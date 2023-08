Les chevaux sauvages qui parcourent le parc national Theodore Roosevelt peuvent être retirés. Beaucoup s’opposent au plan

BISMARCK, ND (AP) — Les chevaux sauvages bien-aimés qui errent librement dans le parc national Theodore Roosevelt du Dakota du Nord pourraient être retirés dans le cadre d’une proposition du National Park Service qui inquiète les défenseurs qui affirment que les chevaux sont un lien culturel avec le passé.

Les visiteurs qui empruntent la route panoramique du parc peuvent souvent voir des bandes de chevaux, symbole de l’Occident et spectacle qui ravit les touristes. Les défenseurs souhaitent voir les chevaux continuer à parcourir les Badlands et ne sont pas d’accord avec les responsables du parc qui ont qualifié les chevaux de « bétail ».

Le Service des Parcs est en train de réviser ses plans d’élevage et de rédiger une évaluation environnementale pour examiner les impacts de l’absence de nouvelle mesure – ou du retrait complet des chevaux.

Le retrait impliquerait de capturer des chevaux et de donner d’abord certains d’entre eux aux tribus, puis de les vendre aux enchères ou de les donner à d’autres entités. Une autre approche inclurait des techniques visant à empêcher une reproduction future et permettrait à ces chevaux de vivre le reste de leur vie dans le parc.

Les chevaux ont des alliés parmi les dirigeants gouvernementaux et les groupes de défense. Un défenseur affirme que la popularité des chevaux n’empêchera pas les responsables du parc de les retirer du paysage de la principale attraction touristique du Dakota du Nord.

« En fin de compte, c’est notre parc national financé par nos impôts, et ce sont nos chevaux. Nous avons le droit de dire ce qui se passe dans notre parc et aux animaux qui y vivent », a déclaré Chris Kman, président de Chasing Horses Wild Horse Advocates, à l’Associated Press.

L’année dernière, la surintendante du parc, Angie Richman, a déclaré au Bismarck Tribune que le parc n’avait aucune loi ni obligation exigeant que les chevaux soient dans le parc. Quelle que soit la décision qui sera finalement prise, le parc devra réduire ses quelque 200 chevaux à 35 à 60 animaux dans le cadre de l’objectif démographique d’une évaluation environnementale de 1978, a-t-elle déclaré précédemment.

Kman a déclaré qu’elle aimerait que le parc « utilise la science » pour « gérer correctement les chevaux », y compris un minimum de 150 à 200 chevaux reproducteurs pour la viabilité génétique. Les impacts de l’utilisation d’un contraceptif par le parc sur les juments ne sont pas clairs, a-t-elle ajouté.

Évincer la population de chevaux « aurait un impact néfaste sur le parc en tant qu’écosystème », a déclaré Kman. Les chevaux sont un élément historique, tandis que le parc a réintroduit des bisons et des wapitis, a-t-elle déclaré.

Quelques bandes de chevaux sauvages ont été accidentellement clôturées dans le parc après sa création en 1947, a déclaré Castle McLaughlin, qui, dans les années 1980, a fait des recherches sur l’histoire et les origines des chevaux alors qu’il travaillait comme étudiant diplômé pour le service des parcs du Dakota du Nord.

Dans les premières années, les responsables du parc ont cherché à éradiquer les chevaux, en les tirant à vue et en embauchant des cowboys locaux pour les rassembler et les expulser, a-t-elle expliqué. Le parc a même vendu des chevaux à un zoo local à un moment donné pour nourrir les grands félins.

Vers 1970, un nouveau surintendant découvrit que Roosevelt avait écrit sur la présence de chevaux sauvages dans les Badlands pendant son séjour là-bas. Les responsables du parc ont décidé de conserver les chevaux comme troupeau de démonstration historique pour interpréter l’époque de l’élevage en plein air. « Cependant, le Park Service n’était toujours pas ravi de leur présence », a déclaré McLaughlin à l’AP.

« Fondamentalement, ils ressemblent presque à des artefacts culturels parce qu’ils reflètent plusieurs générations d’éleveurs et d’Autochtones de l’ouest du Dakota du Nord. Ils faisaient partie de ces communautés » et pourraient avoir des liens avec le leader Hunkpapa Lakota, Sitting Bull, a-t-elle déclaré.

Dans les années 1880, Theodore Roosevelt chassait et élevait lorsqu’il était jeune dans les Badlands de ce qui est aujourd’hui l’ouest du Dakota du Nord. La ville touristique occidentale de Medora se trouve aux portes du parc national qui porte son nom.

Roosevelt occupe une place importante dans le Dakota du Nord, où une bibliothèque présidentielle en son honneur est en construction près du parc – une initiative législative de 2019 défendue par le gouverneur républicain Doug Burgum.

Burgum a proposé à l’État de collaborer avec le Service des Parcs pour gérer les chevaux. Plus tôt cette année, l’Assemblée législative du Dakota du Nord, contrôlée par les Républicains, a adopté une résolution en faveur de la préservation des chevaux.

Le sénateur républicain John Hoeven du Dakota du Nord a inclus dans le projet de loi de crédits du ministère de l’Intérieur américain une législation qui, selon lui, « leur ordonnerait de garder les chevaux dans le parc conformément à ce qui existait au moment où Teddy Roosevelt était à Medora ». .»

« La plupart des commentaires que nous avons sont que les gens veulent conserver les chevaux. Nous avons clairement indiqué que nous pensons que (le parc) devrait retenir les chevaux », a déclaré Hoeven. Il fait pression sur le parc pour qu’il garde plus de 35 à 60 chevaux pour des raisons génétiques.

Le sénateur a déclaré qu’il s’attend à ce que l’examen environnemental soit bientôt terminé, ce qui fournira l’occasion de commentaires publics. Richman a déclaré à l’AP que le parc prévoyait de publier l’évaluation cet été. Le calendrier d’une décision finale n’est pas clair.

L’examen environnemental examinera l’impact de chacune des trois propositions dans divers domaines, a déclaré à l’AP Maureen McGee-Ballinger, la surintendante adjointe du parc.

Il y a eu des milliers de réponses au cours de la précédente période de commentaires publics sur les propositions du parc – dont la grande majorité s’opposait au « retrait complet du bétail ».

Le groupe de Kman a été actif dans la collecte de soutien pour les chevaux, notamment en rédigeant des résolutions gouvernementales et en contactant les bureaux du Congrès, les chefs tribaux, des groupes de défense similaires et « à peu près tous ceux qui voudraient m’écouter », a-t-elle déclaré.

McLaughlin a déclaré que les efforts du parc comportent « une plus grande probabilité de réussite cette fois-ci que cela n’a jamais été le cas dans le passé. Je veux dire, ils n’ont jamais été aussi déterminés et aussi ouverts publiquement sur leurs intentions, mais je n’ai jamais non plus vu l’État se battre pour les chevaux comme il le fait actuellement.

L’unité nord du parc, à environ 112,65 kilomètres de Medora, compte environ neuf bovins à longues cornes. Les propositions affecteraient également les longhorns, même si les chevaux sont la plus grande préoccupation. Hoeven a déclaré que sa législation ne concernait pas les longhorns. Le bétail est géré selon un plan de 1970.

Le parc national Theodore Roosevelt « est l’un des rares parcs nationaux à abriter des chevaux, ce qui le distingue », a déclaré Sara Otte Coleman, directrice du commerce, du tourisme et du marketing du Dakota du Nord, en janvier, lors d’une conférence de presse avec Burgum et les législateurs.

Des chevaux sauvages errent également sur le littoral national d’Assateague Island, dans le Maryland et en Virginie.

L’impact économique des chevaux sur le tourisme est impossible à délimiter, mais leur popularité est élevée parmi les médias, les photographes, les écrivains touristiques et les influenceurs des médias sociaux qui les vantent, a déclaré Otte Coleman.

« Le retrait des chevaux élimine vraiment un élément que nos visiteurs du parc ont l’habitude de voir », a-t-elle déclaré.

Jack Dura, Associated Press