Des scientifiques allemands ont mis au point une mise à niveau majeure de l’outil d’édition de gènes CRISPR / Cas9 qui permet désormais aux chercheurs en génétique d’éditer jusqu’à 12 gènes végétaux simultanément.

Il était auparavant impossible de modifier douze gènes à la fois en dehors d’un ensemble très limité de circonstances impliquant des gènes singuliers ou de petits groupes de gènes chez les plantes.

Grâce aux travaux de chercheurs de l’Université Martin Luther de Halle-Wittenberg (MLU) et de l’Institut Leibniz de biochimie végétale (IPB), l’édition de plusieurs gènes végétaux est désormais possible, leur permettant d’éliminer les gènes redondants à un rythme beaucoup plus rapide qu’auparavant. pensé possible.

Au début de la recherche en génétique, il était théorisé qu’un gène contrôlait un trait. Cependant, au cours des décennies qui ont suivi, la compréhension de la génétique par l’humanité s’est développée et les interactions entre les gènes sont désormais considérées comme jouant également un rôle important dans l’expression des traits génétiques.

Il est maintenant également entendu qu’en raison d’une expression chevauchante, il existe de nombreuses redondances, ce qui signifie qu’un gène peut être «désactivé» sans aucun impact perceptible sur une plante donnée.

La dernière percée permet aux généticiens et aux chercheurs de cibler ces redondances de manière beaucoup plus efficace, en effectuant des analyses génétiques tout en évitant la nécessité d’avoir des mutations multigénérationnelles de plantes afin de supprimer plus d’une poignée de gènes redondants ou anormaux à la fois. , accélérant considérablement des recherches importantes.

Les chercheurs allemands ont mené des expériences sur le cresson de thale (Arabidopsis thaliana) et le plant de tabac sauvage Nicotiana benthamiana et ont découvert que jusqu’à huit gènes pouvaient être désactivés simultanément dans les plants de tabac et jusqu’à douze pouvaient être désactivés chez le thale cress.

« Pour autant que je sache, notre groupe a été le premier à s’attaquer avec succès à autant de gènes cibles à la fois. Cela pourrait permettre de surmonter la redondance des gènes », dit le phytogénéticien Dr. Johannes Stuttmann de l’Institut de Biologie à MLU.

La nouvelle mise à niveau de la technologie CRISPR signifie qu’à l’avenir, les chercheurs peuvent tester des combinaisons aléatoires de plusieurs gènes à la fois pour rechercher des redondances et potentiellement faire plus de percées dans la recherche agricole et même potentiellement biomédicale.

