Les Chicago Bulls remportent un total de 42,5 au début de la saison 2022-23, pouvons-nous prendre le relais? – Section locale de Shaw

Le vrai basket va commencer pour les Chicago Bulls la semaine prochaine.

Les Bulls ont terminé la pré-saison sur une séquence de trois victoires consécutives pour conclure la liste d’exhibitions avec une fiche de 3-1. Cela devrait donner à cette équipe de la Conférence Est beaucoup de confiance pour entrer dans la campagne 2022-23, qui commence officiellement à Miami à 18h30 mercredi.

Mais les parieurs ne sont toujours pas tout à fait convaincus par les Bulls, qui ont un total de victoires en saison régulière de 42,5 à Césars Sportsbook. Le moins est en fait jus à -125, tandis que le plus est au prix de -105. Se connecter avec Caesars Sportsbook aujourd’hui pour placer un pari sur le total des gains avant l’ouverture de la semaine prochaine.

Huit équipes différentes de la Conférence Est ont un total de victoires en saison régulière plus élevé que les Bulls entrant dans l’année. Les Boston Celtics (53,5), les Milwaukee Bucks (52,5), les Philadelphia 76ers (51,5), les Brooklyn Nets (50,5), les Miami Heat (48,5), les Cleveland Cavaliers (47,5), les Toronto Raptors (47,5) et les Atlanta Hawks (46,5) sont tous devrait terminer avec plus de victoires en saison régulière.

Il est prudent de dire que les parieurs pensent que les Bulls prendront du recul après avoir terminé avec un record global de 46-36 en route vers une tête de série n ° 6 il y a une saison. Une grande raison est que l’équipe sera sans Lonzo Ball pour commencer l’année, car il reste à l’écart avec une blessure au genou.

Sources: Il y a confiance dans la capacité du gardien des Bulls Lonzo Ball à revenir cette saison après une opération au genou gauche mercredi qui, selon les médecins, a résolu le problème. Ball devrait manquer au moins quelques mois. – Shams Charania (@ShamsCharania) 29 septembre 2022

Pourtant, il pourrait y avoir un argument selon lequel le marché s’est un peu trop ajusté.

Les Bulls avaient ce total exact de victoires (42,5) entrant la saison dernière, selon la base de données de sportsoddshistory.com. Ils ont effacé le total des victoires par le match n ° 74, grâce à un début de saison 27-13 avant de perdre Ball à la mi-janvier. Les Bulls sont allés 19-23 à partir de là, glissant du premier au sixième au classement de la Conférence Est.

Par Cet article de Brandon Gdula de Numberfire, le pari des Bulls est l’un de leurs paris préférés en début de saison. Le modèle de Numberfire considère que la production moyenne de victoires des Bulls est de 43,1 sur des milliers de simulations de saison.

Gdula a écrit dans l’article que leurs chiffres projetaient que les Bulls seraient considérés comme au moins 60% favoris dans 23 matchs et au moins 40% susceptibles de gagner dans 34 autres. Cela signifie que les Bulls devraient avoir 57 matchs gagnables sur leur calendrier, suggérant le plus pourrait être le meilleur pari.

J’ai tendance à être d’accord avec cette évaluation.

La Conférence Est est meilleure qu’elle ne l’était l’année dernière, et les Bulls ont lutté contre les meilleures équipes de la conférence. Mais avec une meilleure santé et un saut de quelqu’un comme Patrick Williams, les Bulls devraient pouvoir gagner suffisamment de matchs pour rester fringants sans Ball.

Pari: Plus de 42,5 victoires pour les taureaux

Résultats totaux des victoires récentes pour les Bulls

2021-22 : Les Bulls terminent 46-36 (Total de victoires : 42,5 – Plus)

2020-21 : Les Bulls terminent 31-41 (Total de victoires : 29,5 – Plus)

2019-20 : 5

2018-19 : Les Bulls terminent 22-60 (Total des victoires : 30 – Moins

2017-18 : Les Bulls terminent 27-55 (Total des victoires : 22 – Plus)

2016-17 : Les Bulls terminent 41-41 (Total de victoires : 39 – Plus)