Les Chicago Bears crachotent après un départ rapide lors de la défaite de dimanche soir contre les Packers de Green Bay – Shaw Local

Les Bears ont commencé avec une brève avance au premier quart, mais le jeu de course des Packers et un arrêt défensif critique à la fin du quatrième quart ont condamné Justin Fields et les Bears dans une défaite de 27-10 dimanche soir au Lambeau Field.

Trois moments qui ont compté

1. Fusil de chasse-et-1 : Avec 6:25 à faire au quatrième quart et les Bears à la ligne de 1 mètre des Packers sur le quatrième et le but, Fields s’est aligné en fusil de chasse et a d’abord été jugé court par des pouces sur une course au milieu. L’entraîneur-chef Matt Eberflus a contesté la place, mais la décision sur le terrain a été maintenue et les Bears sont repartis sans points, traînant 24-10.

2. Amusez-vous tant que ça a duré : Les Bears ont eu un formidable entraînement d’ouverture qui a abouti à un touché et a terminé le premier quart avec une avance de 7-3, mais les Packers les ont taillés des deux côtés du ballon pendant les 15 minutes suivantes. Le résultat : 233-84 en verges au total, 17-4 en premiers essais, 9-1 en passant les premiers essais et 21 points sans réponse – tous en faveur de Green Bay à la mi-temps.

2. Signe de vie: À la suite d’un échappé d’AJ Dillon, l’attaque des Bears a décroché deux premiers essais – l’un étant leur premier essai depuis le début du match – en route vers un placement de 44 verges par Cairo Santos pour porter le score à 24-10 Green Bay avec 5:11 à faire au troisième quart-temps. L’infraction n’a jamais été cohérente.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Exécutez le rocher : Après une semaine d’ouverture calme pour le porteur de ballon David Montgomery, il a dépassé son total de course de la semaine 1 à la fin du premier quart. Il a donné à l’infraction la seule véritable étincelle qu’elle a eue toute la soirée. Montgomery a terminé avec 122 verges et Khalil Herbert en a ajouté 38.

2. Ouvrir la voie : Doublant le succès précipité des Bears, la ligne offensive des Bears mérite une place à part ici pour la performance. Dans le seul jeu de course, les Bears ont en moyenne près de sept verges par course. Le plaqueur gauche Braxton Jones a semblé excellent pendant deux semaines.

3. Gipson rentre à la maison : Trevis Gipson va clairement être un élément critique dans la ruée vers les passes, et il a fait sa part au cours de la première mi-temps avec deux sacs sur Rodgers. Beaucoup de projecteurs vont d’abord à Robert Quinn – avec raison – après le record de renaissance et de sac de franchise de l’année dernière, mais Gipson peut être tout aussi mortel.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. Luc Getsy : Tout aurait pu arriver, mais pourquoi le coordinateur offensif de première année des Bears pensait aligner Fields en fusil de chasse avec le ballon à la ligne de 1 mètre des Packers et avoir besoin d’un touché à la fin du quatrième quart était la meilleure décision est un mystère. On pourrait dire que le fait que Fields se faufile sous le centre, un plongeon de Montgomery ou même un joueur de ligne défensive tirant un William «Fridge» Perry avait de meilleures chances de succès à un moment aussi critique.

2. Courir sauvage : Après une première série défensive prometteuse pour limiter les Packers à 10 yards en cinq courses, les couloirs de course se sont élargis et les tacles manqués se sont accumulés pour les Bears. Les Packers avaient 92 verges au sol à la mi-temps avec Aaron Jones et Dillon se séparant. Cela s’est poursuivi en seconde période et ils ont terminé avec 193 verges combinées.

3. Oh Kmet, où es-tu ? Cole Kmet est sorti de Notre Dame il y a trois ans avec une fanfare méritée en tant que meilleur espoir serré, mais s’il commence à devenir une lecture clé pour Fields à l’avenir, il devra se faire une menace à distance dans le jeu de passe. La semaine dernière, il n’a eu aucune prise sur une cible. Il se dirigera vers la semaine 3 toujours sans une seule prise. Il a également eu une mauvaise chute dimanche.

Et après?

Les Bears accueillent l’ancien entraîneur-chef Lovie Smith et les Texans de Houston au Soldier Field dimanche midi.