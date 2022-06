Les chercheurs qui ressuscitent la thérapie psychédélique pour les vétérans

Dans une deuxième étude, le Dr Stauffer testera si la MDMA peut améliorer la thérapie de groupe pour les anciens combattants atteints de SSPT en rendant les participants plus ouverts émotionnellement et se soutenant les uns les autres.

“La dynamique de groupe peut potentiellement vraiment guérir d’une manière que la thérapie individuelle ne peut pas”, a-t-il déclaré.

Le Dr Stauffer a déclaré que cette nouvelle ère de la recherche psychédélique semble à la fois rétro et avant-gardiste.

“C’est tout nouveau pour beaucoup de gens et pourtant il existe depuis plus longtemps que la plupart de nos médicaments psychiatriques”, a-t-il déclaré. “Mais on a l’impression que nous l’abordons cette fois avec beaucoup plus de connaissances et beaucoup de pratiques de recherche plus rigoureuses qui n’existaient pas vraiment dans les années 50 et 60.”