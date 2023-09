Les chercheurs se précipitent pour récupérer les corps dans une ville libyenne où 5 100 personnes sont mortes dans les inondations après l’effondrement de 2 barrages

La tempête méditerranéenne Daniel a provoqué dimanche des inondations meurtrières dans de nombreuses villes de l’est de la Libye, mais le le plus touché a été Derna . Deux barrages dans les montagnes au-dessus de la ville se sont effondrés, envoyant des eaux de crue dévaler la rivière Wadi Derna et traverser le centre-ville, emportant des pâtés de maisons entiers.

L’enseignant Mohammed Derna a déclaré que lui, sa famille et ses voisins se sont précipités sur le toit de leur immeuble, stupéfaits par le volume d’eau qui passait. Il a atteint le deuxième étage de nombreux bâtiments, a-t-il déclaré. Ils ont observé les gens en contrebas, notamment les femmes et les enfants, emportés par les eaux.

L’Égypte, l’Algérie et la Tunisie voisines, ainsi que la Turquie, l’Italie et les Émirats arabes unis, ont envoyé des équipes de secours et de l’aide. Les gouvernements britannique et allemand ont également envoyé de l’aide, notamment des couvertures, des sacs de couchage, des matelas, des tentes, des filtres à eau et des générateurs.