Les chèvres de montagne et les mouflons d’Amérique sont dans une guerre impitoyable pour le sel dans le Montana, voici pourquoi

La crise climatique a des conséquences inattendues, notamment dans le domaine de la biodiversité. Un tel exemple peut être observé dans le Glacier National Park, dans l’État américain du Montana. Là-bas, chèvres de montagne et mouflons du Canada se livrent une guerre sans merci pour les carrés de sel. Joel Berger et Forest P. Hayes, deux chercheurs de la Colorado State University, ont observé cette étrange lutte entre les espèces en 2019 lors d’un voyage au Glacier National Park. Là, ils ont vu des chèvres et des mouflons d’Amérique s’affronter pendant plusieurs heures sur une petite parcelle de sel fraîchement fondu.

Ces réserves de sel sont convoitées par ces deux espèces en raison du sodium et d’autres nutriments vitaux qu’elles contiennent. Beaucoup d’entre eux ont longtemps été inaccessibles à ces animaux car ils étaient figés à une certaine altitude, comme l’expliquent des scientifiques dans une étude récemment publiée dans Frontiers in Ecology and Evolution. La crise climatique et la hausse des températures qui en a résulté ont changé la donne, accélérant la fonte des glaciers du parc national américain.

En conséquence, les chèvres et les mouflons d’Amérique ont été vus en compétition pour le contrôle de ces plaques de sel. Les chercheurs s’attendaient à ce que ces batailles à haute altitude soient remportées, à tour de rôle, par chacune des deux espèces, étant donné qu’elles ont des caractéristiques physiques similaires. Mais après des mois d’observation, ils ont constaté que les chèvres de montagne prenaient toujours le dessus sur leurs adversaires. “Nous avons été surpris que les chèvres de montagne aient gagné”, a déclaré Joel Berger au Washington Post.

Bien que ces chèvres soient naturellement plus belliqueuses que les mouflons, elles n’ont pas besoin de recourir à la violence pour faire reculer leurs rivaux. “Quel que soit le site, les chèvres ont initié toutes les interactions, et la plupart impliquaient des approches passives (73 % sur 106) dans lesquelles les moutons subordonnés marchaient ou s’éloignaient”, indique l’étude.

Bien que ces conflits interspécifiques puissent sembler anodins, les chercheurs affirment qu’ils témoignent d’une modification profonde de la biodiversité. Ils sont même susceptibles d’être plus fréquents en raison du changement climatique et de la destruction des habitats naturels de nombreuses espèces animales. “Alors que nous constatons des changements potentiels dans la disponibilité des ressources et une augmentation de la rareté, il est de plus en plus probable que cela se produise plus souvent”, a déclaré Forest P. Hayes au Washington Post. “Il est donc très important de comprendre ces conflits et leurs ramifications pour les espèces en interaction.”

