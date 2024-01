Les chercheurs sur le cancer de Dana-Farber accusés d’avoir manipulé des données

Les responsables de Dana-Farber ont révélé que le processus d’examen de certaines études avait commencé il y a plus d’un an. Le responsable de l’intégrité de la recherche de l’institut, Barrett Rollins, a déclaré à STAT la semaine dernière que même si Dana-Farber n’avait pas terminé d’examiner toutes les affirmations, plusieurs étaient suffisamment sérieuses pour que les chercheurs discutent avec des revues de la possibilité de retirer un article et d’en corriger d’autres. Aucune des allégations examinées jusqu’à présent n’a été rejetée faute de fondement scientifique.

“Ils étaient tous crédibles”, a déclaré Rollins. “Jusqu’à présent.”

Il a ajouté que « crédible » ne signifie pas qu’une allégation est vraie, mais simplement qu’elle est suffisamment spécifique et plausible pour justifier un examen plus approfondi.

L’étude existante de l’institut s’est élargie et a gagné en urgence après qu’un détective scientifique, Sholto David, a commencé à examiner les articles co-écrits par les chercheurs de Dana-Farber en décembre. Il affirme avoir repéré des problèmes avec les chiffres dans 57 articles, dont beaucoup sont largement cités, dont les auteurs comprennent quatre des plus grands scientifiques de l’institut affilié à Harvard, dont Glimcher, Hahn, Irene Ghobrial et Kenneth Anderson.

Certains de ces problèmes présumés ont été décrits pour la première fois par David lui-même, tandis que d’autres ont été signalés en ligne il y a des années. Dans de nombreux cas, David estime que les images ont été clairement et délibérément manipulées pour tromper le lecteur, alléguant une mauvaise conduite scientifique.

« De mon point de vue, les erreurs parlent d’elles-mêmes », a déclaré David, qui posté inquiétudes sur un blog début janvier qui étaient couvert par le Harvard Crimson, le journal étudiant de l’université.

Glimcher, Hahn et Anderson n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, Glimcher et Ghobrial renvoyant STAT au bureau des communications de l’institut.

Ghobrial a répondu à plusieurs commentaires de David sur PubPeer, un site Web qui permet aux utilisateurs de publier des préoccupations concernant des articles de recherche, sur des articles qu’elle avait co-écrits, remerciant David pour ses commentaires et affirmant qu’elle enquêterait sur ces problèmes. Glimcher a également répondu à un commentaire de PubPeer, renvoyant le commentateur anonyme au premier et au dernier auteurs du journal.

Rollins a également noté que certaines enquêtes sur les fautes scientifiques qui sont en voie d’achèvement impliquent certains des articles cités par David. Rollins n’a pas nommé d’études ou de chercheurs spécifiques, citant la politique de confidentialité de l’institut concernant traitement des fautes présumées cas. Il a également déclaré qu’il ne savait pas si l’institut était au courant de problèmes liés aux recherches passées de Glimcher au moment de sa visite. rendez-vous 2016 en tant que PDG, soulignant qu’il n’a pas participé à son embauche.

Dans une déclaration envoyée à STAT, la porte-parole de Dana-Farber, Ellen Berlin, a souligné que les problèmes potentiels avec un chiffre n’indiquent pas nécessairement une mauvaise conduite, généralement définie comme un effort intentionnel pour fabriquer ou falsifier des résultats d’une manière qui ne correspond pas à la pratique scientifique acceptée.

« La présence de divergences dans les images d’un article ne constitue pas une preuve de l’intention de tromper d’un auteur. Cette conclusion ne peut être tirée qu’après un examen minutieux et factuel qui fait partie intégrante de notre réponse. Nous nous engageons en faveur d’une culture de responsabilité et d’intégrité. Chaque demande concernant l’intégrité de la recherche est examinée de manière approfondie », a écrit Berlin dans un e-mail. “Nos efforts sont concentrés sur la localisation et l’examen des données originales, ainsi que sur la prise des mesures correctives appropriées.”

Des erreurs honnêtes se produisent dans les documents de recherche, a déclaré Sidd Jaiswal, pathologiste et chercheur en cancer à l’Université de Stanford – dans certains cas, assez facilement. « Des centaines d’analyses peuvent être intégrées dans un document final. Vous pouvez faire une erreur”, a-t-il déclaré. “De telles erreurs devraient être corrigées, mais je ne pense pas qu’elles reflètent une quelconque mauvaise intention de la part du scientifique.”

