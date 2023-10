Présenté par l’agent d’assurance Nationwide Jeff Vukovich

INDIANAPOLIS — Les Chicago Bulls ont affecté lundi le gardien de deuxième année Dalen Terry à Windy City de la G League.

Terry n’a joué que cinq minutes de rattrapage cette saison et 219 au total depuis que la direction l’a sélectionné 18e au total lors du repêchage de la NBA 2022.

Les Bulls envoient souvent de jeunes joueurs sans rotation dans la G League pour des répétitions d’entraînement et/ou une expérience de jeu, mais il est à noter que le choix de deuxième ronde et la recrue Julian Phillips sont restés avec l’équipe avant le match de lundi contre les Indiana Pacers.

“Ils ont commencé le camp d’entraînement (lundi), donc avec l’opportunité de jouer (avec nous) et le nombre de corps dont nous disposons, le faire commencer là-bas avec ces gars et s’entraîner et faire des mêlées est bénéfique”, a déclaré l’entraîneur Billy Donovan. . “Ils ont un camp d’entraînement assez court avant de commencer à jouer quelques matchs. Je pense que c’est ce dont il a besoin.

“C’est génial qu’il soit avec nous de temps en temps. Mais je ne sais pas si nous voulons le garder avec nous s’il ne fait pas partie de la rotation.”

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait un séjour potentiellement plus long dans la G League, Donovan a répondu que cela dépendrait du calendrier et des déplacements. Par exemple, les Bulls ont pris congé dimanche après une série de matchs consécutifs et ne s’entraîneront que pendant une courte période mardi à Dallas. Avec Windy City, Terry peut obtenir plus de représentants.

“Je pense que la ligne est mince parce qu’il y a de la valeur quand il ne joue pas et qu’il est ici pour s’asseoir là et voir, regarder et observer et participer aux tirs”, a déclaré Donovan. “Mais le meilleur avantage global, c’est qu’il joue simplement.”

Donovan a également détaillé où il pense que le jeu de Terry en est actuellement.

“C’est vraiment un bon joueur sur terrain ouvert. Il a une bonne taille, une bonne vision et de bonnes capacités de passe”, a déclaré Donovan. “Mais avec l’état actuel de notre équipe, il n’a pas beaucoup d’occasions de le faire. Et nous devons l’aider à exploiter ses atouts.

“Son tir va s’améliorer. Je pense que tout le monde sait que c’est un domaine qu’il doit améliorer. Mais la chose la plus importante pour moi pour lui, c’est qu’il joue avec un tel moteur et une telle énergie et qu’il est un compétiteur, il doit être plus détaillé défensivement. qu’il s’agisse de couvertures de blocage, de pick-and-roll, quoi qu’il en soit.

Les Bulls ont jusqu’à mardi pour exercer une option de troisième année de 3,5 millions de dollars sur le contrat de Terry. Il est rare qu’un choix de première ronde ne reçoive pas son option de troisième année, ce qui pourrait donner aux Bulls un petit contrat à regrouper dans un échange jusqu’à la saison prochaine au moins.

Restez à l’écoute.

