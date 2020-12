Blake Lively est au service des vibrations glamour de 2020.

Dans une récente histoire Instagram, le Une fille bavarde alun a partagé un selfie avec ses mèches dorées un peu ébouriffées, le dos plus échevelé que le devant, avec un visage nu – un regard que beaucoup arborent au milieu de l’auto-quarantaine. À l’aide du filtre de couverture du magazine Vogue, la star a sous-titré la photo: «Get The Look 2020 Edition».

Bien sûr, les fans savent que l’actrice est un pur or comique. Demande juste à son mari Ryan Reynolds.

Le couple se fait régulièrement des farces sur les réseaux sociaux. Plus tôt ce mois-ci, Blake a trollé la star de Deadpool sur son histoire Instagram quand elle a partagé une photo de trois de ses « choses préférées dans le monde », qui étaient trois desserts sucrés différents. L’histoire suivante d’Instagram comprenait un quatrième dessert, avec la légende, « … À qui pensais-tu que j’allais dire ?? »

Les fans ont vite compris la blague, car son mari de huit ans est né à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle a même fait un petit signe de tête à Ryan en ajoutant un Dead Pool gif dans le coin de l’histoire.