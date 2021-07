Les chèvres sont les nouveaux alliés improbables dans la lutte de la Californie contre l’augmentation des incendies de forêt

Leur mission, s’ils choisissent de l’accepter, est simple : paître.

Les chèvres sont une arme improbable mais de plus en plus populaire dans la lutte de la Californie contre les incendies de forêt qui font rage chaque année dans l’ouest des États-Unis. Par une chaude matinée de juillet, un troupeau de 80 ongulés a été déployé sur un terrain vallonné à Glendale, juste à l’extérieur de Los Angeles. Ils rongeaient depuis une dizaine de jours, aidant à éliminer la végétation sèche qui pourrait s’enflammer et menacer les maisons environnantes.

Leur travail arrive à un moment vital. L’année dernière a été la pire de l’histoire moderne de la Californie pour les incendies de forêt, avec plus de quatre millions d’acres (1,6 million d’hectares) brûlés.

En raison du changement climatique et d’une sécheresse brutale, les autorités craignent que des mois d’enfers massifs ne soient désormais la norme.

Donc toute aide est la bienvenue.

« Nous avons commencé à entendre beaucoup parler des chèvres, à la fois par les membres de la communauté, d’autres services d’incendie, d’autres villes », a déclaré le commissaire des incendies de Glendale, Jeffrey Ragusa.

« Et plus nous l’examinions, plus nous réalisions à quel point ils peuvent être efficaces, à quel point ils peuvent être respectueux de l’environnement. »

Couloir

L’appétit vorace des chèvres sert à deux fins. Manger de la végétation facilement inflammable aide à limiter la propagation du feu et crée également un couloir pratique dans lequel les pompiers peuvent opérer pour « protéger les maisons dans un environnement plus sûr » en cas de besoin, a déclaré Ragusa. Bien sûr, les animaux ne sont qu’une petite partie de la stratégie pour faire face à la menace des incendies.

Mais leur aide peut être précieuse, allégeant la charge de travail des entrepreneurs humains surchargés qui créent des zones tampons en enlevant la végétation – souvent manuellement, dans une chaleur étouffante et un terrain difficile – avant et pendant des saisons d’incendie de plus en plus longues.

« Il y a toujours une menace de blessure pour le personnel », a déclaré Ragusa.

« Je n’ai pas encore vu un voyage de chèvre », a-t-il ajouté avec un sourire.

Les chèvres qui paissent à Glendale sont amenées par Sage Environmental Group, une entreprise qui s’occupe de la restauration de l’habitat et de la planification environnementale.

Sa fondatrice, Alissa Cope, a commencé à incorporer des chèvres dans son travail il y a cinq ans et possède maintenant environ 400 animaux.

« Regardez-les attentivement »

La stratégie comporte un risque inhérent – ​​les chèvres, si elles sont laissées à elles-mêmes, grignoteront tout sur leur passage.

« Nous les surveillons de près », a-t-elle déclaré. « S’il y a une zone que nous pensons qu’ils surpâturent – ce qui est essentiellement l’inconvénient de l’utilisation de chèvres – nous les déplacerons délibérément », en utilisant des clôtures électriques ou en les attirant avec du foin.

Sans révéler combien les chèvres gagnent pour leur travail, Cope dit que le coût de l’emploi des animaux est comparable à ce que les autorités paieraient pour les travailleurs humains – à un moindre impact environnemental.

La société gère des projets similaires ailleurs en Californie, notamment à proximité d’Anaheim et de South Pasadena.

L’idée d’amener des chèvres à Glendale est venue de Rick Stern, membre de l’association des propriétaires de quartier.

Stern a entendu parler de la stratégie lorsque sa femme a découvert que des chèvres avaient aidé à protéger la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan – également dans le sud de la Californie – des incendies en 2019.

Des mois avant l’incendie dévastateur, un voyage de chèvres avait été envoyé pour créer un coupe-feu autour du célèbre complexe.

Bien que la présence des chèvres à Glendale ne soit qu’un programme pilote pour l’instant, elle sera évaluée en vue d’une utilisation plus large.

« Jusqu’à présent, c’est un très bon programme », a déclaré Ragusa. « Nous sommes vraiment satisfaits des résultats. »

