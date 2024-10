Les chercheurs proposent un nouveau modèle liant les comportements alimentaires à plusieurs facteurs

Dans un nouvel article publié dans Sciences sociales et médecinedes chercheurs de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign ont proposé un modèle détaillé qui décrit les facteurs complexes influençant la façon dont les jeunes enfants régulent leur appétit. Ce modèle suggère que les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux interagissent pour façonner la capacité des enfants à autoréguler leur comportement alimentaire, ce qui constitue un élément important d’un développement sain et un facteur clé dans la réduction du risque d’obésité infantile. Le modèle met également en évidence le rôle du tempérament d’un enfant dans la modulation de ces interactions, offrant ainsi un aperçu de la manière dont les différences individuelles influencent les habitudes alimentaires.

L’équipe de recherche, dirigée par Sehyun Ju, doctorant en développement humain et études familiales, reconnaît que l’obésité infantile et les mauvaises habitudes alimentaires sont souvent abordées en termes de volonté personnelle – des conseils tels que « manger moins et faire plus d’exercice » sont couramment donnés. Cependant, cette vision simpliste ignore les nombreux facteurs qui influencent la relation de l’enfant à la nourriture.

Des études antérieures ont montré que la capacité d’un enfant à réguler son alimentation est influencée par divers facteurs, mais bon nombre de ces études se sont concentrées sur des composants individuels plutôt que sur une vision plus globale et intégrée. Par exemple, certaines recherches ont exploré le rôle des signaux biologiques tels que la faim et la satiété, tandis que d’autres se sont penchées sur des traits psychologiques comme la régulation émotionnelle. Ce nouveau modèle cherche à unifier ces perspectives, en présentant une vision holistique de la manière dont diverses influences – biologiques, psychologiques et sociales – se combinent pour affecter le comportement alimentaire d’un enfant.

Les chercheurs voulaient également combler les lacunes dans la compréhension de la manière dont les différences individuelles, notamment le tempérament, affectent l’autorégulation de l’appétit. Par exemple, certains enfants peuvent être plus sensibles aux signaux alimentaires environnementaux, tandis que d’autres peuvent avoir une plus forte motivation biologique à manger en réponse au stress. En intégrant le tempérament dans le modèle, les chercheurs visent à expliquer pourquoi certains enfants sont plus susceptibles que d’autres d’avoir des comportements alimentaires malsains, même lorsqu’ils sont exposés à des environnements similaires.

« Mon intérêt pour ce sujet vient du désir de comprendre les complexités du développement de l’autorégulation de l’appétit chez les jeunes enfants. La capacité à réguler la consommation alimentaire est guidée par des signaux physiologiques internes, mais des modèles uniques d’approche alimentaire et de comportements de retrait résultent de l’interaction entre le tempérament d’un enfant, les processus biopsychologiques internes et l’environnement externe », a expliqué Ju.

« En développant le modèle des voies biopsychosociales, notre objectif était de fournir un cadre complet pour expliquer comment les systèmes biologiques, psychologiques et sociaux interagissent pour façonner la capacité d’autorégulation de l’appétit d’un enfant. Ce modèle souligne que l’autorégulation de l’appétit implique non seulement la régulation des signaux de faim et de satiété, mais également le traitement psychologique et la régulation des influences externes. Le modèle met l’accent sur le rôle du tempérament dans la modération de ces interactions, offrant ainsi des informations précieuses sur la manière dont les différences individuelles dans les comportements alimentaires apparaissent au cours de la petite enfance.

Le modèle des voies biopsychosociales intègre trois grandes catégories d’influence : les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Chacun de ces éléments joue un rôle dans la manière dont les enfants gèrent leur appétit et développent des comportements alimentaires.

Facteurs biologiques: Ceux-ci incluent les expériences sensorielles, les signaux de faim et de satiété du corps et l’interaction entre le cerveau et l’intestin. Le microbiome intestinal, en particulier, joue un rôle important dans la régulation de la faim et de la satiété, ainsi que dans l’influence de l’humeur et des réponses émotionnelles, qui peuvent à leur tour affecter la manière dont les enfants abordent la nourriture.

Facteurs psychologiques: La régulation émotionnelle, la gestion du stress et le contrôle cognitif sont des éléments clés de l’influence psychologique sur le comportement alimentaire. Les enfants peuvent utiliser la nourriture pour réguler leurs émotions, comme manger pour se réconforter pendant les périodes de stress. De plus, le système de récompense dans le cerveau joue un rôle dans la recherche de nourriture par les enfants pour le plaisir ou pour l’épanouissement émotionnel.

Facteurs sociaux: Le comportement parental, la culture, l’insécurité alimentaire et l’environnement familial sont des facteurs sociaux importants. La façon dont les parents nourrissent leurs enfants – que ce soit en utilisant la nourriture comme récompense, en appliquant des règles alimentaires strictes ou en leur offrant un soutien pendant les repas – peut influencer la relation des enfants avec la nourriture. Les facteurs socioéconomiques, tels que la disponibilité alimentaire et le revenu familial, influencent également les choix alimentaires des enfants et leur accès à des aliments sains.

Un aspect clé de ce modèle est la manière dont le tempérament individuel interagit avec ces influences. Le tempérament fait référence aux caractéristiques comportementales et émotionnelles inhérentes à un enfant, telles que l’ouverture à de nouvelles expériences, la sensibilité émotionnelle ou l’impulsivité. L’étude suggère que le tempérament peut modifier la façon dont les enfants réagissent aux stimuli liés à l’alimentation et aux pratiques alimentaires parentales. Par exemple, un enfant très sensible aux émotions négatives peut mal réagir à la pression des parents pour qu’il mange certains aliments, tandis qu’un enfant plus ouvert à la nouveauté peut être plus disposé à essayer de nouveaux aliments sains.

Un autre élément critique du modèle est le stade de développement de l’enfant. Les nourrissons, par exemple, s’appuient principalement sur des signaux physiologiques pour réguler leur appétit, tandis que les enfants plus âgés commencent à intégrer des facteurs psychologiques tels que les réponses émotionnelles à la nourriture. À mesure que les enfants grandissent, ils développent une plus grande maîtrise de soi et la capacité de gérer leurs émotions, ce qui affecte leurs comportements alimentaires. Au cours des années préscolaires, la capacité des enfants à réguler leur appétit est façonnée non seulement par des signaux biologiques, mais également par des influences externes, notamment le comportement des soignants et des pairs.

« Chaque enfant peut développer différentes motivations sous-jacentes pour aborder la nourriture, influencées par la récompense et le traitement émotionnel en réponse à leurs expériences socio-environnementales uniques, façonnées par leurs caractéristiques capricieuses », a déclaré Ju à PsyPost. « Ce qu’il faut retenir, c’est que la régulation alimentaire d’un enfant ne peut pas être uniquement attribuée à sa prise de décision consciente ou à son contrôle volontaire. Aider les enfants à établir des relations saines avec la nourriture, tout en les empêchant d’être motivés par le stress, les émotions négatives ou la recherche du plaisir en l’absence de faim, nécessite de comprendre comment ils vivent subjectivement leur environnement alimentaire externe et comment ces expériences influencent leur alimentation. modèles d’approche et de retrait.

L’étude fournit un cadre solide pour les recherches futures sur l’autorégulation de l’appétit, en particulier dans le contexte de la prévention de l’obésité infantile. Un domaine que les chercheurs souhaitent explorer est le rôle du comportement parental pendant les repas. Ju et ses collègues mènent déjà des études qui consistent à filmer les repas en famille pour observer comment les parents et les enfants interagissent autour de la nourriture. En étudiant ces interactions, les chercheurs espèrent identifier des comportements spécifiques qui soutiennent ou entravent la capacité d’un enfant à réguler son appétit.

« Je prévois de tester empiriquement les voies décrites dans le modèle, en étudiant comment les facteurs environnementaux, tels que la dynamique familiale, les pratiques parentales entourant les émotions et l’alimentation, et la disponibilité de la nourriture, contribuent de manière unique aux mécanismes de régulation internes d’un individu, en particulier en ce qui concerne le tempérament de l’enfant, » dit Ju. « Les résultats de ces études offriront des informations précieuses sur l’autorégulation de l’appétit des enfants, aidant ainsi à prendre en compte les différences individuelles dans les caractéristiques biocomportementales. À terme, cette recherche contribuera à promouvoir de saines habitudes alimentaires et à réduire le risque d’obésité infantile.

« Je suis particulièrement enthousiasmée par les implications potentielles des résultats d’études futures testant les voies de ce modèle », a-t-elle ajouté. « En examinant les influences interactives du tempérament d’un enfant et des facteurs biopsychosociaux, nous pouvons identifier les facteurs qui sont plus susceptibles de contribuer au développement d’une approche dérégulée de l’alimentation basée sur les caractéristiques capricieuses. Cette approche permettra des interventions adaptées pour mieux répondre aux besoins individuels des enfants, promouvoir de saines habitudes alimentaires et réduire le risque d’obésité en s’attaquant aux facteurs environnementaux qui posent de plus grands risques pour chaque enfant.

Le journal, « Modèle de voies biopsychosociales d’autorégulation de l’appétit de la petite enfance : le tempérament comme clé de la modulation des interactions entre les systèmes», a été rédigé par Sehyun Ju, Brent A. McBride, Merin Oleschuk et Kelly K. Bost.