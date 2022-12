Les chercheurs sur la peine de mort qualifient 2022 d’« année des exécutions bâclées »

Au Nevada, où l’État n’a exécuté personne depuis 2006, le Conseil des grâces de l’État discutera la semaine prochaine de l’opportunité de commuer les peines de mort des 65 condamnés à mort du Nevada en prison à vie.

Sur les 18 exécutions de cette année, le Texas et l’Oklahoma en ont chacun effectué cinq, suivis de l’Arizona avec trois et de l’Alabama avec deux. L’Oklahoma a fait la une des journaux plus tôt dans l’année lorsque l’État a annoncé qu’il chercherait à exécuter 25 prisonniers sur une période de 29 mois. Les exécutions dans l’Oklahoma ont été interrompues en 2015 en raison d’exécutions bâclées, puis plus tard en raison d’un procès concernant l’une des drogues utilisées lors des injections létales, mais elles ont depuis repris.

Le rapport de vendredi a cité des problèmes pour tenter de procéder à des exécutions dans une série d’États. En Arizona, les responsables de la prison ont eu du mal à accéder à une veine chez un homme qui avait longtemps prétendu qu’il était innocent du meurtre d’une fillette de 8 ans, et n’ont pu le faire qu’une fois que l’homme lui-même a suggéré qu’ils essaient de trouver une veine dans sa main à la place.

Dans le Tennessee, le gouverneur a interrompu toutes les exécutions jusqu’à l’année prochaine après que l’État n’a pas correctement testé les drogues injectables létales, une révélation qui a conduit à l’arrêt d’une exécution environ une heure avant qu’un prisonnier ne soit tué.

En Caroline du Sud, où les responsables avaient cherché des alternatives après avoir eu des problèmes pour trouver des drogues injectables létales, un juge a empêché l’État d’aller de l’avant avec des exécutions par peloton d’exécution ou chaise électrique, jugeant les méthodes cruelles et inhabituelles.

Pourtant, peut-être qu’aucun État n’avait autant de problèmes de grande envergure que l’Alabama.

En décrétant le moratoire temporaire sur les exécutions le mois dernier, la gouverneure de l’Alabama, Kay Ivey, a déclaré qu’elle ne croyait pas que les autorités pénitentiaires ou les forces de l’ordre étaient responsables de ces tentatives bâclées. Au lieu de cela, Mme Ivey, une républicaine, a blâmé les avocats qui ont interjeté appel pour les prisonniers à l’approche de la date de leur exécution, affirmant qu’ils n’avaient pas laissé suffisamment de temps aux responsables de la prison pour procéder aux exécutions avant l’expiration des mandats de mort.

Les avocats de la défense se sont hérissés à cette affirmation, affirmant que leurs appels soulevaient souvent de nouveaux problèmes importants et que l’État aurait dû avoir le temps de procéder aux exécutions si elles avaient été correctement menées.