone rouge dans les dernières minutes a forcé les Bills à marquer un placement potentiellement égalisateur. Lorsque le botteur des Bills Bass a raté sa tentative de 44 verges sur la droite, plusieurs défenseurs des Chiefs ont célébré en sautant en l’air et dans les bras les uns des autres.

À l’image de leur saison, les joueurs offensifs des Chiefs devraient remercier leurs coéquipiers défensifs. À mi-chemin du quatrième quart, l’offensive des Chiefs a deux chances de marquer avec une avance de 27-24. Leur opportunité en or est arrivée lorsque les Bills ont échoué sur un faux jeu de dégagement au plus profond de leur propre territoire. Mais deux jeux plus tard, lors d’un balayage du jet pop-pass, Hardman a échappé le ballon près du pylône, le ballon roulant dans la zone des buts et hors des limites pour un turnover. — Nate Taylor, écrivain battu des Chiefs

La malédiction des Bills en séries éliminatoires continue

Pour la troisième fois en quatre séries éliminatoires, les Bills ont vu leurs rêves de Super Bowl anéantis par les Chiefs. Même avec des termes différents cette fois-ci, ayant la chance d’affronter les Chiefs à domicile en séries éliminatoires pour la première fois depuis que Sean McDermott est devenu entraîneur-chef, les Bills n’ont toujours pas réussi à surmonter l’obstacle. Ils ont rencontré un match presque parfait de Mahomes, qui a remporté une victoire éclatante lors de son tout premier match éliminatoire sur route. Maintenant, les Bills se retrouvent avec une autre sortie prématurée des séries éliminatoires et rien d’autre que des questions hors saison avec une liste vieillissante et une grosse feuille de cap qui a probablement besoin de beaucoup de coupe.

Les Bills n’avaient aucune réponse au milieu du terrain pour les Chiefs, car Mahomes, Kelce et Pacheco gagnaient des jeux à volonté. Les Chiefs avaient clairement un plan pour attaquer les secondeurs AJ Klein et Tyrel Dodson par les airs, et cela a fonctionné de manière cohérente. Kelce était apparemment ouvert tout le match, et une fois que cela a été établi, Pacheco a réussi avec des courses d’embrayage tout au long de la seconde mi-temps. En dehors d’un botté de dégagement forcé tardif et d’un fumble de Hardman, ce fut un match parfait de Mahomes, qui continue d’être une épine dans le pied des Bills lorsque ce n’est pas la saison régulière. — Joe Buscaglia, Bills a battu l’écrivain

(Photo : Timothy T. Ludwig / Getty Images)