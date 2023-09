Les chercheurs se précipitent pour retrouver les corps dans une ville libyenne où 5 100 personnes sont mortes dans les inondations après l’effondrement de deux barrages – Twin Cities

Par SAMY MAGDY et YOUSEF MURAD (Associated Press)

DERNA, Libye (AP) — Des équipes de recherche ont parcouru les rues, les bâtiments détruits et même la mer mercredi à la recherche de corps dans une ville côtière libyenne où l’effondrement de deux barrages a déclenché une crue soudaine massive qui a tué au moins 5 100 personnes.

La ville méditerranéenne de Derna a eu du mal à obtenir de l’aide après que le déluge de dimanche soir ait emporté la plupart des routes d’accès. Les travailleurs humanitaires qui ont réussi à atteindre la ville ont décrit la dévastation dans son centre, avec des milliers de personnes toujours portées disparues et des dizaines de milliers sans abri.

« Les corps sont partout, dans les maisons, dans les rues, en mer. Partout où vous allez, vous trouvez des hommes, des femmes et des enfants morts », a déclaré par téléphone Emad al-Falah, un travailleur humanitaire de Benghazi, depuis Derna. « Des familles entières ont été perdues. »

La tempête méditerranéenne Daniel a provoqué dimanche des inondations meurtrières dans de nombreuses villes de l’est de la Libye, mais la plus touchée a été celle de Derna. Deux barrages dans les montagnes au-dessus de la ville se sont effondrés, envoyant des eaux de crue dévaler la rivière Wadi Derna et traverser le centre-ville, emportant des pâtés de maisons entiers.

Près d’un quart de la ville a disparu, ont indiqué les services d’urgence.

Les vagues ont atteint 7 mètres, a déclaré Yann Fridez, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Libye, à la chaîne France24.

L’enseignant Mohammed Derna a déclaré que lui, sa famille et ses voisins se sont précipités sur le toit de leur immeuble, stupéfaits par le volume d’eau qui passait. Il a atteint le deuxième étage de nombreux bâtiments, a-t-il déclaré. Ils ont observé les gens en contrebas, notamment les femmes et les enfants, emportés par les eaux.

« Ils criaient : « À l’aide, à l’aide » », a-t-il déclaré au téléphone depuis un hôpital de campagne à Derna. « C’était comme un film d’horreur hollywoodien. »

Derna se trouve sur une étroite plaine côtière, sous des montagnes escarpées. Les deux seules routes praticables en provenance du sud empruntent un itinéraire sinueux à travers les montagnes.

Les ponts effondrés sur la rivière divisent le centre-ville, entravant encore davantage la circulation.

Les équipes de recherche ont traversé des immeubles d’habitation détruits et ont récupéré les morts flottant au large de la mer Méditerranée, a déclaré al-Falah.

Ossama Ali, porte-parole d’un centre d’ambulance dans l’est de la Libye, a déclaré qu’au moins 5 100 décès avaient été enregistrés à Derna, ainsi qu’une centaine d’autres ailleurs dans l’est de la Libye. Plus de 7 000 personnes ont été blessées dans la ville.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur de l’est de la Libye a estimé le nombre de morts à Derna à plus de 5 300, selon l’agence de presse officielle.

Le nombre de décès est susceptible d’augmenter puisque les équipes continuent de collecter les corps, a déclaré Ali. Au moins 9 000 personnes sont portées disparues, mais ce nombre pourrait diminuer à mesure que les communications seront rétablies.

Au moins 30 000 personnes à Derna ont été déplacées par les inondations, a déclaré l’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU.

La tempête a touché d’autres régions de l’est de la Libye, notamment les villes de Bayda, Susa et Marj. Les sauveteurs ont récupéré au moins 150 corps mercredi au large de Bayda, portant le nombre de morts dans la ville à environ 200, a déclaré Ali.

La dévastation surprenante a mis en évidence l’intensité de la tempête, mais aussi la vulnérabilité de la Libye. Le pays est divisé par des gouvernements rivaux, l’un à l’est, l’autre à l’ouest, ce qui a pour conséquence une négligence des infrastructures dans de nombreuses régions.

Ahmed Abdalla, un survivant qui a rejoint les efforts de recherche et de sauvetage, a déclaré qu’ils déposaient les corps dans la cour d’un hôpital avant de les emmener pour les enterrer dans des fosses communes du seul cimetière intact de Derna.

« La situation est indescriptible. Des familles entières sont mortes dans cette catastrophe. Certains ont été emportés par la mer », a déclaré Abdalla par téléphone.

Derna se trouve à 250 kilomètres (150 miles) à l’est de Benghazi, où l’aide internationale a commencé à arriver mardi.

L’Égypte, l’Algérie et la Tunisie voisines, ainsi que la Turquie, l’Italie et les Émirats arabes unis, ont envoyé des équipes de secours et de l’aide. Les gouvernements britannique et allemand ont également envoyé de l’aide, notamment des couvertures, des sacs de couchage, des matelas, des tentes, des filtres à eau et des générateurs.

Le président américain Joe Biden a également déclaré que les États-Unis enverraient de l’argent aux organisations humanitaires et se coordonneraient avec les autorités libyennes et les Nations Unies pour fournir un soutien supplémentaire.

Les autorités ont transféré des centaines de corps dans les morgues des villes voisines. Plus de 300 personnes, dont 84 Égyptiens, ont été transportées à la morgue de la ville de Tobrouk, à 169 kilomètres à l’est de Derna, a rapporté le centre médical local.

Les listes de victimes montrent que la Libye, malgré ses troubles, a toujours attiré les travailleurs de toute la région en raison de son industrie pétrolière.

Plus de 70 des morts de Derna étaient originaires d’un seul village du sud de l’Égypte, El-Sharif. Mercredi matin, des centaines de personnes ont assisté à des funérailles collectives dans le village pour 64 personnes.

Rabei Hanafy a déclaré que sa famille élargie avait perdu 16 hommes dans les inondations, dont 12 ont été enterrés mercredi. Les funérailles de quatre autres personnes ont eu lieu dans une ville du nord du delta du Nil.

Parmi les personnes tuées en Libye se trouvait la famille de Saleh Sariyeh, un Palestinien originaire du camp de réfugiés d’Ein el-Hilweh au Liban et qui vivait à Derna depuis des décennies. L’homme de 62 ans, sa femme et ses deux filles ont tous été tués lorsque leur maison à Derna a été emportée par les eaux, a déclaré son neveu Mohammed Sariyeh.

Les quatre ont été enterrés à Derna. En raison des échanges de tirs en cours à Ein el-Hilweh, la famille n’a pas pu organiser de rassemblement pour recevoir les condoléances de ses amis et voisins, a expliqué Mohammed.

Derna, située à environ 900 kilomètres à l’est de la capitale Tripoli, est contrôlée par les forces du puissant commandant militaire Khalifa Hifter, allié du gouvernement de l’est de la Libye. Le gouvernement rival de l’ouest de la Libye, basé à Tripoli, est allié à d’autres groupes armés.

Derna était autrefois une plaque tournante pour les groupes extrémistes dans les années de chaos qui ont suivi le soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.

___

Magdy a rapporté du Caire. Le rédacteur d’Associated Press Bassem Mroue à Beyrouth a contribué à ce rapport.