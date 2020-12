Andreas Hansel est chercheur postdoctoral au département d’ingénierie de l’Université d’Aarhus. Dans un communiqué publié mardi, il a expliqué que le système était en mesure de démontrer comment il était possible de « réaliser une surveillance continue de l’ammoniac pour le secteur agricole ».

Selon une annonce faite plus tôt cette semaine, les personnes impliquées dans le projet ont produit un capteur optique intégré qui «mesure l’ammoniac dans l’air à l’aide d’un laser, d’un capteur de gaz et de fibres optiques à âme creuse».

Les chercheurs des universités se concentrent sur la photonique, un terme que la Commission européenne a qualifié de « science et technologie de la lumière ». Les détails de leur système ont été publiés dans la revue « MDPI Photonics ».

Aux côtés d’ingénieurs chimistes et de chimistes, des chercheurs de l’Université d’Aarhus et de l’Université technique du Danemark ont ​​travaillé sur la technologie dans le cadre du projet Ecometa, qui se concentre sur la réduction des émissions liées à l’agriculture.

Une équipe au Danemark a mis au point un système basé sur des capteurs qui pourrait aider à lutter contre la pollution de l’air en détectant l’ammoniac et d’autres gaz émanant du secteur agricole.

« Cela nous rapproche d’une réglementation basée sur les émissions en utilisant des émissions mesurées, et cela peut réduire considérablement l’impact environnemental de l’agriculture. »

« Avec une surveillance précise des émissions d’ammoniac des hangars et des étables, les agriculteurs peuvent bien mieux rationaliser les opérations », a ajouté Feilberg.

«La nouvelle technologie nous rapproche encore plus de permettre aux agriculteurs de surveiller leurs émissions en continu», a déclaré Anders Feilberg, professeur associé à l’Université d’Aarhus impliqué dans le projet Ecometa.

On espère que le système à faible coût développé par les chercheurs pourrait aider à changer la façon dont les émissions sont surveillées.

«Le fumier émet de l’ammoniac, qui se combine avec d’autres polluants atmosphériques, comme les oxydes d’azote et les sulfates, pour créer de minuscules particules solides (et mortelles)», déclare le Natural Resources Defense Council (NRDC). Les humains, ajoute le NRDC, inhalent ces particules, ce qui peut à son tour nuire à la santé.

Il existe une relation intime entre l’élevage du bétail, les déchets que ces animaux produisent et la pollution de l’air.

Le travail entrepris au Danemark est le dernier exemple de la manière dont les organisations et les entreprises tentent d’intégrer de nouvelles idées et innovations dans le secteur agricole.

À la fin du mois de mars 2019, par exemple, le producteur de fruits T&G Global a annoncé qu’une récolteuse robotisée était utilisée pour effectuer une récolte commerciale de pommes en Nouvelle-Zélande. Le robot automatisé de cueillette de pommes a été développé par Abundant Robotics, une entreprise technologique basée en Californie.

L’année dernière, des ingénieurs de l’Université de Cambridge ont également développé un robot qui utilise l’apprentissage automatique pour cueillir de la laitue.

Plus récemment, la soi-disant «usine moonshot» du géant de la technologie Alphabet – également connue sous le nom de X – a partagé des détails sur un projet visant à changer l’agriculture et la production alimentaire grâce à l’utilisation de technologies telles que la robotique, les logiciels et l’imagerie satellitaire.