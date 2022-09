Les Chicago Bears entrent dans la semaine 1 en tant qu’outsider de touché contre les 49ers de San Francisco – Shaw Local

C’est officiellement la semaine du match, alors que l’année 1 de l’ère Matt Eberflus devrait commencer dimanche lorsque les Bears de Chicago accueilleront les 49ers de San Francisco au Soldier Field.

Le match d’ouverture de cette année est une revanche d’une bataille de la semaine 8 de la saison dernière, lorsque les 49ers n’ont pris les devants qu’au quatrième quart dans une éventuelle victoire 33-22. Les 49ers ont marqué 18 points dans le dernier cadre pour éviter la surprise de la route.

Les parieurs pensent que les 49ers s’occuperont à nouveau des affaires. Les Bears sont actuellement un outsider de sept points à Césars Sportsbook, qui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports. Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que les Bears ont terminé en tant qu’outsider de 4,5 points dans ce match exact en 2021.

Alors qu’est-ce qui a changé ?

D’une part, les 49ers ont terminé l’année sur une bonne note. Ils ont remporté neuf de leurs 12 matchs suivants après cette victoire à Chicago et se sont retrouvés dans le match de championnat NFC. Les 49ers étaient en fait à une mi-temps d’être le favori des paris dans le Super Bowl, mais ont finalement cédé leur avance dans la seconde moitié d’une défaite 20-17 contre les Rams de Los Angeles.

L’attaque de Kyle Shanahan a été confiée au quart-arrière de deuxième année Trey Lance, qui est chargé de faire passer cette équipe au-dessus de la bosse. Jimmy Garoppolo a réussi à enregistrer deux touchés précipités lors de la rencontre de l’année dernière avec les Bears, et il n’a même pas la capacité de double menace que possède Lance. Lance a récolté en moyenne 4,4 verges par course sur 38 tentatives au cours de sa campagne recrue.

Le quart-arrière de deuxième année Justin Fields a commencé ce match pour les Bears l’année dernière et a livré certains des plus grands moments forts de la journée. Il a complété 19 passes sur 27 pour 175 verges tout en ajoutant 103 verges et un score en 10 tentatives au sol. Le touché précipité de Fields est survenu lors d’une quatrième conversion, où il a littéralement fait quelque chose à partir de rien.

Les Bears ont beaucoup changé depuis la dernière rencontre de ces deux équipes. Ils ont un nouveau personnel d’entraîneurs et un nouveau directeur général qui prend les décisions sur la liste. Ils se sont engagés à reconstruire après avoir perdu Khalil Mack, Akiem Hicks et Allen Robinson tout en optant pour une formation plus jeune cette année. Tout cela explique pourquoi les attentes sont très différentes pour les Bears par rapport aux 49ers qui entrent dans la saison.

Mais c’est un match, et le premier match en plus. Je pense que les cotes des paris pourraient avoir réagi de manière excessive dans ce cas. San Francisco pourrait très bien finir comme l’une des meilleures équipes de la NFC, mais cet écart semble être trop de points quand on le compare à la réunion de l’année dernière.

J’espère que nous verrons un pop-up de 7,5 à un moment donné cette semaine, mais je prévois de prendre les points avec les Bears avant ce week-end. Je pense que ce jeu finit par être beaucoup plus proche que les cotes de paris ne l’indiquent.