Les chercheurs montrent qu’une variante génétique courante chez les Noirs américains contribue au fardeau important des maladies cardiovasculaires

Une variante génétique portée par 3 à 4 pour cent des Noirs américains auto-identifiés augmente le risque d’insuffisance cardiaque et de décès, contribuant à une diminution significative de la longévité au niveau de la population, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital, membre fondateur du système de santé Mass General Brigham et de la Duke University School of Medicine. La nouvelle recherche montre que les personnes porteuses de la variante transthyrétine V142I courent un risque considérablement accru d’insuffisance cardiaque à partir de la soixantaine, avec un risque accru de décès à partir de 70 ans. En outre, les chercheurs ont montré que les porteurs mouraient en moyenne 2 à 2,5 ans plus tôt que prévu. Avec près d’un demi-million de Noirs américains porteurs de plus de 50 ans, les chercheurs estiment qu’environ un million d’années de vie seront perdues à cause de cette variante parmi les individus noirs actuellement vivants et se trouvant au milieu ou à la fin de leur vie. Résultats sont publiés dans JAMA.

« Nous pensons que ces données informeront les cliniciens et les patients sur le risque lorsque ces résultats génétiques seront connus, soit par le biais d’un dépistage familial, de tests génétiques médicaux ou même de tests génétiques commerciaux », a déclaré l’auteur principal Scott D. Solomon, MD, titulaire de la chaire distinguée Edward D. Frohlich. , professeur de médecine au Brigham and Women’s Hospital et à la Harvard Medical School. « Il existe désormais plusieurs nouveaux traitements potentiels pour l’amylose cardiaque, et comprendre l’ampleur de ce risque, au niveau individuel et sociétal, aidera à déterminer quels patients pourraient être les mieux adaptés aux nouveaux traitements. »

La variante V142I provoque un mauvais repliement de la transthyrétine, une protéine présente dans le sang, entraînant des dépôts de protéine amyloïde anormale dans le cœur et d’autres parties du corps. Dans le cœur, ces dépôts provoquent un épaississement et un raidissement du muscle, une condition connue sous le nom d’amylose cardiaque, qui peut finalement conduire à une insuffisance cardiaque. Récemment, plusieurs thérapies ont été développées pour traiter l’amylose cardiaque, notamment des thérapies qui empêchent le mauvais repliement de la protéine, réduisent la quantité de protéine, éliminent la protéine et même une thérapie d’édition génique qui fait actuellement l’objet d’essais cliniques. Une meilleure compréhension de l’épidémiologie du V142I et de l’amylose cardiaque aiderait les médecins à orienter les patients vers le traitement approprié à l’âge approprié, affirment les chercheurs.

Bien que l’association entre le variant V142I et l’insuffisance cardiaque ait déjà été décrite, les estimations précises de la façon dont le variant augmente le risque n’étaient pas claires jusqu’à présent. Si l’on considère qu’environ 48 millions d’Américains s’identifient comme noirs, on estime que 1,5 million au cours de leur vie seront porteurs de cette variante. Cependant, comme les effets de la variante ne sont généralement visibles qu’après 50 ans, les chercheurs se sont concentrés sur le risque chez les Noirs américains au milieu et à la fin de la vie.

Pour découvrir ces détails, les chercheurs ont regroupé les données de participants noirs autodéclarés dans quatre études financées par le NIH aux États-Unis (ARIC, MESA, REGARDS et Women’s Health Initiative). Au total, l’équipe a examiné les données de 23 338 individus noirs autodéclarés, dont 754 (3,23 %) étaient porteurs de la variante génétique V142I.

Ils ont montré que le V142I augmentait le risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque à 63 ans et le risque de décès à 72 ans. La contribution de la variante au risque d’insuffisance cardiaque augmentait considérablement avec l’âge mais n’était pas elle-même augmentée par d’autres facteurs de risque connus tels que le diabète et l’hypertension. L’équipe a également montré que les porteurs féminins et masculins de la variante étaient également à risque, contrairement à certaines études antérieures montrant que les hommes étaient plus touchés. Cela suggère que les femmes sont probablement sous-diagnostiquées avec cette maladie. Les chercheurs ont estimé que les porteurs individuels du variant V142I vivent 2 à 2,5 ans de moins que prévu.

« Étant donné que 3 à 4 % des individus noirs auto-identifiés aux États-Unis sont porteurs de cette variante, un nombre important d’entre eux courent un risque élevé de développer une amylose cardiaque, d’être hospitalisés pour insuffisance cardiaque et de mourir plusieurs années plus tôt que prévu », a déclaré le premier auteur. Senthil Selvaraj, MD, médecin-chercheur avancé en insuffisance cardiaque à la Duke University School of Medicine. « Grâce à notre meilleure compréhension des risques liés à la variante, les efforts futurs visant à accroître la sensibilisation à la maladie et, à terme, à connecter les porteurs de la maladie à des thérapies efficaces seront importants. »

Dans de futures études, les chercheurs prévoient d’étudier pourquoi certains porteurs de la variante V142I, mais pas tous, développent une amylose cardiaque. Ils participent également activement au développement et aux tests de thérapies contre la maladie, notamment la thérapie génique mentionnée ci-dessus.

« L’un des domaines qui sera vraiment important à l’avenir sera de savoir si nous pouvons réellement prévenir l’apparition de la maladie si nous identifions ces patients plus tôt », a déclaré Solomon.

Les autres auteurs de Brigham incluent Brian Claggett et JoAnn E. Manson. Parmi les autres auteurs figurent Robert J. Mentz, Svati H. Shah, Michel G. Khouri, Ani W. Manichaikul, Sadiya S. Khan, Stephen S. Rich, Thomas H. Mosley, Emily B. Levitan, Pankaj Arora, Parag Goyal, Bernhard. Haring, Charles B. Eaton, Richard K. Cheng, Gretchen L. Wells et Marianna Fontana.