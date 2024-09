Les chercheurs soulignent le rôle essentiel de la simulation numérique pour la fabrication additive dans l’espace

Schéma de l’unité de dépôt de poudre utilisée dans les expériences en apesanteur par Zocca et al. (Publié dans « A Comprehensive Review on Metal Laser Additive Manufacturing in Space: Modelling and Perspectives », avec l’aimable autorisation d’Acta Astronautica)

Des chercheurs du Département des sciences et de l’ingénierie de la Terre et de l’espace et du Département de génie mécanique de l’Université York, à Toronto, au Canada, ont récemment publié une étude axée sur la fabrication additive de métaux par laser dans l’espace. L’article, publié dans Acta Astronauticamet en évidence le rôle des simulations numériques en remplacement des expériences in situ.

Les simulations numériques sont des outils essentiels et rentables pour prédire la qualité des composants, améliorer la fiabilité et optimiser les paramètres de fabrication dans la fabrication additive spatiale. En relevant les défis uniques de la fabrication spatiale, les chercheurs pensent que la fabrication additive métallique promet de révolutionner les missions spatiales, en réduisant le temps et les coûts de développement tout en répondant aux exigences strictes de l’industrie spatiale.

LE MONDE DU METAL AM DANS VOTRE BOÎTE DE RÉCEPTION Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire

Alors que la fabrication additive par filaments fondus (FFF) est devenue la technique prédominante à bord de la Station spatiale internationale, avec des résultats probants dans les matériaux polymères, la fabrication additive métallique dans l’espace en est encore à ses balbutiements. En fait, le premier composant métallique a été fabriqué de manière additive à bord de l’ISS en juin 2024.

Les chercheurs estiment qu’il est impératif de relever les défis actuels liés aux propriétés des matériaux, à la sécurité des procédés et à l’adaptation des équipements à la microgravité. Les progrès continus dans ce domaine devraient élargir considérablement le champ d’application de la fabrication dans l’espace, ce qui pourrait permettre des missions plus ambitieuses et une présence durable dans l’espace.

L’intégration de modèles de simulation avancés et l’exploration d’une gamme de technologies de fabrication additive seront essentielles pour surmonter ces obstacles et exploiter pleinement le potentiel de la FA pour les applications spatiales.

« Une revue complète sur la fabrication additive laser métal dans l’espace : modélisation et perspectives » est disponible icidans son intégralité.

www.lassonde.yorku.ca