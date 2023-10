AMHERST — Entre Southwestern et son objectif de la saison de remporter le titre de section VI Classe B2 se trouvait l’équipe qui a infligé deux de ses trois défaites, le n°1 Allegany-Limestone.

“Ils ont pris le deuxième dur”, a déclaré l’entraîneur-chef du Sud-Ouest, Derek Houser, à propos de sa défaite à deux reprises contre les Gators en saison régulière. « C’était pour le titre de champion, ils le voulaient vraiment, nous n’avons pas remporté de titre de champion depuis 20 ans. Mais je pense que cela n’a fait que solidifier leur détermination et ils ont en quelque sorte eu cette attitude “nous ne perdrons plus” et ils jouent comme ça depuis. Ils n’ont jamais perdu cela de vue, ils n’ont pas laissé cela les détourner de ce que nous avions décidé de faire.

Allegany-Limestone a été chargé d’une équipe déterminée à atteindre son objectif et les chevaux de Troie les ont attaqués tôt. Un but d’Avery Johnson à la 12e minute était tout ce dont les chevaux de Troie auraient besoin, mais Lucy Brown en a ajouté un deuxième à la 37e alors que la défense du sud-ouest maintenait Allegany-Limestone hors de la feuille de match 2-0 pour remporter le titre de section samedi soir à Sweet Home. Lycée.

“C’est vraiment difficile à décrire”, a déclaré Houser à propos de sa victoire au titre de section. «Je suis vraiment très fier de ces filles. À peu près à la moitié de la saison dernière, ils étaient 2-6 et ils se sont frayés un chemin et ont terminé 9-9, cela ne semble pas beaucoup mais ça commence là. Les voir aller jusqu’au bout avec une équipe qui vous a battu deux fois, il serait facile d’avoir cela comme un moyen de dissuasion, mais on n’allait tout simplement pas le leur refuser. Je suis tellement heureux pour eux, ils l’ont mérité.

Lors de ses deux défaites précédentes contre Allegany-Limestone, Southwestern avait pris les devants, mais avait ensuite permis aux Gators de revenir et finalement de gagner le match. Cependant, en séries éliminatoires, la défense de Southwestern n’a permis à aucune équipe d’entrer dans le match puisqu’elle a réalisé des blanchissages en quarts de finale et en demi-finale.

“Vous avez les trois avec Kenzie Rogers, Abbey Galati et Mallory”, a déclaré Houser à propos de la défense. «Nous avons dû changer un peu en fonction de ce que nous savions qu’Allegany-Limestone apportait, mais cela commence là. Nous avons une belle rotation sur nos ailes et elles reviennent et jouent une bonne défense. Lucy Brown et Emma Malmstrom-Jouannet ont été incroyables lors de cette série éliminatoire. Ils s’arrêtent à l’idée de faire mon travail plutôt que de faire le travail, quels que soient les besoins du travail, quels que soient ceux qui en ont besoin, allez le faire. C’est ce qu’ils ont fait et ils ont réussi à garder quelques bonnes équipes en dehors du tableau ici.

La dernière ligne de défense devant le gardien du Sud-Ouest Braya Beaver compte deux capitaines vétérans, Mallory Atwater et Abbey Galati, puis l’étudiant de première année Kenzie Rogers. Le trio avait pour tâche de contenir la puissante attaque d’Allegany-Limestone et ils ont relevé le défi avec le capitaine senior Galati arrêtant la meilleure buteuse Cait Kellogg. Galati a été nommé joueur du jeu de Southwestern après la victoire.

“Pendant ce match, nous avons dû rester implacables tout au long du match”, a déclaré Galati. « Je pouvais vraiment sentir l’énergie de l’équipe tout le temps et nous n’avons jamais abandonné. Notre défense fonctionne vraiment bien ensemble, les ailes reviennent aussi, les CDM, nous ne sommes tous qu’une unité et restons bien ensemble.

Ce n’était pas seulement la défense de Southwestern qui s’est intensifiée, mais les Trojans ont remporté chaque phase du match grâce aux cinq arrêts de Braya Beaver dans le filet, contrôlant le jeu à travers le milieu de terrain, y compris Brown qui s’est mobilisé pour marquer un but et en attaque avec Johnson dépassant l’Allegany. Défense calcaire pour terminer une autre passe parfaite de Kaylyn Carnes.

En plus du fait que l’équipe jouait à son meilleur niveau, cela a aidé les Troyens à avoir le meilleur joueur sur le terrain de leur côté du ballon, Carnes étant capable d’intervenir à chaque position. La junior du Sud-Ouest a montré sa polyvalence en créant toutes les premières occasions pour les Trojans, aboutissant même au but gagnant de Johnson. Elle est passée de boîte en boîte dans les possessions gagnantes du milieu de terrain, puis dans la dernière ligne droite, elle a rejoint la ligne arrière de la défense.

“J’entraîne Southwestern depuis 15 ans, Kaylyn est la joueuse la plus complète que j’ai entraînée”, a déclaré Houser à propos de Carnes. « Elle a juste un comportement, elle a juste une façon de se comporter. Elle est implacable, elle est rapide, elle voit le terrain, elle a juste la capacité de savoir où aller.

Bien que la saison de Southwestern ne soit pas encore terminée, elle a atteint son objectif de remporter un titre de section, étant en mesure d’envoyer ses seniors avec un patch.

“J’en ai eu une lors de ma première année et c’est vraiment un sentiment formidable”, a ajouté Galati à propos de sa victoire au titre de section. “Il n’y a rien de tel et ne pas sortir aussi tôt est vraiment agréable en dernière année.”

Southwestern affrontera un adversaire familier dans le champion de classe B1 Fredonia ce mardi à 19h30 au West Seneca West High School. Les Trojans ont battu les Billies lors des deux rencontres cette année, mais Houser ne sous-estime pas Fredonia.

“Cela va être très difficile”, a déclaré Houser à propos du match contre Fredonia mardi. « Les gens vont regarder le bilan de Fredonia et le nôtre, mais j’ai été impressionné. J’ai observé Fredonia et ils ont tenu les équipes à l’écart, ils sont très organisés en défense. En regardant ce match aujourd’hui, quand ils ont pris l’avantage 1-0, on avait juste le sentiment que ça allait être très dur contre eux. C’est une équipe très différente et ils ont beaucoup grandi, ils ont un bon objectif et ça va être amusant.







