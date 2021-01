Les chercheurs affirment que le nombre réel d’Américains infectés par le coronavirus est plus du double du nombre officiel de cas, car une épidémie virale a été signalée parmi le personnel de la police du Capitole et de la Garde nationale à Washington, DC.

Selon un nouveau modèle de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, environ 17% de la population des États-Unis a été infectée par le COVID-19.

Cette estimation est nettement plus élevée que les données officielles du gouvernement qui indiquent que seulement 7% des Américains ont reçu un diagnostic de COVID-19.

Selon un nouveau modèle de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, environ 17% de la population des États-Unis – qui représente plus de 55 millions de personnes – a été infectée par le COVID-19

L’IHME estime que d’ici le 1er mai, le nombre cumulé de décès aux États-Unis atteindra près de 569000 personnes

Mais l’IHME estime également que le nombre quotidien de morts diminuera en raison du déploiement du vaccin contre le coronavirus

Les chercheurs de l’IHME affirment que le taux d’infection quotidien diminuera également considérablement d’ici le printemps si les projections actuelles de déploiement des vaccins se maintiennent

Dimanche, près de 25,1 millions d’Américains ont été diagnostiqués avec le coronavirus, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Parmi eux, plus de 418 000 sont décédés.

Si les estimations de l’IHME sont exactes, le nombre réel d’Américains qui ont été infectés par le coronavirus est supérieur à 55 millions.

Le modèle IHME suppose que les tests actuels ne parviennent pas à détecter tous les cas de COVID-19 présents dans la population.

Les dernières données indiquent également une baisse du nombre de cas signalés quotidiennement. Au cours de la dernière semaine, il y a eu 211600 nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués par jour – une baisse par rapport à 243 500 par rapport à la semaine précédente.

Mais le nombre de décès quotidiens au cours de la semaine dernière a augmenté, passant de 3 160 par jour il y a deux semaines à 3 240 par jour la semaine dernière.

Pendant ce temps, le syndicat représentant les policiers du Capitole a déclaré qu’au moins 38 policiers avaient été testés positifs au COVID-19 depuis l’émeute du 6 janvier MAGA. Les officiers de police du Capitole sont vus ci-dessus au Capitole le 8 janvier

Les troupes sont vues ci-dessus devant le Capitole lundi. Jusqu’à 200 membres de la Garde nationale déployés à Washington DC ont été testés positifs au COVID-19, ce qui fait craindre que la protection mise en place après l’émeute du Capitole n’ait conduit à un événement de « super-propagation »

Jeudi, les troupes de la Garde nationale dorment sur l’herbe sur le front est du Capitole américain

Les membres de la Garde nationale reposent dans le centre des visiteurs du Capitole. Près de 26000 soldats ont été envoyés au Capitole depuis les 50 États à la suite de l’insurrection du 6 janvier

Les chercheurs de l’IHME prévoient que le nombre total de décès aux États-Unis atteindra 569000 le 1er mai – soit environ 151000 décès cumulatifs supplémentaires du 19 janvier au 1er mai.

Le modèle prédit que les décès quotidiens resteront probablement relativement stables à environ 3 250 par jour en moyenne jusqu’au début de février.

Selon les estimations, 42800 vies seront sauvées grâce au déploiement du vaccin contre le coronavirus. Un déploiement rapide permettrait de sauver 52 400 vies qui seraient autrement perdues s’il n’y avait pas de vaccin.

Un déploiement rapide ciblant les populations à haut risque permettrait de sauver 59 800 vies, selon les chercheurs de l’IHME.

Pendant ce temps, plus de trois douzaines de policiers du Capitole ont été testés positifs pour le coronavirus depuis l’émeute MAGA du 6 janvier.

Un représentant du syndicat de la police a déclaré dimanche à CNN que 38 policiers avaient été infectés par le COVID-19, bien que l’on ne sache pas combien d’entre eux étaient en service pendant l’agression.

Au moins quatre législateurs démocrates ont déclaré avoir été testés positifs au COVID-19 après l’attaque de la foule.

Les démocrates ont accusé les républicains de ne pas porter de masques lorsqu’ils se réfugiaient dans des zones sécurisées le 6 janvier, alors que les partisans violents du président républicain Donald Trump ont pris d’assaut le bâtiment.

Mais seuls les démocrates ont déclaré avoir été testés positifs à la suite de l’urgence jusqu’à présent.

Pendant ce temps, jusqu’à 200 membres de la Garde nationale déployés dans la capitale du pays ont également été testés positifs pour le COVID-19, faisant craindre que la protection mise en place après l’émeute du Capitole n’ait conduit à un événement de « super-propagation ».

Trois sources de la Garde nationale ont déclaré à Politico que plus de 100 soldats ont été testés positifs tandis que plusieurs centaines d’autres sont actuellement en quarantaine dans des hôtels après avoir présenté des symptômes ou été exposés au virus.

Reuters a ensuite rapporté qu’entre 150 et 200 avaient été testés positifs, selon un responsable américain anonyme.

Les initiés ont décrit un échec de la Garde nationale à mettre en œuvre uniformément les tests de coronavirus et les protocoles de distanciation sociale dans tous les domaines, certaines troupes n’étant pas testées à l’arrivée, certaines ne recevant que des contrôles de température et d’autres étant invitées à interrompre la quarantaine ou à l’ignorer complètement dans l’ordre se présenter au travail.

L’ampleur du problème n’est pas encore connue car la Garde n’a pas confirmé le nombre d’infections ou les troupes des États qui ont été touchées par des épidémies.

Mais cela vient après que des images choquantes aient montré jusqu’à 5000 gardes dormant sur le sol d’un parking bondé jeudi soir.

Près de 26000 soldats ont été envoyés au Capitole depuis les 50 États à la suite de l’insurrection du 6 janvier pour aider la police du Capitole à protéger le siège de la démocratie américaine et l’inauguration du président Joe Biden de l’attaque.

Des milliers de soldats ont déjà commencé à rentrer dans leur pays d’origine avec seulement 10 600 soldats toujours en service au Capitole.

On ne sait pas non plus combien de soldats ont déjà quitté DC ou s’ils ont été testés avant leur départ, au milieu des craintes que – s’il était infecté – le virus pourrait se propager comme une traînée de poudre dans tout le pays lorsque les troupes rentrent dans leur pays d’origine.

Un membre de la Garde a déclaré à Politico que la plupart des infections provenaient des stations d’attache des unités et avaient été enregistrées chez des personnes asymptomatiques.

Ils ont déclaré que les dirigeants avaient tenté de mettre en place un plan global pour tester toutes les troupes à leur arrivée et avant leur retour chez elles.

Mais plusieurs membres ont déclaré que les unités n’avaient reçu aucune directive claire sur les tests avant de venir à Washington, à leur arrivée ou à leur retour dans leur pays d’origine.

Un membre de la Garde nationale a déclaré à Politico qu’ils n’avaient pas été testés pour le COVID-19 à leur arrivée au Capitole et qu’ils avaient immédiatement été emballés « comme des sardines ».

«Juste après les vacances, ils nous ont rassemblés comme des sardines dans des bus et des chambres pour cela», a déclaré le membre de la Garde.

Deux membres de la Garde ont également déclaré que plusieurs unités n’avaient pas été soumises à des tests.

Ils ont déclaré n’avoir subi que des contrôles de température et se demander s’ils avaient été exposés au virus.

D’autres ont été forcés de sortir pour essayer de trouver leurs propres tests, a déclaré un membre de Washington DC au média.

Outre le manque de tests, des sources ont évoqué une incapacité à la distance sociale et un faible respect des règles de quarantaine des CDC.

Un garde a déclaré aux soldats exposés au virus par l’intermédiaire de leurs collègues de ne pas se soucier de la mise en quarantaine ou de l’interrompre parce qu’ils étaient nécessaires en service.

Le CDC recommande aux personnes exposées à la quarantaine du virus même après un test négatif, car les tests peuvent ne pas détecter le virus dans les premiers jours de l’infection.

Cette orientation a été « complètement ignorée », a déclaré le membre de la Garde.

Un autre membre de la garde a déclaré qu’il était « presque impossible » pour les troupes de pratiquer la distanciation sociale pendant leur service dans les salles du Congrès, l’arsenal DC et les parkings.

Un autre a décrit les scènes comme une «sitcom» avec si peu d’espace qu’ils ont été forcés de «récupérer» de l’espace dans les couloirs.

«Vous auriez dû voir des États en retard chercher de l’espace», ont-ils dit.

« Cela aurait fait une super sitcom: des gens construisent littéralement des bureaux à partir des couloirs et de tout espace inoccupé. »