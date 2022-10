Les chevaux ojibwés sont en voie de disparition, mais quelques ranchs canadiens sont déterminés à les garder en vie

Non réservé50:00Le retour du cheval spirituel ojibwé

Darcy Whitecrow se souvient de l’époque où, il y a environ 50 ans, de petits chevaux vivaient aux côtés de sa communauté de la Première Nation de Seine River, dans le nord-ouest de l’Ontario.

“Nous vivions dans une belle communauté isolée où les chevaux erraient librement comme les cerfs”, a déclaré Whitecrow. “Chaque fois que vous aviez besoin d’un cheval, ils allaient en chercher un parce qu’il mangeait juste à l’extérieur, juste à l’extérieur du wigwam.”

Il a dit que les animaux avaient une relation naturelle avec les gens de sa communauté Anishinaabe. “Ils se tenaient simplement proches des communautés, peut-être parce qu’ils se sentaient plus en sécurité.”

Les chevaux étaient si importants pour son peuple que la route principale à proximité de la réserve s’appelle Horse Collar Junction, a-t-il déclaré.

Mais Whitecrow se souvient aussi de la disparition de ces petits chevaux. Il avait environ cinq ou six ans à l’époque – et personne à Seine River ne pensait que les chevaux reviendraient un jour.

Les chevaux Ojibwe sont petits – entre un et 1 mètre et demi – et robustes. Ils ont généralement une bande sombre sur le dos. (Laura Beaulne-Stuebing/CBC)

Appelée poney indien du lac La Croix ou cheval ojibwé, la petite race nord-américaine aurait vécu principalement dans les forêts boréales autour des Grands Lacs avant le contact avec les Européens, bien que des preuves suggèrent qu’elle aurait pu vivre à travers le continent.

Les tests ADN montrent qu’il s’agit d’une race distincte des chevaux introduits en Amérique du Nord par les Européens, selon l’Ojibwe Horse Society.

Ils étaient des assistants traditionnels et aidaient les Anishinaabe à vérifier les lignes de piégeage, à déplacer les marchandises et à les transporter.

Mais les colons européens n’étaient pas si friands de ces petits chevaux. La plupart des animaux ont été abattus parce que, en tant qu’animaux sauvages en liberté – ils paissaient dans les champs des agriculteurs et se reproduisaient près des colonies, bouleversant les missionnaires – ils étaient considérés comme une «nuisance».

Aujourd’hui, bien que leur nombre reste faible, les chevaux ojibwés ont une chance de survie grâce à l’aide qu’ils ont reçue de personnes qui ont consacré leur vie à sauver la race.

“Petits poneys sans valeur”

En tant que jeune fille vivant à Fort Frances, en Ontario, dans les années 70, Rhonda Snow entendait des aînés et des bûcherons parler de ces puissants petits chevaux. Leurs histoires l’ont intriguée et inspirée.

“Les Anishinaabe ont appris de ces petits poneys… ils étaient leurs professeurs”, a-t-elle déclaré. “Ils ont été élevés sélectivement à partir de la nature. Les forts ont survécu et le Créateur l’a compris d’une manière ou d’une autre. Sans aucune influence humaine, ils étaient les petits poneys les plus forts.”

Mais Snow n’a pas vu un seul cheval ojibwé avant d’être adulte.

Rhonda Snow a recueilli des fonds pour ramener trois chevaux des États-Unis en Ontario. Elle est également une artiste qui peint certaines des histoires qu’elle a entendues au sujet des Ojibwe Spirit Horses dans des scènes lumineuses de style boisé. (Soumis par Rhonda Snow)

Selon l’Ojibwe Horse Society, une organisation bénévole qui promeut et protège la race en voie de disparition, en 1977, il ne restait que quatre juments dans la région de la Première nation du lac La Croix, dans le nord-ouest de l’Ontario, près de la frontière américaine avec le Minnesota.

Pour les sauver de l’abattage, un groupe d’hommes des États-Unis et du Canada a emmené les juments au Minnesota, où elles ont été accouplées avec une Mustang espagnole.

Vers 2004, lorsque Snow a appris que quelques-uns de ces chevaux vivaient encore dans le Minnesota, elle a rassemblé les fonds qu’elle pouvait trouver et a ramené trois chevaux à Fort Frances.

Depuis lors, elle consacre sa vie à retrouver ce qui reste de ces animaux et à les ramener dans les régions où ils vivaient. Elle s’est rendue dans des communautés des Premières nations au Canada et aux États-Unis, a parlé avec des aînés et a passé au peigne fin des archives pour reconstituer l’histoire de l’animal.

Les tests ADN montrent que les chevaux spirituels Ojibwe sont une race distincte des chevaux introduits en Amérique du Nord par les Européens, selon l’Ojibwe Horse Society. (Laura Beaulne-Stuebing/CBC)

Dans le cadre de cette recherche, Snow a découvert un rapport des Affaires indiennes qui qualifiait les animaux de “petits poneys sans valeur”.

“Ils étaient une nuisance. Ils ne valaient rien. Tout est documenté”, a déclaré Snow. “Donc, la pression était [on] pour s’en débarrasser, et beaucoup d’anciens chefs l’ont combattu pendant longtemps.”

La race est toujours en voie de disparition; il y a moins de 200 chevaux ojibwés vivants aujourd’hui. Mais depuis que Snow les a récupérés des États-Unis, la population a lentement augmenté et la race peut maintenant être trouvée dans des ranchs en Ontario et dans les Prairies.

Rentrer à la maison

Le retour du cheval ojibwé à Seine River, en Ontario, est dû à Whitecrow, sa partenaire, Kim Campbell — et à un peu de chance.

Les deux cherchaient un moyen de réduire le taux de décrochage scolaire dans la région.

“J’étais un passionné de chevaux. Je l’ai toujours été. Et j’avais quelques chevaux”, a déclaré Campbell. Regarder les enfants de Whitecrow – ses beaux-enfants – s’impliquer avec les chevaux a inspiré le couple à lancer un programme équin après l’école pour les jeunes.

Au début, ils voyageaient de ranch en ranch pour exécuter le programme. Plus tard, ils ont décidé d’ouvrir le leur, appelé Grey Raven Ranch, et d’y organiser le programme en utilisant les chevaux de Campbell.

Autrefois presque éteints, les chevaux spirituels ojibwés font leur retour Trina Mather-Simard, directrice de l’entreprise événementielle Expériences autochtones, affirme que la race rare de chevaux était utilisée pour courir à l’état sauvage dans la région et représente maintenant une occasion de partager la culture autochtone.

Campbell, qui est originaire du nord du Michigan, n’avait jamais entendu parler du cheval Ojibwe, et Whitecrow pensait qu’ils avaient tous disparu. Mais, de façon inattendue, ils sont tombés sur une ferme qui avait une petite population de la race rare.

Lorsque le propriétaire a connu des moments difficiles, le couple a pu acheter les chevaux et, après une absence de cinq décennies, les a finalement ramenés sur la Seine.

“Les anciens pleuraient et pleuraient beaucoup le jour où nous avons ramené les chevaux dans les terrains de pow-wow, et nous leur avons dit qu’ils seraient toujours là”, a déclaré Whitecrow. “C’était un moment très spécial.”

Les chevaux comme maîtres

Le programme pour les jeunes du Grey Raven Ranch ne consiste pas seulement à monter ou à brosser les chevaux.

“Je laisse le cheval être le professeur … Il reflète tout ce que vous ressentez. Votre nervosité, votre peur, votre bonheur, votre joie, votre excitation”, a déclaré Whitecrow.

Nous créons un héritage d’un cheval qui est une espèce en danger critique d’extinction… un cheval qui est de nos ancêtres. Et il est si important que nous maintenions la race. -Darcy Whitecrow

Alors que les jeunes peuvent avoir peur au début, Whitecrow leur assure que les chevaux sont comme de gros chiens. Ce sont des animaux forts, mais ils sont aussi affectueux et loyaux.

“Le cheval vous aide en fait à ouvrir les choses auxquelles vous ne faites normalement pas confiance ou auxquelles vous ne vous ouvrez pas, disons, dans le cadre d’un lycée”, a ajouté Whitecrow.

Ces jours-ci, leur objectif s’est davantage déplacé vers l’élevage pour aider le cheval Ojibwe à survivre.

“Ce que nous faisons réellement ici, c’est que nous créons un héritage d’un cheval qui est une espèce en danger critique d’extinction. Le cheval qui ne deviendrait plus ; un cheval qui est de nos ancêtres. Et il est si important que nous maintenions la race. “, a déclaré Whitecrow.

“Je n’arrête pas de dire aux jeunes … pour eux, nous ne faisons que pelleter de la merde de cheval, monter à cheval, jouer avec des chevaux”, a-t-il déclaré. “Mais en réalité… longtemps après que nous soyons tous partis, ces chevaux seront toujours là grâce aux efforts que vous avez déployés.”

Chez moi dans une grande ville

Plusieurs chevaux ojibwés vivent également à la ferme Madahoki, un site événementiel et touristique qui promeut et célèbre les cultures autochtones à Ottawa.

“Nous avons été vraiment inspirés par leur histoire”, a déclaré la directrice générale Trina Mather-Simard. “Et nous avons donc ramené des chevaux à Ottawa et avons commencé à chercher une opportunité à la ferme.”

Mather-Simard, qui est membre de la Première Nation de Curve Lake près de Peterborough, en Ontario, et dont les filles sont équestres, a depuis appris que ces chevaux vivaient aux côtés de ses propres ancêtres.

Trina Mather-Simard, directrice générale d’Indigenous Experiences, se tient à côté de deux des quatre chevaux ojibwés qui vivent à la ferme Mādahòkì dans la ceinture de verdure d’Ottawa. (Giacomo Panico/CBC)

La ferme crée des sentiers forestiers pour recréer l’environnement naturel du cheval et pilote un programme d’apprentissage assisté par les chevaux cet automne, dans le but d’ouvrir le programme à l’ensemble de la communauté en 2023.

Mais le but ultime d’avoir des chevaux ojibwés à la ferme Madahoki est de faire passer le mot à leur sujet et à quel point ils étaient – et sont – pour les Anishinaabe.

“Je pense simplement qu’ils partagent une si forte histoire de résilience”, a déclaré Mather-Simard. “C’est tellement important pour moi de voir cette race continuer et que le plus de Canadiens et de visiteurs possible les connaissent… et le fait qu’ils sont toujours là alors que nous les avons presque perdus.”