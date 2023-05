Les cheveux de John Tolkin, le jeu impressionnant sont impossibles à ignorer

Les cheveux et le talent de John Tolkin sont immédiatement reconnaissables sur le terrain. Vincent Carchietta – USA TODAY Sports

John Tolkin, le champion des New York Red Bulls de 20 ans des mèches fluides et notoirement en constante évolution, craignait de perdre ses cheveux. « Je pense que je vais être chauve à 30 ans, alors j’essaie de faire toutes les coiffures possibles », a-t-il déclaré plus tôt cette année.

Avance rapide de quelques mois, cependant, et il repense ce récit.

« Je pense que j’ai besoin de manger ces mots », a expliqué la jeune star à ESPN lors d’une interview au centre d’entraînement de son équipe dans le New Jersey, des tresses blondes filandreuses jusqu’aux épaules suspendues sous une casquette de baseball à l’envers. « J’ai toujours pensé que c’était les gènes capillaires de ton père, mais ce n’est pas vrai. C’est le père de ta mère, et je pense qu’il a une bonne coupe de cheveux, donc ça va peut-être bien. »

Il devenait un peu ennuyé par la longueur, cependant. Cette crinière glorieuse est entrée dans ses yeux lors d’une douche post-entraînement plus tôt dans la journée, et il voulait vraiment la raser. Mais d’abord, il pensait au mulet. Évidemment. Il y avait aussi des pensées d’un chignon d’homme, mais ce n’est pas assez long, et il n’a pas la patience de le laisser pousser davantage. Mais il pouvait, s’il le voulait.

Le fait est qu’il existe de nombreuses possibilités pour les cheveux de Tolkin, y compris le long faux faucon qu’il a finalement choisi plus tôt ce mois-ci.

Il y a aussi beaucoup d’opportunités pour le joueur Tolkin, qui a connu une ascension rapide depuis la signature d’un contrat Homegrown en janvier 2020. L’arrière gauche a commencé 22 matchs en 2021, puis 31 l’année suivante, une campagne qui l’a vu nommé New York Red Défenseur des taureaux de l’année. En janvier dernier, il a fait ses débuts dans l’équipe nationale masculine des États-Unis, en 81 minutes lors d’un match nul sans but contre la Colombie.

Avec ses mèches blondes décolorées exigeant de l’attention et son jeu sur le terrain empêchant le monde du football de détourner le regard, la saison 2023 de Tolkin était censée être la prochaine étape – et une grande.

« A mes yeux, en pré-saison, le bouclier des supporters semblait être une chose tangible », a-t-il déclaré. « Je pensais que nous roulions. »

La réalité, cependant, n’a pas tout à fait fonctionné de cette façon. Les Red Bulls sont 11e dans la Conférence Est de 15 équipes avec seulement trois victoires lors de leurs 14 premiers matchs. C’est la partie la plus difficile de sa courte et charmante carrière, avec tous les non-gagnants servant de drain mental et physique. C’est un endroit étrange car Tolkin joue bien, un partant sûr qui a déjà dépassé son total d’assistance de la campagne précédente, alors même que l’équipe a du mal à gagner. Il parle parfois avec sa petite amie des difficultés de l’équipe, mais il préfère n’en parler à personne.

« J’aime le prendre par moi-même », a-t-il déclaré. « Le simple fait de le reconnaître moi-même est pour moi ce que j’aime faire. »

Et d’ailleurs, peut-être que les choses ne sont pas aussi graves qu’elles le paraissent. C’est le début (plutôt) de la saison MLS, où malgré le deuxième moins de victoires de la conférence, les Red Bulls ne sont qu’à deux points d’une place en séries éliminatoires. Avant notre interview, Tolkin, qui « n’aime pas » les statistiques mais reconnaît leur place et leur valeur dans le jeu moderne – une position où la plupart des athlètes se retrouvent – « regardait juste les statistiques et c’était comme, ‘Avons-nous les buts les plus bas attendus contre? ‘ » Oui, selon TruMedia Stats Perform, donnant une certaine crédibilité à son sentiment que la ligne de fond et l’équipe jouent mieux que les résultats ne l’indiquent.

« Nous avons juste besoin d’une victoire », a-t-il déclaré. « Une victoire nous amènera à un tout nouveau niveau mental, vous savez? Je pense que les séries éliminatoires sont notre objectif en ce moment. C’est à peu près tout ce que nous pouvons voir. »

Il avait peut-être raison. Les Red Bulls ont mis fin à une séquence de sept matchs sans victoire dans la ligue en battant leurs rivaux du New York City FC le 13 mai. Ils ont remporté deux victoires lors de leurs trois dernières en battant le CF Montréal samedi.

John Tolkin, centre, et les New York Red Bulls ont maintenant remporté deux de leurs trois derniers matchs après avoir remporté une seule victoire lors de leurs 11 premiers matchs. Vincent Carchietta – USA TODAY Sports

Quand Tolkin était enfant, il regardait Red Bull Arena depuis le siège arrière d’une voiture sur la I-95 ou la I-280, ou s’asseyait dans les gradins en regardant jouer l’équipe de sa ville natale et croyait que cela pourrait être lui sur le terrain. En fait, cependant, cela me semblait très loin.

« Je pense que je peux jouer là-bas », a-t-il déclaré. « Mais ça semble aussi fou. Comme, pas moyen que ça se produise, tu sais? Je veux vraiment être là. Je ne sais pas comment, mais je le veux. »

La route vers Harrison a commencé à son local Chatham United Soccer et s’est arrêtée à Ironbound Soccer Club avant d’arriver à la Red Bulls Academy en 2015. Alors que Tolkin attribue à toute la formation le mérite de perfectionner ses capacités techniques, il pense également que cela s’est développé naturellement quand il grandissait et se battait avec ses amis.

« Le match de la ‘Coupe du Monde’ a été une chose énorme, énorme dans mon quartier », a-t-il déclaré. « Nous étions là tous les jours, toute la journée, probablement comme 10 ou 15 d’entre nous sur le terrain, essayant de dribbler tout le monde et de faire toutes sortes de trucs fous que je n’essaierais pas sur la ligne de fond. »

Ce fil d’amitié et de famille traverse le gamin de Jersey. Il vit toujours à la maison — « Il n’y a aucune raison de partir. J’économise tellement d’argent et je passe du temps avec ma famille. » — À 15 minutes de l’entraînement et à 20 minutes de la Red Bull Arena. Tout le monde l’appelle « JMi », abréviation de John Michael, un surnom que lui a conféré un oncle alors qu’il était si jeune que Tolkin ne se souvient pas du moment. C’est tellement ancré qu’il dit qu’il ne répond pas au nom de John, bien que John Michael enregistre : « Je sais que j’ai des ennuis si quelqu’un m’appelle John Michael. »

Et puis il y a Wii Golf. Tolkin est fier de ses compétences, une combinaison de « capacité naturelle », « avoir un talent pour les jeux vidéo » et « je veux dire, je joue beaucoup ». Les battles Wii Golf se prolongent tard dans la soirée, ces gamins du quartier devenus de jeunes hommes, parties de Coupe du monde troquées contre un jeu vidéo sorti quand ils étaient en pré-maternelle.

« Wii Golf est l’une des choses que nous aimons », a déclaré Tolkin. « C’est quelque chose d’énorme pour nous. Nous pouvons tous passer du temps ensemble, six, sept, huit d’entre nous jouant toute la nuit. »

Il avoue n’être que le deuxième meilleur du groupe derrière son ami qui anime habituellement les rassemblements. (« Il a plus d’entraînement. ») Mais ils jouent en équipe, et Tolkin et l’hôte forment un duo incassable, dominant l’espace pixélisé. « Nous ne changerons jamais. C’est drôle », propose-t-il d’une manière suffisamment charmante pour penser qu’il pourrait être amusant de se faire épiler dans Wii Golf.

Mais cette existence confortable touche à sa fin. Le monde commence à faire attention. L’Observatoire du football du Centre international d’études sportives a récemment nommé Tolkin l’arrière gauche défensif des moins de 21 ans le plus prometteur au monde, ce qui est tout un honneur (et une bonne bouchée). Lorsqu’on lui a demandé s’il était susceptible de quitter NYRB, il s’est opposé d’une manière qui le rendait probable dans un avenir proche.

« Oui, j’espère, » dit-il. « J’espère bientôt. C’est ce que je veux faire. »

Pas de soucis, cependant. Vous pouvez jouer au Wii Golf en Europe.