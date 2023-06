Les chercheurs utilisent des bottes, des badges et des restes d’uniformes pour aider à identifier les soldats tués pendant la Première Guerre mondiale

Au moins 600 000 soldats qui mort en France pendant la Première Guerre mondiale sont toujours officiellement portés disparus, leurs lieux de repos inconnus et non marqués.

Alors que le passage du temps rend la tâche de récupérer les morts de guerre perdus de plus en plus complexe, il est encore possible d’identifier quelques-uns des morts.

La première étape consiste à déterminer si les restes découverts sont vraiment ceux d’un soldat de la Première Guerre mondiale.

Les chercheurs utilisent l’état des restes et des bouts d’uniforme ou d’équipement pour vérifier que le squelette ne date pas d’une période antérieure ou qu’il ne témoigne pas d’une scène de crime.

Ensuite, ils essaient de vérifier la nationalité du soldat.

« Les meilleures sources de preuve sont les bottes en cuir renforcé de métal, qui se conservent bien et sont différentes selon les pays », a déclaré Stephan Naji, chef de l’unité de récupération à la Commonwealth War Graves Commission (CWGC).

Des soldats du British Columbia Regiment (Duke of Connaught’s Own) de l’Armée canadienne portent le cercueil de l’un des trois soldats canadiens morts pendant la Première Guerre mondiale alors qu’ils sont enterrés lors d’un service funèbre au cimetière militaire anglais de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC) à Loos-en-Gohelle, près de Lens, dans le nord de la France, le 8 juin 2023. DENIS CHARLET/AFP via Getty Images

Son équipe dans la région de Calais, dans le nord de la France, est régulièrement contactée lorsque des restes sont découverts.

Les soldats incontestablement français ou allemands sont remis à l’Office français des anciens combattants (ONAC) ou à l’agence allemande des sépultures de guerre VDK.

« S’il y a une plaque militaire avec un nom et une preuve de parenté, les descendants du soldat peuvent le rapatrier dans sa maison familiale ou ils peuvent laisser l’État l’enterrer dans un cimetière national », a déclaré Stéphane Jocquel de l’ONAC.

Les tests ADN sont rarement pratiqués sur les restes des combattants français.

L’une des missions du CWGC est d’aider les autorités à identifier le plus possible les 100 000 soldats de l’ancien Empire britannique toujours portés disparus.

Les boutons et les insignes des uniformes sont des indices clés, tout comme les insignes de régiment ainsi que les bouteilles d’eau ou les sifflets portant le nom de l’unité du soldat.

Mais tous les signes révélateurs doivent correspondre. Certains soldats échangeaient des insignes en signe de camaraderie ou récupéraient du matériel de frères d’armes tombés. Les bottes australiennes, par exemple, étaient particulièrement prisées pour leur qualité.

Les enquêteurs nettoient également les objets personnels, comme les rasoirs, les fourchettes et les montres, pour des détails fins comme les initiales gravées du propriétaire ou un poinçon indiquant la date et le lieu de fabrication de l’objet.

S’ils peuvent confirmer la nationalité du soldat, ils transmettent l’information aux autorités du pays, qui la recoupent avec leurs listes de combattants disparus.

Certains pays, dont les États-Unis, l’Australie, la Grande-Bretagne et le Canada, effectuent des recherches généalogiques pour tenter de retracer les descendants, y compris des tests ADN s’il en existe.

Au ministère de la Défense, une division s’emploie à ramener chez eux les dizaines de milliers de soldats non identifiés. À la Defense POW/MIA Accounting Agency, les experts passent des années à utiliser l’ADN, les dossiers dentaires, les dossiers des sinus et les radiographies pulmonaires pour identifier les restes des militaires tués au combat, CBS News a rapporté le mois dernier.

Depuis 2015, la DPAA a identifié près de 1 200 soldats, marins, aviateurs et marines à partir de dépouilles rapportées de 45 pays.

En 2006, les restes de US Army Pvt. François Lupo a été la première victime de la Première Guerre mondiale à être récupérée et identifiée par l’agence.

L’an dernier, les autorités britanniques et canadiennes ont donné sept soldats tués pendant la Première Guerre mondiale un enterrement militaire complet après la découverte de leurs restes lors de la construction d’un gazoduc en Belgique.

La recherche peut prendre plusieurs années et ne réussit que dans environ 2 à 3% des cas, selon Alain Jacques, chef du service d’archéologie à Arras, dans le nord de la France.

Si un soldat est identifié avec succès, sa dépouille est enterrée avec les honneurs militaires au cimetière du Commonwealth le plus proche, en présence des descendants qui souhaitent y assister.

Lorsque le soldat ne peut être identifié, il est réenterré avec les honneurs sous une pierre tombale portant les mots « Connu de Dieu ».

L’épitaphe a été choisie par le poète britannique Rudyard Kipling, qui a passé des années à chercher en vain son propre fils après sa disparition, à l’âge de 18 ans, dans ce qu’on appellerait la guerre pour mettre fin à toutes les guerres.