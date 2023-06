Les chercheurs s’inquiètent de l’augmentation de la consommation d’antipsychotiques dans les foyers de soins de longue durée

Une nouvelle étude a révélé une augmentation de l’utilisation d’antipsychotiques dans les foyers de soins de longue durée à travers le Canada malgré l’absence d’augmentation significative des symptômes comportementaux des résidents – ce qui pourrait exposer un domaine potentiel de préoccupation pour la qualité des soins, selon les chercheurs.

L’étude, publiée dans Health Services Insights, a examiné les données des rapports annuels de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) pour évaluer l’impact de la COVID-19 sur les taux d’admission et de sortie des résidents, les attributs de santé des résidents, les traitements et la qualité des soins.

Les données du rapport ont été recueillies deux ans avant la pandémie et au cours de la première année de COVID-19, et provenaient de plus de 500 000 résidents de l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Les chercheurs se sont concentrés sur ces provinces car elles abritaient les établissements avec le plus grand nombre de cas de COVID-19 au début de la pandémie.

Selon John Hirdes, professeur à l’École des sciences de la santé publique de l’Université de Waterloo, il y avait environ 10% de probabilités ajustées en fonction du risque d’utilisation potentiellement inappropriée d’antipsychotiques dans les provinces étudiées, par rapport à la période pré-pandémique.

Selon les résultats de l’étude, l’augmentation a été la plus élevée en Alberta et la plus faible en Ontario. La consommation d’antipsychotiques en Alberta est passée de 18,4 % en 2019/2020 à 20 % en 2020/2021. En Ontario, l’utilisation est passée de 20,4 % en 2019/2020 à 22,3 % en 2020/2021.

Cette augmentation peut exposer un domaine potentiel de préoccupation pour la qualité des soins, car les chercheurs n’ont pas observé d’augmentation significative des symptômes comportementaux de psychose qui conduiraient les patients à nécessiter des médicaments antipsychotiques.

« (Cela) soulève la question de savoir si ces médicaments ont été utilisés de manière préventive en prévision des défis lors des épidémies et des pénuries de personnel », a déclaré Hirdes, dans un communiqué de presse.

La pandémie a été particulièrement difficile pour les foyers de soins de longue durée, dont beaucoup ont été inondés de patients COVID-19 nécessitant des soins. Cependant, tous les autres indicateurs de qualité étudiés dans la recherche sont restés stables, ce qui, selon Hirdes, reflète positivement les efforts du personnel des foyers de soins de longue durée.

Les auteurs de l’étude écrivent que si les faiblesses de la pandémie dans le secteur de la santé — telles que la pratique et le contrôle des infections, la préparation aux urgences et le soutien du personnel dans les soins de santé — les données ont montré une qualité de soins similaire par rapport à la période pré-pandémique dans tous les autres aspects.

Les auteurs disent que davantage de recherches devraient être menées pour mieux comprendre l’impact des épidémies de COVID-19 sur les établissements de santé et la qualité des soins reçus par les résidents.

La prescription de médicaments antipsychotiques est utilisée pour réduire ou soulager les symptômes de la psychose, y compris les délires et les hallucinations, selon l’Association canadienne pour la santé mentale (CAMH).

Ces médicaments sont également connus comme traitement de la psychose qui survient chez les personnes atteintes de trouble bipolaire, de dépression et de la maladie d’Alzheimer, ainsi que chez les personnes atteintes de schizophrénie.

Selon le CAMH, ces médicaments ont des effets secondaires désagréables, notamment des étourdissements, une prise de poids et un diabète, dont la plupart disparaîtront après l’arrêt de la consommation de drogues. Il existe cependant un risque d’affection à long terme appelée dyskinésie tardive, qui pousse les gens à faire des mouvements involontaires.