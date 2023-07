Les cheveux d’un journaliste russe rasés et les doigts cassés lors d’une attaque brutale

Des hommes armés et masqués ont lancé une violente agression contre un journaliste russe de renom et un avocat en Tchétchénie, les blessant gravement.

L’attaque s’est produite alors que la journaliste Yelena Milashina et l’avocat Alexander Nemov étaient en route pour assister à une audience censée impliquer une affaire à motivation politique.

Les rapports indiquent que les victimes ont été soumises à des violences physiques, à des menaces et à la confiscation de matériel, avec des avertissements leur demandant de cesser leurs reportages.

Des hommes armés et masqués ont attaqué et grièvement blessé une éminente journaliste russe et une avocate dans la région russe de Tchétchénie mardi matin après avoir forcé leur voiture à s’arrêter, ont déclaré la journaliste, son employeur et des groupes de défense des droits.

Yelena Milashina, une journaliste bien connue du journal Novaya Gazeta, s’est rendue à Grozny, la capitale tchétchène, depuis l’aéroport local avec Alexander Nemov, un avocat, lorsqu’ils ont été attaqués.

Milashina et Nemov, qui avaient prévu d’assister à une audience dans l’affaire d’une femme qui, selon eux, était injustement persécutée pour des raisons politiques, ont été transférés dans un hôpital d’une région voisine et devraient être transportés par avion à Moscou pour y être soignés.

« C’était un enlèvement classique… Ils ont coincé (notre chauffeur), l’ont jeté hors de sa voiture, sont montés, ont baissé la tête, m’ont attaché les mains, m’ont agenouillé là-bas et m’ont pointé un pistolet sur la tempe », Milashina a dit à Mansur Soltayev, un responsable tchétchène des droits de l’homme, alors qu’elle était à l’hôpital de Grozny avant d’être transférée.

Memorial, un groupe de défense des droits interdit en Russie, a déclaré que Milashina et Nemov avaient été « violemment frappés à coups de pied, y compris au visage, menacés de mort, avaient une arme pointée sur la tempe et que leur équipement avait été emporté et brisé ».

Dans une déclaration sur Telegram, Memorial a déclaré:

Pendant qu’ils étaient battus, on leur a dit : « Vous avez été prévenus. Sors d’ici et n’écris rien.

Une photographie de Milashina, dont le journal s’est vu retirer sa licence en Russie l’année dernière, la montrait assise sur un lit d’hôpital, le visage couvert de teinture verte jetée sur elle par ses agresseurs, la tête rasée par ses agresseurs et des bandages à sa gauche. bras et la main droite au milieu des rapports selon lesquels plusieurs de ses doigts avaient été cassés.

Le Kremlin a déclaré que le président Vladimir Poutine avait été informé de ce qu’il a appelé « une attaque très grave », qui, selon lui, devait faire l’objet d’une enquête et suivie de « mesures énergiques ».

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de Ramzan Kadyrov, un proche allié de Poutine qui dirige la Tchétchénie, une région du sud majoritairement musulmane. Il est arrivé au pouvoir après deux guerres sanglantes qui ont suivi l’éclatement de l’Union soviétique en 1991.

Mais Soltayev, le responsable tchétchène des droits, a été cité par l’agence de presse RIA comme qualifiant l’attaque de « provocation » contre les autorités tchétchènes.

Des menaces de mort

Certains législateurs et responsables russes à Moscou ont condamné l’attaque et exigé une enquête. Mokhmad Akhmadov, un sénateur de Tchétchénie, a été cité par RIA comme disant qu’il croyait que Kadyrov irait au fond des choses et qu’il ne pensait pas que l’attaque avait été sanctionnée à un niveau officiel.

Milashina a passé des années à enquêter sur de prétendues violations des droits de l’homme en Tchétchénie, y compris ce qu’elle a qualifié d’arrestation massive et de torture d’homosexuels dans la région, et avait déjà reçu de nombreuses menaces, y compris contre sa vie.

Son employeur l’a évacuée de Russie l’année dernière après que Kadyrov l’ait décrite comme une terroriste dans un article sur les réseaux sociaux, et elle a été agressée en Tchétchénie en 2020.

Kadyrov nie les violations des droits, affirmant que de telles allégations sont fabriquées par des personnes malveillantes qui tentent de discréditer la Tchétchénie et ses autorités.

Le groupe de défense des droits « Équipe contre la torture », a déclaré Nemov, l’avocat qui l’accompagnait, avait été poignardé à la jambe et l’a cité comme disant que les assaillants masqués avaient utilisé trois voitures pour bloquer le véhicule dans lequel lui et Milashina voyageaient.

Milashina et Nemov, qui auraient tous deux subi de nombreuses fractures lors de l’attaque, se trouvaient en Tchétchénie pour couvrir la condamnation de Zarema Musayeva, une femme tchétchène accusée d’agression contre un policier et de fraude – accusations qu’elle a niées – dans une affaire, les critiques ont vu pour se venger de ses fils et de son mari, considérés comme déloyaux par Kadyrov et qui ont fui le pays.

Un tribunal tchétchène a déclaré mardi Musaeva coupable et l’a condamnée à cinq ans et demi dans une colonie pénitentiaire.

L’année dernière, un tribunal russe a privé Novaya Gazeta, dirigée par Dmitry Muratov, lauréat du prix Nobel de la paix, de sa licence de média, une décision qui, selon Muratov, était politiquement motivée.