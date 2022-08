Les Chicago Bears augmentent potentiellement les enjeux des négociations du contrat Roquan Smith – Shaw Local

LAKE FOREST – Il existe un certain nombre de bonnes raisons pour lesquelles 98% à 99% des joueurs de la NFL sont représentés par des agents professionnels dans la négociation de leurs contrats, et vraiment une seule bonne raison de ne pas le faire.

Les frais de représentation peuvent être omniprésents en fonction du calibre de l’agent que vous embauchez et de la variété des services qu’il fournit, mais vous trouverez une grande pluralité sinon une majorité solide dans le stade approximatif de 5 % de la commission.

Un accord de 1 million de dollars pourrait coûter 50 000 dollars et un accord de 50 millions de dollars pourrait coûter 2,5 millions de dollars ou plus. Je me fiche de combien d’argent vous gagnez, c’est énormément d’argent.

Une poignée de stars récentes ont conclu leurs propres accords et sauvé la vie, pour ainsi dire, y compris Bobby Wagner, DeAndre Hopkins et Laremy Tunsil, qui ont tous reçu de solides critiques pour les contrats qu’ils ont négociés. Richard Sherman et Russell Okung ont également négocié leurs propres accords, et la plupart des experts pensent qu’ils ont peut-être laissé beaucoup d’argent sur la table.

Notez, cependant, que seul Tunsil s’occupait du deuxième contrat très important pour un ancien choix de première ronde.

Alors pourquoi un joueur ne devrait-il pas le faire lui-même ?

Engageriez-vous un paysagiste pour vendre votre maison ? Un avocat pour le peindre ? Ou un peintre pour vous représenter dans un procès ?

La convention collective actuelle de la NFL compte 456 pages, et personne sans une connaissance approfondie de celle-ci ne devrait négocier un contrat avec la NFL.

Le plafond salarial de la NFL a tellement de rides que chacune des 32 équipes a un capologiste en chef dont le travail consiste à le connaître en amont et en aval et comment structurer et adapter au mieux chaque contrat en vertu de celui-ci.

C’est contre qui vous négociez.

Dans quelle mesure pouvons-nous supposer que Roquan Smith est un expert dans ces deux domaines ?

Sa décision de rendre public mardi était peut-être stratégique, mais les mots qu’il a choisis étaient offensants et insultants pour ses partenaires de négociation, et ils auraient été dits parce qu’ils l’ont blessé et l’ont insulté avec leur offre.

Une chose est absolue dans les négociations financières à gros enjeux : rien n’est jamais personnel, et quand vous le laissez devenir personnel, vous n’êtes plus aux commandes.

C’est le travail du directeur général Ryan Poles d’obtenir les meilleurs joueurs possibles aux prix les plus bas possibles, point final. Ce faisant, il doit détailler pourquoi un joueur ne vaut pas autant qu’il le pense.

C’est le travail de l’agent de protéger son joueur de cela en sachant que ce n’est pas personnel.

Mais Smith, en sacrifiant ces garde-corps, s’est blessé, et maintenant il devra peut-être en payer le prix.

Polonais a dit quelque chose qui m’a fasciné mardi lorsqu’il a abordé la situation.

“Je pensais qu’il y avait beaucoup de respect là où nous en sommes en ce moment”, a-t-il déclaré. “Mais, évidemment, ce n’est pas assez bon pour lui et son parti.”

Qui ou quoi est le parti de Smith ? Est-il possible qu’il ait été conseillé ou poussé dans certains de ses choix de mots malheureux mardi?

Mercredi, les Bears ont riposté, annonçant que Smith avait été retiré de la liste des personnes physiquement incapables de jouer.

Auparavant, parce qu’il figurait sur la liste PUP, Smith ne pouvait pas être condamné à une amende ou puni pour ne pas avoir pratiqué.

À partir de jeudi, les Bears ont désormais la possibilité de lui infliger une amende pouvant aller jusqu’à 40 000 $ par jour pour ne pas s’être entraîné et de l’amarrer à un dix-huitième de son salaire de base de 2022 pour tout match d’exhibition manqué.

Et il y a une nouvelle ride dans la CBA actuelle : les équipes pouvaient renoncer à ces amendes si un accord était conclu, mais pas plus.

Si des amendes sont infligées, elles doivent être payées.

Smith savait-il et comprenait-il tout cela avant que tout son argent du Monopoly ne se transforme en vrais billets verts ?

Qu’est-ce que tu penses?

Sans voir les offres réellement sur la table, je ne sais pas s’il y a clairement un bien ou un mal ici, mais en fin de compte, l’argent parle, donc cette séparation soudainement très désordonnée peut encore être sauvée.

Mais ce qui ressemblait à un fait accompli évident il y a un mois semble maintenant 50-50 ou pire se terminer par un divorce.

Je ne suis pas fan des agents sportifs pro en général. Mais pourquoi quelqu’un risquerait un accord de 60, 80 ou 100 millions de dollars à sa portée, avec peu ou pas d’expérience pour obtenir le meilleur accord, c’est un mystère pour moi.