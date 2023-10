Les chercheurs sur le sommeil s’attaquent à la question éternelle : est-ce que le fait de répéter la répétition est une mauvaise chose ?

Appuyer sur le bouton snooze de votre réveil pourrait être une bonne solution, suggère une nouvelle étude publiée cette semaine. Dans deux études, les scientifiques ont trouvé des preuves selon lesquelles une majorité de personnes font régulièrement la sieste et que cette habitude ne semble pas nuire sensiblement à notre sommeil. Cela pourrait même aider à rendre certaines personnes plus alertes le matin.

Les fans en ont-ils assez de Marvel et DC ? Fatigue des super-héros au NYCC 2023

La recherche a été menée par des scientifiques suédois et australiens, dirigés par Tina Sundelin, psychologue et chercheuse sur le sommeil à l’Université de Stockholm. Sundelin a parfois été un fervent snoozer. Et comme beaucoup de gens, elle avait entendu parler depuis longtemps des prétendus effets négatifs de la sieste sur la santé. Mais lorsque Sundelin a regardé plus en profondeur, elle n’a trouvé aucune donnée réelle pour étayer cette affirmation.

« En tant que chercheuse sur le sommeil, j’ai essayé de trouver les preuves derrière cela et je n’ai trouvé aucune étude », a-t-elle déclaré à Gizmodo dans un e-mail.

Pour mieux comprendre la sieste, elle et ses collègues ont décidé de mener deux études. Dans la première, ils ont interrogé plus de 1 700 personnes en ligne sur leurs habitudes de sommeil. 69 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser le bouton snooze de leur alarme ou régler plusieurs alarmes au moins de temps en temps. Les snoozers étaient généralement plus jeunes que les non-snoozers et plus susceptibles d’être des oiseaux de nuit. Ils ont également déclaré dormir un peu moins en semaine (environ 13 minutes de moins) et avoir davantage de somnolence matinale. Mais surtout, il n’y avait aucune différence significative dans la qualité moyenne du sommeil rapportée par les deux groupes.

« La raison la plus courante pour dormir est de se sentir trop fatigué pour se réveiller, mais beaucoup dorment aussi parce que ça fait du bien », a noté Sundelin.

Dans la deuxième étude, l’équipe a recruté 31 somnolents habituels auto-identifiés pour être étroitement surveillés dans un laboratoire du sommeil pendant trois nuits non consécutives. Après la première nuit de sommeil régulier, chaque participant a dormi une nuit en étant autorisé à dormir et l’autre sans pouvoir dormir. Le lendemain, les volontaires ont passé des tests cognitifs simples le matin et l’après-midi.

Les chercheurs n’ont trouvé aucune différence significative dans les niveaux d’hormones de stress, la somnolence matinale, l’humeur et la structure globale du sommeil, qu’ils dorment ou non. Les gens ont effectivement perdu environ six minutes de sommeil lorsqu’ils dormaient, mais ils étaient également moins susceptibles de se réveiller d’un sommeil profond, ce qui peut aggraver notre état de santé. inertie du sommeil– la somnolence temporaire que nous ressentons au réveil. Et les gens ont même obtenu en moyenne de meilleurs résultats à plusieurs tests cognitifs le matin lorsqu’ils dormaient, ce qui suggère que cela les rendait plus alertes.

Le travail de l’équipe, publié Mercredi dans le Journal of Sleep Research, est l’un des premiers à examiner les effets de la sieste. Mais leurs conclusions concordent généralement avec une autre étude publié l’année dernière, qui a révélé que les snoozers ne dormaient pas beaucoup moins et ne se sentaient pas plus somnolents en moyenne que les non-snoozers. Donc, à tout le moins, il semble que dormir ne nuit pas aux personnes qui s’y livrent régulièrement. Et il pourrait même s’agir d’un comportement adaptatif pour les personnes qui aiment dormir plus tard dans la nuit ou qui ont besoin de plus de temps le matin pour réduire leur inertie du sommeil, théorisent les auteurs.

« Je ne recommanderais pas à ceux qui ne dorment pas de commencer à dormir, mais pour ceux qui trouvent le sommeil utile (ou luxueux), il n’y a aucune raison d’arrêter, tant que ce n’est pas excessif et tant que vous consommez suffisamment d’énergie. dormez dont vous avez besoin (et peut-être tant que vous ne perturbez pas le sommeil de ceux qui vous entourent !) », a déclaré Sundelin.

Les futures études sur la sieste devraient idéalement porter sur des échantillons plus grands ou tenter de suivre les effets à long terme de la sieste, a-t-elle ajouté. Elle et son équipe étudient déjà d’autres façons dont le sommeil des gens peut être perturbé et comment cela peut affecter leur comportement à l’éveil. Ils étudient actuellement les effets de l’inertie du sommeil chez les médecins qui dorment pendant leur garde.