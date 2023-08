Les Chicago Comets visitent Streator pour un match de baseball bip – Shaw Local

Le Hardscrabble Lions Club a affronté les Chicago Comets samedi après-midi pour un match d’exhibition de beep baseball à la Northlawn School de Streator.

Dans une partie de baseball bip, tous les joueurs ont les yeux bandés et doivent frapper et aligner une balle bip. Un point est marqué si un frappeur/coureur touche le but avant que l’équipe adverse ne touche le ballon.

Les Comets de Chicago ont été champions du monde de baseball en 2003. Ils ont visité Streator dans le passé pour des matchs d’exhibition parrainés par le Hardscrabble Lions Club.

Chicago Comets Alex Gamino se prépare à attraper la balle qui bipe lors d’un jeu lors de la première manche le samedi 19 août 2023 d’un match de baseball avec bip contre les bénévoles des Hardscrabble Lions à la Northlawn School de Streator. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Gerardo Tavera des Chicago Comets commence à atteindre le premier sac de base qu’il entend lors d’un match de baseball bip le samedi 19 août 2023 contre les bénévoles des Hardscrabble Lions à la Northlawn School de Streator. Les Comets de Chicago ont été les champions du monde de baseball Beep 2003. (Tom Sistak pour Shaw Media)