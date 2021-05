Pendant des décennies, il existe un lien fort mais mal compris entre le sommeil et la formation et la solidification de la mémoire dans le cerveau humain.

Dans une étude récente, l’équipe de chercheurs internationaux a mené deux expériences sur une vingtaine de volontaires à qui ils ont demandé de se souvenir des liens spécifiques entre des mots et des scènes donnés, ou des mots et des objets spécifiques, avant de faire une sieste.

Les deux types d’associations mot-scène ou mot-objet déclenchent différentes parties du cerveau, permettant aux chercheurs de mieux comprendre quels souvenirs ont été réactivés au cours de l’expérience et leur intensité.

Ils ont ensuite surveillé le cerveau des participants à l’aide de scans électroencéphalogramme (EEG) pendant qu’ils dormaient pendant au moins 30 minutes mais jusqu’à 120 minutes. Les volontaires ont ensuite été testés sur ce dont ils se souvenaient à leur réveil.

Les scientifiques du sommeil voulaient examiner l’interaction entre deux types d’activité cérébrale: les oscillations lentes (SO) des ondes cérébrales qui se produisent normalement tout au long des cycles de sommeil humain et les poussées d’activité du fuseau du sommeil, qui se produisent généralement pendant un sommeil sans rêve en dehors du mouvement rapide des yeux ( REM) dormir.

Au cours de leurs recherches, l’équipe a pu établir un lien entre la connexion SO-Spindle et un meilleur rappel plus détaillé des souvenirs passés.

La combinaison du SO et des modèles de fuseau de l’activité cérébrale a maintenant été observée et documentée, et semble indiquer exactement comment le cerveau «verrouille» certaines expériences dans la mémoire à long terme.

Plus ces deux modèles d’activité cérébrale se combinent et s’alignent en premier lieu, plus nous avons de chances de nous souvenir des événements, et de manière plus détaillée.

«Notre principal moyen de renforcer les souvenirs pendant que nous dormons est la réactivation d’informations précédemment apprises, ce qui nous permet de solidifier les souvenirs dans des magasins néocorticaux à long terme», dit le neuropsychologue Bernhard Staresina de l’Université de Birmingham au Royaume-Uni.

«Nous avons découvert une interaction complexe de l’activité cérébrale – oscillations lentes et fuseaux de sommeil – qui créent des fenêtres d’opportunité permettant cette réactivation.»

Les expériences n’impliquaient qu’un maximum de deux heures de sommeil, alors maintenant les chercheurs veulent explorer l’activité cérébrale au cours d’une nuit complète de sommeil tout en examinant également l’activité dans d’autres parties du cerveau telles que l’hippocampe, pour mieux se concentrer sur le mécanisme exact utilisé pour stocker des souvenirs à long terme et y accéder plus tard dans la vie.

Selon le neuropsychologue Thomas Schreiner, les résultats soulignent la «Importance des rythmes de sommeil orchestrés pour renforcer nos pouvoirs de rappel et orchestrer la création de souvenirs.»

