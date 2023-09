Les Chevaliers visitent Mercyhurst Prep ce soir | Actualités, Sports, Emplois

Les Eisenhower Knights (3-2) joueront un rare match de jeudi soir sur la route lorsqu’ils se rendront à l’Université de Mercyhurst pour affronter les Mercyhurst Prep Lakers (5-0) dans un match de région 2.

La pénurie d’officiels de football dans le district 10 a contraint de nombreuses équipes à jouer les jeudis et samedis cet automne. Eisenhower fera sa part avec le match de ce soir et un match du samedi après-midi plus tard cette saison.

Les Knights devront jouer un match presque parfait pour se mettre en position de gagner ce soir alors qu’ils affronteront une équipe de Mercyhurst qui tire à plein régime.

« C’est l’une des meilleures équipes Mercyhurst Prep que j’ai vues depuis 20 ans », » a déclaré l’entraîneur-chef d’Eisenhower, Jim Penley. «Ils ont énormément de taille et de force à l’avant avec un solide contingent de joueurs compétents qui se classent parmi les meilleurs du District 10 en ce qui concerne les statistiques.

Les Lakers ont une attaque équilibrée dirigée par le quart-arrière de deuxième année de 5 pieds 11 pouces et 175 livres, Paul Johnson, qui a complété 39 des 57 passes pour 840 verges avec 13 passes de touché et aucune interception. Il a également ajouté 344 verges au sol et six touchés.

« Leur jeune quarterback est impressionnant et peut vous tuer avec ses pieds ou son bras », » dit Penley. « Nous devons être très disciplinés pour le défendre. »

Le meilleur coureur des Lakers est Jeremy Ganska, senior de 6 pieds et 175 livres, qui totalise 613 verges en 60 courses et sept touchés.

Eisenhower vient de subir une défaite difficile contre Lakeview la semaine dernière et aura besoin du quart-arrière senior Shawn Pascuzzi pour poursuivre son jeu solide et mener de longs entraînements pour garder l’offensive des Lakers sur le banc. Passcuzzi connaît une belle saison à part entière, menant les Knights au chapitre des passes (32 sur 59, 507 verges et 9 touchés). Il mène également les Knights au sol avec 48 courses pour 398 verges et cinq touchés.

La principale cible de Pascuzzi est l’ailier rapproché senior de 6 pieds 4 pouces Kris Bunk, qui compte 15 réceptions pour 247 verges et six réceptions de touché.

« Leur défense est incroyablement agressive et fait un excellent travail de ralliement au ballon. » » dit Penley. « Nous devrons contrôler le rythme du match et jouer un football absolument sans erreur pour pouvoir nous mettre dans la meilleure position pour gagner. »

Le match d’aujourd’hui est prévu pour un coup d’envoi à 19 heures au Saxon Stadium.







