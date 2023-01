Les Chevaliers de Colomb de Princeton font un don de 2 056 $ à Gateway Services – Shaw Local

Jeff Peacock, grand chevalier du conseil 5591 des Chevaliers de Colomb Father Edward Farrell à Princeton, a remis un chèque de 2 056,40 $ à Tracy Wright, PDG de Gateway Services.

Des fonds ont été recueillis grâce à la campagne annuelle Tootsie Roll Drive.

« Les Chevaliers de Colomb sont une organisation fraternelle qui soutient des organisations caritatives locales comme Gateway Services », a déclaré Peacock. “Nous apprécions le soutien que nous a témoigné la communauté.”

Wright a déclaré que les fonds iront aux services et aux soutiens.

« Nous sommes très reconnaissants d’avoir un conseil local des Chevaliers de Colomb qui consacre son temps à amasser des fonds grâce à ses ventes annuelles de Tootsie Roll », a déclaré Wright. “Leurs efforts sont appréciés et font vraiment une différence dans la vie de tant de gens.”

Gateway Services a été créé en 1970, la même année que le premier Tootsie Roll Drive a eu lieu à Chicago. Des services et des soutiens sont fournis aux personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou développementale dans les comtés de Bureau, Marshall et Putnam. Pour en savoir plus, visitez www.gateway-services.org ou retrouvez-les sur Facebook