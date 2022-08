Les cheveux bouclés naturels de Halle Berry en vacances : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Christine Chew/UPI/Shutterstock

Halle Berry semble passer un moment fabuleux en vacances et elle l’a prouvé dans son dernier post Instagram. La femme de 55 ans a posté une photo d’elle-même berçant ses cheveux blonds platine naturellement bouclés tout en buvant directement dans une noix de coco et elle avait l’air fabuleuse.

Halle a posté la photo avec la légende “boucles et noix de coco”. Sur la photo, Halle avait ses cheveux super courts en boucles naturelles avec la couche supérieure teinte en blond platine et les cheveux rasés sous un brun foncé.

Elle a stylisé son look avec un t-shirt ample blanc découpé, des bracelets en corde superposés, de minuscules boucles d’oreilles en or et une paire de lunettes de soleil noires surdimensionnées Tory Burch. Halle est allée au naturel lors de son voyage et il y a quelques jours à peine, elle a posté un selfie sur la plage.

Halle a posté la photo floue avec la légende “de retour dans mon endroit heureux”, alors qu’elle berçait un bikini ébloui noir et argenté avec ses cheveux bouclés. Elle a laissé ses boucles naturelles briller encore une fois, mais cette fois, elle a secoué un subtil smokey eye avec une lèvre nude.

S’il y a une chose sûre à propos de Halle, c’est qu’elle change constamment de coiffure. Il y a à peine trois mois, Halle tournait un nouveau film à Londres lorsqu’elle a fait ses débuts avec une nouvelle coiffure et nous n’avons pas pu nous empêcher de remarquer à quel point elle ressemblait à son personnage Storm, du X Men films.

Elle a secoué une courte coiffure grise avec des reflets noirs. Sa coupe de lutin était plus longue d’un côté, montrant ses nouvelles mèches argentées, tandis que l’autre côté était extrêmement court. Halle a stylisé son nouveau look avec un ensemble noir de la tête aux pieds comprenant un blouson aviateur, un col roulé, un pantalon de survêtement et des bottes de combat.