Les chercheurs du Centre Offord jouent un rôle clé dans l’enquête sur l’impact de la pandémie sur la jeunesse canadienne – Brighter World

Les données publiées par Statistique Canada à partir d’une enquête lancée par une équipe de recherche nationale apporteront un nouvel éclairage sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les jeunes du Canada. (Image d’archive Adobe)

Quel a été l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les jeunes du Canada? Données publiées par Statistique Canada dans le cadre d’une enquête initiée par une équipe de recherche nationale dirigée par le Centre d’études sur l’enfance d’Offordun institut affilié à l’Université McMaster et à Hamilton Health Sciences, apportera un nouvel éclairage.

Les premiers résultats de l’enquête de Statistique Canada suggèrent globalement une détérioration de la santé mentale des jeunes Canadiens depuis la pandémie. L’enquête, publiée le 10 septembre 2024, fournit des données fiables et de grande qualité pour éclairer les politiques et les programmes destinés aux enfants et aux jeunes canadiens.

« Nous sommes ravis de diriger une équipe de recherche nationale, financée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), pour lancer le volet longitudinal de l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (ECSEJ) en partenariat avec Statistique Canada et l’Agence de la santé publique du Canada. L’ECSEJ comblera des lacunes cruciales en matière de données dans notre pays, renforçant ainsi la capacité des gouvernements à élaborer des politiques fondées sur des données probantes pour la santé et le bien-être des enfants », a déclaréKathy Georgiadesresponsable du projet financé par les IRSC et professeur au Département de psychiatrie et de neurosciences comportementales de McMaster.

Georgiades est également membre du Offord Centre for Child Studies et est titulaire de la chaire David R. (Dan) Offord en études sur l’enfant.

Le Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes L’enquête a porté sur un échantillon national représentatif d’enfants et de jeunes âgés de 1 à 17 ans et a posé des questions sur leur santé mentale et physique. 2019Pour certains enfants, on a demandé à leurs parents de répondre à leur place.

Les chercheurs du Centre Offord, avec le soutien d’une subvention de 3,1 millions de dollars des IRSC et d’un financement supplémentaire de Statistique Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada, ont rendu possible une nouvelle enquête quatre ans plus tard auprès des mêmes répondants, maintenant âgés de 5 à 21 ans, afin de faire le suivi de leur santé pour déterminer comment elle avait changé.

Le rapport 2023 de Statistique Canada met en évidence quatre principales conclusions liées à la santé mentale des jeunes du Canada :

Environ un jeune sur cinq qui estimait que sa santé mentale était bonne en 2019 ne ressentait plus la même chose quatre ans plus tard.

Les filles, en particulier celles qui sont adolescentes, étaient plus susceptibles que les garçons de signaler un déclin de leur santé mentale.

Le déclin de la santé mentale était moins fréquent chez les jeunes enfants.

L’optimisme à l’égard de l’école diminue avec l’âge, en particulier chez les personnes dont la santé mentale décline.

« Le volet longitudinal de l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes est un excellent exemple de la façon dont les chercheurs universitaires peuvent travailler en collaboration avec les dirigeants gouvernementaux et communautaires pour produire les données probantes nécessaires à l’élaboration de politiques et de pratiques pour tous les enfants, les jeunes et les personnes qui s’occupent d’eux au Canada. Le Offord Centre for Child Studies est fier de participer à cette initiative nationale », a déclaré Stélios Georgiadesdirecteur du Centre Offord d’études sur l’enfant; titulaire de la chaire d’autisme et de neurodéveloppement de l’hôpital pour enfants McMaster; et professeur agrégé au département de psychiatrie et de neurosciences comportementales de l’université McMaster.

Avec la publication de ces données longitudinales nationales, les chercheurs du Centre Offord prévoient contextualiser l’impact de la pandémie sur la santé des enfants et des jeunes du Canada.