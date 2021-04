Des chercheurs de l’Université de Stanford ont identifié cinq nouveaux cas d’une souche Covid-19 «double mutant» récemment découverte dans la région de la baie de San Francisco. Les médecins soupçonnent qu’elle pourrait être plus contagieuse que les souches antérieures et qu’elle pourrait être résistante aux vaccins existants.

La mutation E484Q s’est également avérée moins sensible aux anticorps neutralisants, qui aident à combattre le coronavirus. Il est encore trop tôt pour dire si la mutation rend le virus plus contagieux.

« Mais vous vous attendez à ce qu’en combinaison avec L452R, il puisse y avoir une augmentation de la transmission ainsi qu’une réduction de la neutralisation des anticorps », a déclaré Pinsky.

Si la mutation rend le virus plus résistant aux anticorps, cela pourrait réduire l’efficacité des vaccins ainsi que des traitements par anticorps qui sont devenus un outil essentiel pour les médecins dans la lutte contre Covid-19, selon Pinsky.

« Je soupçonne que les vaccins existants seront légèrement moins efficaces pour prévenir l’infection par cette nouvelle variante », a-t-il dit, « mais tous les vaccins sont extrêmement efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès. »

Le traitement par anticorps bamlanivimab d’Eli Lilly s’est avéré moins efficace dans le traitement des souches contenant les mutations E484Q ou L452R. nous les régulateurs de la santé ont interrompu la distribution de ce traitement aux anticorps le mois dernier, affirmant qu’il n’était pas si efficace contre les nouvelles variantes.

La variante à double mutant « a des mutations connues à l’endroit le plus effrayant pour avoir une mutation – le domaine de liaison au récepteur, où le virus utilise pour s’accrocher aux cellules de notre corps afin d’entrer », a déclaré Peter Chin-Hong, un expert en maladies infectieuses. à l’Université de Californie à San Francisco. « Les mutations sont soit identiques, soit étrangement similaires aux mutations dans des variantes que nous connaissons déjà et qui se sont avérées scientifiquement plus transmissibles et / ou échappent aux vaccins. Par conséquent, beaucoup pensent que cette variante indienne aura également ces super pouvoirs. »

Le Dr Tom Kenyon, responsable de la santé au Project HOPE et ancien directeur de la santé mondiale aux Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré que les scientifiques découvraient plus de mutations, au moins en partie, parce que la nouvelle directrice des CDC, le Dr Rochelle Walensky, a demandé à l’agence de accroître la surveillance. « Donc, plus nous cherchons ces derniers, plus nous allons les trouver », a-t-il déclaré.

« Il y a quelque chose dans le » double « mondial qui effraie les gens et donne l’impression que c’est un double mauvais », a déclaré Kenyon dans une interview. « Toute mutation affectant la transmissibilité ou la réplication virale serait dangereuse. »

Il est possible que la nouvelle variante reste dans la région de la baie, contrairement à la variante B.1.1.7 du Royaume-Uni qui est devenue la souche prédominante à peu près partout où elle va, a déclaré Chin-Hong.

« Si la variante britannique est entrée dans un ring de boxe avec la variante indienne, la variante britannique en sortira probablement victorieuse. Mais seul le temps nous le dira », a déclaré Chin-Hong.

Plus il faut de temps pour vacciner le monde, plus le virus a de chances de muter en des souches encore pires, disent les scientifiques. Walensky a mis en garde contre une «catastrophe imminente» aux États-Unis alors que les États annulent les restrictions de Covid-19. Elle a exhorté les gens à se faire vacciner et à continuer de suivre les précautions de santé publique, y compris le port de masques et la pratique de la distanciation sociale.

« Les variantes qui me font le plus peur sont celles qui n’ont pas encore été inventées … plus le virus se répliquera, nous continuerons à voir ces mutants échapper », a déclaré Chin-Hong. « Nous avons besoin de l’équité mondiale en matière de vaccination et de la poursuite des batailles contre la fatigue pandémique. »

La Californie est sur le point de lever la plupart des restrictions de Covid d’ici le 15 juin, mais prévoit toujours de maintenir un mandat de masque en place.