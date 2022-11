Les cheveux blonds de la femme de LeBron James, Savannah : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Roger / BACKGRID

James Lebron et sa magnifique femme Savane ont profité d’une soirée hollywoodienne amusante alors qu’ils étaient repérés à de Léonardo DiCaprio Célébration du 48e anniversaire à Los Angeles le vendredi 11 novembre. La superstar de la NBA est restée cool et décontractée dans un pull noir et un pantalon gris, tandis que Savannah portait un ensemble chic en double denim et de longues mèches blondes.

À un moment donné dans la soirée, le joli couple a été vu traîner avec celle d’Adèle copain Paul riche. Bien qu’il ne soit pas clair si le chanteur lauréat d’un Grammy était également là pour porter un toast à Leo, la fête était certainement une affaire de stars.

LeBron et Savannah sont sortis plus en public ces derniers temps, un événement rare pour le couple discret. Ils se sont récemment rendus à Malibu pour un rendez-vous sushi chez Nobu et une semaine auparavant, ils recevaient une thérapie de vente au détail à Beverly Hills.

Le couple est clairement devenu de plus en plus amoureux depuis leur première rencontre alors qu’ils grandissaient à Akron, dans l’Ohio. À 16 ans, les deux ont apprécié un repas à Outback Steakhouse pour leur premier rendez-vous, se souvient Savannah dans une interview avec Bazar de Harper.

LeBron a proposé à Savannah le soir du Nouvel An en 2011, lors d’une grande fête qui a doublé comme le 27e anniversaire du sportif emblématique à South Beach, Miami – où il vivait à l’époque alors qu’il jouait pour le Heat. Le couple est sorti pour douze ans avant de se marier le 14 septembre 2013. Les noces somptueuses ont présenté une performance de “Crazy in Love” de Beyoncé et Jay Zselon Deadspinainsi qu’une liste d’invités étoilée, qui comprenait le meilleur ami de LBJ Dwyane Wade et plus.

LeBron Jr. (Bronny) est né le 6 octobre 2004, suivi du deuxième fils du couple, Bryce Maxime, à qui Savannah a donné naissance le 14 juin 2007. Ils ont accueilli les deux garçons avant de se marier. La troisième de LeBron et Savannah – leur première fille – est venue après le mariage. Zhuri est né le 22 octobre 2014.