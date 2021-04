Le risque d’être exposé au Covid-19 à l’intérieur est aussi grand à 60 pieds qu’à 6 pieds – même en portant un masque, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology qui remettent en question les directives de distanciation sociale adoptées dans le monde entier.

Les professeurs du MIT, Martin Bazant, qui enseigne le génie chimique et les mathématiques appliquées, et John Bush, qui enseigne les mathématiques appliquées, ont développé une méthode de calcul du risque d’exposition au Covid-19 dans un environnement intérieur qui tient compte de divers problèmes susceptibles d’affecter la transmission, notamment le temps passé à l’intérieur, la filtration et la circulation de l’air, la vaccination, les variantes de souches, l’utilisation du masque et même l’activité respiratoire telle que respirer, manger, parler ou chanter.

Bazant et Bush remettent en question les directives de longue date de Covid-19 des Centers for Disease Control and Prevention et de l’Organisation mondiale de la santé dans une étude à comité de lecture publiée plus tôt cette semaine dans les actes de la National Academy of Science des États-Unis d’Amérique.

« Nous soutenons que la règle des six pieds n’a pas vraiment beaucoup d’avantages, surtout lorsque les gens portent des masques », a déclaré Bazant. « Cela n’a vraiment aucune base physique parce que l’air qu’une personne respire en portant un masque a tendance à monter et à descendre ailleurs dans la pièce, donc vous êtes plus exposé au bruit de fond moyen que vous ne l’êtes à une personne éloignée. »

La variable importante que les CDC et l’OMS ont négligée est le temps passé à l’intérieur, a déclaré Bazant. Plus une personne reste longtemps à l’intérieur avec une personne infectée, plus le risque de transmission est grand, a-t-il déclaré.

Ouvrir des fenêtres ou installer de nouveaux ventilateurs pour maintenir l’air en mouvement pourrait également être tout aussi efficace ou plus efficace que de dépenser de grosses sommes d’argent pour un nouveau système de filtration, a-t-il déclaré.

Bazant dit également que les directives appliquant les plafonds d’occupation à l’intérieur sont imparfaites. Il a déclaré que 20 personnes rassemblées à l’intérieur pendant 1 minute, c’était probablement bien, mais pas en plusieurs heures, a-t-il déclaré.

«Ce que notre analyse continue de montrer, c’est que de nombreux espaces qui ont été fermés n’ont en fait pas besoin de l’être. Souvent, l’espace est suffisamment grand, la ventilation est suffisamment bonne, le temps que les gens passent ensemble les espaces peuvent être exploités en toute sécurité même à pleine capacité et le soutien scientifique pour une capacité réduite dans ces espaces n’est vraiment pas très bon », a expliqué Bazant. « Je pense que si vous exécutez les chiffres, même maintenant pour de nombreux types d’espaces, vous constaterez qu’il n’y a pas besoin de restrictions d’occupation. »

Les règles de distanciation sociale de six pieds qui aboutissent par inadvertance à la fermeture d’entreprises et d’écoles ne sont « tout simplement pas raisonnables », selon Bazant.

«Cette insistance sur la distanciation a été vraiment déplacée depuis le tout début. Le CDC ou l’OMS n’ont jamais vraiment fourni de justification, ils ont juste dit que c’était ce que vous devez faire et que la seule justification que je connaisse, est basée sur études sur la toux et les éternuements, où ils examinent les plus grosses particules qui pourraient sédimenter sur le sol et même alors c’est très approximatif, vous pouvez certainement avoir une portée plus longue ou plus courte, de grosses gouttelettes », a déclaré Bazant.

« La distance ne vous aide pas beaucoup et cela vous donne également un faux sentiment de sécurité parce que vous êtes aussi en sécurité à six pieds que vous êtes à 60 pieds si vous êtes à l’intérieur. Tout le monde dans cet espace est à peu près pareil. risque, en fait », at-il noté.

Les gouttelettes contenant des agents pathogènes voyagent dans l’air à l’intérieur lorsque les gens parlent, respirent ou mangent. On sait maintenant que la transmission aérienne joue un rôle énorme dans la propagation du Covid-19, par rapport aux premiers mois de la pandémie où le lavage des mains était considéré comme la principale recommandation pour éviter la transmission.

Ces gouttelettes d’expiration chaude se mélangent à la chaleur corporelle et aux courants d’air dans la zone pour monter et voyager dans toute la pièce, quelle que soit l’éloignement social d’une personne. Les gens semblent être plus exposés à cet air «de fond» qu’aux gouttelettes à distance, selon l’étude.

Par exemple, si une personne infectée par Covid-19 porte un masque et chante bruyamment dans une pièce fermée, une personne assise de l’autre côté de la pièce n’est pas plus protégée qu’une personne assise à seulement six pieds de l’infection. personne, dit-il. C’est pourquoi le temps passé dans la zone fermée est plus important que la distance à laquelle vous vous trouvez de la personne infectée.

Les masques fonctionnent en général pour empêcher la transmission en bloquant les gouttelettes plus grosses, par conséquent, les gouttelettes plus grosses ne constituent pas la majorité des infections Covid parce que la plupart des gens portent des masques. La majorité des personnes qui transmettent Covid ne tousse pas et n’éternue pas, elles sont asymptomatiques.

Les masques fonctionnent également pour empêcher la transmission à l’intérieur en bloquant les panaches d’air directs, mieux visualisés en imaginant quelqu’un exhalant de la fumée. Une exposition constante à des panaches directs d’air infectieux entraînerait un risque plus élevé de transmission, bien que l’exposition aux panaches directs d’air expiré ne dure généralement pas longtemps.

Même avec des masques, comme pour le tabagisme, ceux qui se trouvent à proximité sont fortement affectés par la fumée secondaire qui se propage dans la zone fermée et persiste. La même logique s’applique aux gouttelettes infectieuses en suspension dans l’air, selon l’étude. À l’intérieur et masqués, des facteurs autres que la distance peuvent être plus importants à prendre en compte pour éviter la transmission.

Quant à la distance sociale à l’extérieur, Bazant dit que cela n’a presque aucun sens et que la distance sociale à l’extérieur avec des masques est «un peu folle».

« Si vous regardez le flux d’air à l’extérieur, l’air infecté serait balayé et très peu susceptible de provoquer une transmission. Il y a très peu de cas enregistrés de transmission à l’extérieur. » il a dit. « Les espaces surpeuplés à l’extérieur pourraient être un problème, mais si les gens gardent une distance raisonnable d’environ trois pieds à l’extérieur, je me sens très à l’aise avec cela, même sans masques. »

Bazant dit que cela pourrait expliquer pourquoi il n’y a pas eu de pics de transmission dans des États comme le Texas ou la Floride qui ont rouvert des entreprises sans limite de capacité.

Quant aux variantes de souches qui sont 60% plus transmissibles, augmenter la ventilation de 60%, réduire le temps passé à l’intérieur ou réduire le nombre de personnes à l’intérieur pourrait compenser ce risque.

Bazant a également déclaré qu’une grande question à venir sera de savoir quand les masques peuvent être supprimés et que les lignes directrices de l’étude peuvent aider à quantifier les risques encourus. Il a également noté que la mesure du dioxyde de carbone dans une pièce peut également aider à quantifier la quantité d’air infecté présente et donc le risque de transmission.

« Nous avons besoin d’informations scientifiques transmises au public d’une manière qui ne soit pas seulement une incitation à la peur, mais qui soit en fait basée sur une analyse », a déclaré Bazant. Après trois cycles d’examen approfondi par les pairs, Bazant dit que c’est le plus examen qu’il ait jamais subi et que maintenant qu’il est publié, il espère que cela influera sur la politique.